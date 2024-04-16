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Чехия и США договорились укреплять сотрудничество в сфере безопасности
Премьер-министр Чехии Петр Фиала встретился с президентом США Джо Байденом в понедельник вечером. Основное внимание в ходе встречи было уделено необходимости сотрудничества демократических стран в сфере безопасности.
«Мы должны дать ответы на различные вызовы. В этой ситуации необходимо очень тесное сотрудничество в сфере безопасности между демократическими странами», – сказал Фиала, передает ТАСС.
К вызовам для Запада, по словам премьера, относятся действия России на Украине, сложная ситуация на Ближнем Востоке и противодействие терроризму.
Он отметил ведущую роль США и лично Байдена в оказании помощи Украине.
«Мы очень стараемся помочь Украине Мы должны и далее поддерживать Украину, и как можно дольше. Именно поэтому мы выступили с чешской инициативой поиска боеприпасов. Это будут сотни тысяч единиц артиллерийских снарядов».
Эта инициатива, по его словам, будет реализована в ближайшие месяцы. Чехия из всех стран, как отметил он, приняла наибольшее в пересчете на численность населения количество беженцев с Украины.
Помимо этого Чехия и США расширяют торгово-экономическое взаимодействие, сказал Фиала.