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    Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Англия предпочитает делать подлости в тени

    Британцы – это вам не альтернативно одаренный Макрон, который каждое утро после завтрака с круассаном спешит рассказать всему миру, как он пошлет, уже почти послал, уже совсем-совсем прямо сейчас отправит «тысячи французских солдат под Одессу».

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Заявления России и Китая делают бессмысленным саммит в Швейцарии

    Чем больше ВСУ будут терпеть поражений, тем меньше будет желающих отправлять свои делегации в Швейцарию на саммит по Украине. В силу абсолютной бессмысленности этого мероприятия.

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    14 апреля 2024, 18:02 • Новости дня

    Sun: Украина может предпринять попытку разрушить Крымский мост к середине июля

    Sun: Украина может предпринять попытку разрушить Крымский мост к середине июля
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти, по данным британской газеты Sun, планируют до середины июля нанести удар по Крымскому мосту.

    Издание со ссылкой на военных экспертов предполагает, что для атаки на дорожное полотно моста Украина может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а для подрыва опор – применить беспилотные катера, передает РИА «Новости».

    Ранее Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в план нового контрнаступления вооруженных сил Украины входит разрушение Крымского моста.

    13 апреля 2024, 18:10 • Новости дня
    Минобороны: Бойцы элитной бригады ВСУ сдались в плен
    Минобороны: Бойцы элитной бригады ВСУ сдались в плен
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военнослужащие элитной 25-й отдельной бригады ВДВ в составе подразделения сдались в плен российским военным на Авдеевском направлении, сообщило Минобороны России.

    Они сдались военнослужащим группировки «Центр» на Авдеевском направлении, девять десантников десантного взвода элитной бригады сдались у Водяного в ДНР, указали в министерстве, передает ТАСС.

    Бойцы ВСУ обратились к военным ВС России и сложили оружие.

    Пленный украинский десантник Валерий заявил, что командование ВСУ не думает о бойцах, отправляя их в бой, «как на погибель». Когда группа начала сдаваться в плен, украинская армия начала обстреливать их.

    «Получается, мы уже проигрышный вариант. Мы им уже не нужны. Попал в плен и благодаря этом остался жив. В ВСУ хуже, чем в российском плену», – сказал он.

    Другой военнопленный Александр заявил, что руководство украинской армии не заботят простые бойцы. Оно не желает оценивать обстановку на позициях, и отправляет людей на смерть.

    Пленные сообщили, что на Украине отсутствует профессиональная военная подготовка, а также не готовят необходимые подкрепления. Российские военнослужащие же относятся к пленным достойно, отметили в Минобороны России.

    Для тех бойцов ВСУ, кто желает сохранить себе жизнь, есть отдельный канал связи – радиочастота 149200 с особым позывным «Волга». По ней те, кто хочет сложить оружие, получают инструкции по сдаче.

    В пятницу ведомство сообщало, что за семь дней в плен сдался 21 украинский военнослужащий.

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    13 апреля 2024, 15:31 • Новости дня
    BI: Россия приблизилась к решающему моменту на Украине

    BI: Россия довела ВСУ до изнеможения и не позволит начать новое контрнаступление

    BI: Россия приблизилась к решающему моменту на Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска истощают ВСУ, чтобы не допустить их начать новое контрнаступление в 2025 году, пишет Business Insider со ссылкой на военного эксперта Джорджа Барроса.

    Баррос назвал тактику давления россиян на украинцев грамотным ходом. По его словам, русские сокращают силы ВСУ, и тогда, несмотря на давление Запада, Киеву не хватит ресурсов, чтобы провести новое большое контрнаступление, передает РИА «Новости».

    Военный эксперт уверен, что если Россия сможет сохранить инициативу и постоянно наступать, то доведет Украину до изнеможения. Баррос признал, что пока долгосрочная стратегическая картина останется мрачной для киевского режима, а боевые действия приближаются к решающему моменту.

    Ранее командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль признал, что украинские силы в зоне боевых действий уступают в численности российским в 7-10 раз, а украинская армия держит оборону из последних сил.

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    11 апреля 2024, 22:17 • Новости дня
    Путин объяснил удары по энергообъектам Украины
    Путин объяснил удары по энергообъектам Украины
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Удары по энергообъектам на Украине связаны с процессом демилитаризации, так как они влияют на оборонно-промышленный комплекс Украины, заявил президент России Владимир Путин.

    «В энергетике, к сожалению, в последнее время мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть: мы, даже исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов. Имею в виду, что они хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить», – заявил Путин, его слова приводит официальный сайт президента.

