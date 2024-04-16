Сирийская армия уничтожила 16 боевиков в ходе ударов беспилотников

Сирийская армия ликвидировала 16 террористов в ходе ударов с помощью беспилотника

Tекст: Денис Тельманов

Три удара БПЛА были нанесены в воскресенье, 16 апреля, по позициям террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в РФ) на западе провинции Алеппо, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военно-полевые источники газеты «Al Watan».

В результате операции было уничтожено семь боевиков, более десяти получили ранения.

В тот же день еще пять террористов были ликвидированы в ходе ударов беспилотников на западе провинции Хама.



Ранее, в субботу, сирийские военные нанесли два авиаудара по позициям боевиков в районе долины Аль-Габ в провинции Хама, уничтожив четырех террористов.

Напомним, что вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство*» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, однако в отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков.