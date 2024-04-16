В Томске уровень реки Томи упал ниже опасной отметки

Уровень воды в реке Томи у Речного вокзала Томска упал ниже опасной отметки

Tекст: Денис Тельманов

В районе Лагерного сада уровень воды также снизился – на 33 см за сутки, до 827 см при опасной отметке 890 см. В деревне Козюлино под Томском, наоборот, вода поднялась за сутки на 14 см, до 970 см, и подошла к опасной отметке, передает ТАСС.

По данным областного ГУ МЧС, в регионе остаются переливы автодорог Казанка – Батурино, Вершинино – Яр, Иштан – Никольское – Красный Яр, а также имеются затопленные внутрипоселковые участки дорог. В зоне подтопления – 331 приусадебный участок и 36 жилых домов.

Напомним, что 14 и 15 апреля на Томи в районе Томска проводились ледовзрывные работы. Это позволило приостановить повышение уровня воды, однако ситуация остается сложной. В областной администрации сообщали, что при наихудшем сценарии при заторе льда в зону подтопления попадут десять населенных пунктов. Из-за ситуации с паводком на реке Томь режим ЧС ввели в четырех населенных пунктах Томского района, несколько деревень и СНТ эвакуировали.