    «Повторяю еще раз: если все закольцуется в решение тех вопросов, о которых мы говорили изначально, а в энергетике они связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, – это демилитаризация… Прежде всего мы исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК – на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую», – пояснил глава государства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ударами ракет и беспилотников Россия отключает Украине энергосистемы больших городов.

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    13 апреля 2024, 18:23 • Новости дня
    Американский полковник назвал признак скорого окончания конфликта на Украине

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ теряют все больше людей с каждым днем

    Американский полковник назвал признак скорого окончания конфликта на Украине
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия ежедневно теряет больше и больше военнослужащих, это указывает на скорое завершение конфликта на украинской территории, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

    ВСУ с каждым днем теряют больше солдат, чем когда-либо прежде, неудивительно, что украинская армия «разваливается», сказал Макгрегор в интервью Youtube-каналу Reinvent Money, передает РИА «Новости».

    ВСУ, теряя все больше людей, откатываются назад, как и немецкая армия в последние месяцы Второй мировой войны. Такое случается в конце конфликтов, люди пытаются уйти, чтобы не участвовать в боевых действиях.

    «Это происходит и на Украине», – добавил эксперт.

    Потери ВСУ составили свыше 500 тыс. человек, и число растет. Продолжение поддержки Украины бесчеловечно, это лишь увеличивает количество погибших, поэтому нужно остановить конфликт.

    «[Президент России Владимир] Путин выиграл», – заключил он.

    Ранее Макгрегор заявлял, что украинская армия не способна остановить ВС России.

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    11 апреля 2024, 20:27 • Новости дня
    Небензя: Украинцы начали активно делиться с Россией координатами ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что жители Харькова, Одессы, Николаева и других городов активно делятся с ВС РФ координатами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Как указал Небензя, по данным украинских бойцов, местные жители в Харькове, Одессе, Николаеве, Днепропетровске, других городах и регионах Украины начали рассказывать российским военным местоположения военных складов ВСУ и воинских резервов. По его словам, такие поступки наглядно показывают настоящее «отношение мирного населения к происходящему», передает ТАСС.

    Ранее пленный военнослужащий ВСУ Вадим Отрошевский рассказал, что командование ВСУ мобилизует для участия в боевых действиях в основном сельское население, а городские жители стараются этого избежать при помощи взяток и уехать за границу.

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    12 апреля 2024, 19:59 • Новости дня
    Небензя назвал условие для сохранения государственности Украины

    Постпред ООН Небензя: Украина может добиться мира без ущерба для суверенитета, выполнив условия России

    Небензя назвал условие для сохранения государственности Украины
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может добиться мирного урегулирования конфликта, выполнив требования, выдвинутые Россией в рамках специальной военной операции (СВО), не принося в жертву свой суверенитет и государственность, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    На заседании Совбеза ООН Небензя выразил уверенность, что Украина давно бы добилась мира, если бы хотела. По его словам, Киеву хорошо известны справедливые и обоснованные требования к Украине, лежащие в основе СВО, которые нужно просто выполнить, и тогда она сохранит суверенитет, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что Украина под давлением Запада отказалась от долго готовившихся договоренностей и «выбросила их в помойку».

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    11 апреля 2024, 21:44 • Новости дня
    Путин назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии
    Путин назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии, на которую не позвали Россию.

    «Теперь, как вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии, нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. И в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум какой-то», – цитирует его ТАСС.

    По словам Путина, «говорят, что мы отказываемся от переговоров. Нас не приглашали. И говорят, что мы отказываемся».

    Также Путин заявил, что на удары Украины по энергообъектам России Москва была вынуждена отвечать, но воздерживалась от этого в зимний период. Он подчеркнул, что удары по украинским энергетическим объектам являются частью демилитаризации, так как они влияют на ОПК Украины.

    Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что участие России в конференции о мирном урегулировании на Украине необходимо, чтобы установить прочный мир.

    Напомним, первая конференция пройдет в Бюргенштоке в кантоне Нидвальден. Посольство России в Швейцарии уже заявило, что российская сторона не примет приглашение, поскольку продавливаемая «формула мира» является украинским ультиматумом Москве и не учитывает интересы России.

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    13 апреля 2024, 18:04 • Новости дня
    Обстрел подразделений ВСУ авиаракетами «Тулумбас» попал на видео

    Минобороны показало уничтожение подразделений ВСУ авиаракетами «Тулумбас»

    Обстрел подразделений ВСУ авиаракетами «Тулумбас» попал на видео
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При ударе по украинским подразделениям российские штурмовики на Су-25 использовали ракеты С-13 «Тулумбас», такое видео опубликовали в Минобороны России.

