Под Томском затопило почти 140 домов

Tекст: Антон Антонов

В режиме затопления оказались 66 приусадебных участков и 33 жилых дома в селе Вершинино, 11 участков и два дома в Батурино, 11 участков и три дома в Черной Речке, а также 30 домов в СНТ «Ягодка», 50 – в СНТ «Солнечное», 20 – в СНТ «Озеро Долгое» в селе Яр и пять участков в СНТ «Медведка», сообщил Черноус в Telegram.

Кроме того, он сообщил о переливах дорог Казанка – Батурино и Вершинино – Яр. 84 человека, включая восемь детей, эвакуировали, 12 из них размещены в ПВР. «Действует режим «чрезвычайная ситуация муниципального характера» на границах Заречного и Спасского возникновения поселений», – говорится в сообщении.

Напомним, уровень воды в реке Томь в районе Томска за сутки повысился, несмотря на взрывные работы на реке в выходные, превысив у Речвокзала опасную отметку.