Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.0 комментариев
Мэром Новосибирска избран Кудрявцев
Максим Кудрявцев, ранее занимавший пост вице-губернатора Новосибирской области, назначен мэром Новосибирска. Такое решение приняли на сессии городского совета депутатов.
О решении объявил спикер горсовета Дмитрий Асанцев, передает ТАСС.
Избранный мэр набрал 40 из 45 голосов депутатов.
Кудрявцев назвал своей первоочередной задачей уборку города и решение вопросов незавершенного строительства.
Он стал первым мэром, избранным новосибирскими депутатами после отмены прямых выборов.
Кудрявцев родился в Алтайском крае, окончил Новосибирский государственный технический университет. До 2016 года занимал пост вице-президента ПАО «Ростелеком», затем до 2021 года был депутатом Госдумы.