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Сирийская армия уничтожила 16 боевиков в ходе ударов беспилотников
Сирийская армия ликвидировала 16 террористов в ходе ударов с помощью беспилотника
Вооруженные силы Сирии провели успешную операцию против террористических группировок, ликвидировав 16 боевиков с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Три удара БПЛА были нанесены в воскресенье, 16 апреля, по позициям террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в РФ) на западе провинции Алеппо, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военно-полевые источники газеты «Al Watan».
В результате операции было уничтожено семь боевиков, более десяти получили ранения.
В тот же день еще пять террористов были ликвидированы в ходе ударов беспилотников на западе провинции Хама.
Ранее, в субботу, сирийские военные нанесли два авиаудара по позициям боевиков в районе долины Аль-Габ в провинции Хама, уничтожив четырех террористов.
Напомним, что вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство*» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, однако в отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