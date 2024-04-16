Google в Японии заподозрили в нарушении правил конкуренции

«Речь идет об ограничениях, созданных Google в отношении компании LINE Yahoo. Yahoo вступила в партнерство с Google в 2010 году и использует поисковую систему Google и систему распространения платной рекламы, которая показывается пользователю после формирования поискового запроса», – передает ТАСС со ссылкой на газету Nikkei.

Комиссия выяснила, что в середине 2010-х годов Google попросила Yahoo прекратить распространение поисковой рекламы для мобильных устройств на порталах своих деловых партнеров. Yahoo, опасаясь потерять доступ к поисковой системе Google, приняла требования и изменила контракты. Японский регулятор посчитал, что подобные действия могут быть приравнены к недобросовестной торговле.

По сведениям издания, на фоне расследования Google отозвала свои требования к Yahoo и предоставила комиссии план усиления мер по контролю за соблюдением законодательства. Информация о каких-либо штрафах в отношении Google в связи с этим делом не приводится.

Ранее сообщалось, что конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с Google International LLC около 10 млрд рублей. Речь идет о сумме, выплаченной материнской компании в виде дивидендов в 2021 году, когда российская «дочка» Google уже имела признаки неплатежеспособности.

Таляровский считает сделку по перечислению дивидендов недействительной и просит суд взыскать с Google International LLC 9,5 млрд рублей дивидендов и 500 млн рублей уплаченных налогов.