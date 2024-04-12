Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.15 комментариев
Конкурсный управляющий просит Google вернуть 10 млрд рублей российской «дочке»
Конкурсный управляющий требует от Google вернуть 10 млрд рублей российской «дочке»
Конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с Google International LLC около 10 млрд рублей. Речь идёт о сумме, выплаченной материнской компании в виде дивидендов в 2021 году, когда российская «дочка» Google уже имела признаки неплатежеспособности.
Таляровский считает сделку по перечислению дивидендов недействительной и просит суд взыскать с Google International LLC 9,5 млрд рублей дивидендов и 500 млн рублей уплаченных налогов.
В заявлении конкурсного управляющего говорится, что на момент выплаты дивидендов ООО «Гугл» уже отвечало признакам неплатежеспособности, но, несмотря на это, вывело из своего оборота около 10 млрд рублей, избегая возможного взыскания этих средств кредиторами, сообщает ТАСС.
Таляровский также отмечает, что Google International, принимая решение о распределении прибыли ООО «Гугл», «не только знала о причинении вреда имущественным правам кредиторов в результате указанных действий, но и намеренно добивалась этого».
Напомним, что российская «дочка» Google обратилась в суд с заявлением о банкротстве в июне 2022 года. В ноябре того же года Арбитражный апелляционный суд ввел в отношении ООО «Гугл» начальную процедуру банкротства – наблюдение.
По итогам 2022 года выручка офиса корпорации снизилась на 82% по сравнению с годом ранее, а чистый убыток составил 10,2 млрд рублей. Федеральная служба судебных приставов уже сняла все деньги с банковских счетов российского Google в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам.