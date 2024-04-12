Конкурсный управляющий просит Google вернуть 10 млрд рублей российской «дочке»

Конкурсный управляющий требует от Google вернуть 10 млрд рублей российской «дочке»

Таляровский считает сделку по перечислению дивидендов недействительной и просит суд взыскать с Google International LLC 9,5 млрд рублей дивидендов и 500 млн рублей уплаченных налогов.



В заявлении конкурсного управляющего говорится, что на момент выплаты дивидендов ООО «Гугл» уже отвечало признакам неплатежеспособности, но, несмотря на это, вывело из своего оборота около 10 млрд рублей, избегая возможного взыскания этих средств кредиторами, сообщает ТАСС.

Таляровский также отмечает, что Google International, принимая решение о распределении прибыли ООО «Гугл», «не только знала о причинении вреда имущественным правам кредиторов в результате указанных действий, но и намеренно добивалась этого».

Напомним, что российская «дочка» Google обратилась в суд с заявлением о банкротстве в июне 2022 года. В ноябре того же года Арбитражный апелляционный суд ввел в отношении ООО «Гугл» начальную процедуру банкротства – наблюдение.

По итогам 2022 года выручка офиса корпорации снизилась на 82% по сравнению с годом ранее, а чистый убыток составил 10,2 млрд рублей. Федеральная служба судебных приставов уже сняла все деньги с банковских счетов российского Google в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам.