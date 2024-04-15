Политолог Данилин: Двуличие Брюсселя становится очевидным даже жителям ЕС

Tекст: Олег Исайченко

«Лицемерие и двойные стандарты Евросоюза дорого обошлись его дипломатии. Двуличие ЕС становится очевидным не только странам, не входящим в так называемый западный мир, но и самим гражданам стран ЕС. Такой подход объединения вызывает огорчение думающей общественности на всей планете», – сказал Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы.

«В то же время Боррель пытается сказать, что ЕС якобы еще способен понимать и исправлять собственные ошибки. На самом же деле в объединении не умеют и не хотят признавать свою неправоту», – отмечает собеседник.

Он привел пример ситуации, когда члены ЕС способствовали продвижению НАТО к нашим границам. «Тогда Москва решила договориться об общеевропейской безопасности, но нас не стали слушать. А теперь в ЕС обвиняют Кремль в начале конфликта на Украине. На все эти очевидные факты и указывает Россия», – поясняет Данилин.



При этом он отмечает, что Боррель при этом еще сетует на успехи так называемой российской пропаганды за рубежом. «Чья-либо агитация и пропаганда может работать только в том случае, если под ней есть реальные основания. А недовольство двуличием ЕС действительно есть в разных странах. Мы же стараемся подчеркивать это только там, где это уместно», – подчеркнул политолог.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в статье для сайта Европейской службы внешних связей заявил, что разная реакция на конфликты в Газе и на Украине дорого обошлась ЕС не только в арабском мире, но и во многих странах Африки, Латинской Америки и Азии. Он пояснил, что страны ЕС были едины в позиции по Украине, но в конфликте в Газе Евросоюз не смог выработать единого мнения, так как ЕС с одной стороны, является ведущим торговым партнером Израиля, а другой – главным финансовым донором Палестины.

Он также отметил, что разница в реакции ЕС на конфликты на Украине и в Палестине якобы широко использовалась российской пропагандой. «И эта пропаганда была весьма успешной, в частности, в Сахеле, потому что она наложилась на недовольство из-за неравного распределения вакцин во время Covid-19, слишком строгой миграционной политики, отсутствия денег для решения проблемы изменения климата или международных организаций, соответствующие миру 1945 года, а не сегодняшнего дня», – заявил Боррель. По его словам, европейскому объединению в ближайшие месяцы необходимо действовать решительно, чтобы не допустить консолидации альянса «остальных против Запада», в том числе вследствие ближневосточного конфликта.



Стоит отметить, что страны Сахеля (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Чад) в последние годы начали выступать против своей бывшей колониальной метрополии – Франции, обвиняя ее в неоколониализме и вмешательстве в их внутренние дела. Они переориентировали свою политику в сторону России, а Мали и Нигер вынудили Париж вывести свои контингенты их этих стран.



Ранее Боррель заявлял, что поддержка Украины объясняется не любовью Евросоюза к ее народу, а собственными интересами ЕС. По его словам, российская победа обернется «серьезным ущербом» для интересов стран Запада.