    Эти неуправляемые авиационные ракеты ударили по опорным пунктам и живой силе ВСУ на Авдеевском направлении, передает Sputnik со ссылкой на сообщение ведомства.

    Отмечается, что удар наносили по заданным координатам.

    В опубликованном министерством ролике запечатлены удары ракетами С-13 «Тулумбас» калибра 122 мм, каждый Су-25 нес по 10 таких ракет.

    Находившийся в районе цели беспилотник зарегистрировал уничтожение целей на позициях ВСУ.

    После запуска ракет экипажи провели противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки, после чего вернулись на аэродром. Все цели были успешно поражены.

    В феврале Минобороны сообщало об обстреле украинских подразделений на Донецком направлении ракетами С-13 «Тулумбас».

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    13 апреля 2024, 21:20 • Новости дня
    Экс-разведчик Шаффер: США ошиблись в попытке помешать Путину
    Экс-разведчик Шаффер: США ошиблись в попытке помешать Путину
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона не смогла помешать российскому президенту Владимиру Путину, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер.

    Действия США – «фантазия, основанная на проекции их внутренних целей — навредить Путину, Россия, русские плохие», сказал Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА «Новости».

    Вашингтон попытался заставить Евросоюз поверить, что Украина станет «готовой к использованию», в этом вопросе он ошибся «по всем пунктам».

    Экс-разведчик добавил, что администрация президента США Джозефа Байдена считала Украину источником активов и ресурсов для Евросоюза, по задумке, ЕС должен был получить там нефть, газ, пшеницу.

    Но конфликт обернулся тем, что Россия превзошла страны Запада в военном производстве. Российская сторона, по его мнению, демилитаризирует НАТО, а не Украину.

    Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что Россия способна уничтожить армии НАТО в любое время.

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    13 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Во Франции заявили о крахе «Украины Зеленского»

    Французский политик Филиппо: Украине Зеленского пришел конец

    Во Франции заявили о крахе «Украины Зеленского»
    @ Quentin De Groeve/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Для Украины Владимира Зеленского все кончено, он находится в тяжелом положении, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Комментируя слова главкома ВСУ Александра Сырского о том, что обстановка на восточном фронте существенно обострилась, а также опрос, проведенный Институтом стратегических исследований военной школы (IRSEM), Филиппо сделал вывод о конце Украины Зеленского, передает  РИА «Новости».

    Политик счел фальшивыми результаты опроса о том, что якобы 51% французов хотят поехать сражаться на Украине. Он обратил внимание на распределение в опросе на дружественные и враждебные страны, которое прямо совпало с интересами, описанными в стратегии НАТО.

    Филиппо также отметил рост напряженности на Ближнем Востокеи возможную необходимость перенести туда театр военных действий. По его словам, НАТО пытается манипулировать обществом и шантажировать этой военной пропагандой, он призвал к деэскалации и мире повсюду.

    Ранее экс-командующий войсками Британии Ричард Бэрронс заявил, что Украине грозит поражение в 2024 году.

    Главком ВСУ Сырский сообщил о существенном обострении фронта на трех направлениях в Донбассе.

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    13 апреля 2024, 10:52 • Новости дня
    ВСУ пытались убить из HIMARS участвующего в СВО депутата Госдумы

    Депутат Госдумы Колесников заявил, что ВСУ хотели убить его из HIMARS за участие в СВО

    ВСУ пытались убить из HIMARS участвующего в СВО депутата Госдумы
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ нанесли удар по дому в Запорожской области, где проживал депутат Госдумы Олег Колесников, который является участником СВО, его пытались убить при помощи РСЗО HIMARS.

    Колесников рассказал, что удар был нанесен днем, когда все были на работе. По его словам, скорее всего, за ним следили, ведь полтора месяца назад в этот же дом уже пытались дважды попасть: один снаряд не разорвался, второй пролетел мимо, передает РИА «Новости».

    Депутат пояснил, что после предыдущих обстрелов в этом доме старались не ночевать, но иногда приезжали туда за личными вещами.

    В четверг ВСУ обстреляли город Днепрорудное в Запорожской области, полностью разрушен частный дом.

    Ранее на севере Москвы взорвался автомобиль, в котором находился бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. По предварительным данным, он получил ранение. Прозоров заявил, что за покушением на него стоит киевский режим.

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    13 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    В Киеве признали бессилие перед уничтожившей Трипольскую ТЭС невидимой ракетой

    Эксперт Криволап: На Украине не смогли засечь уничтожившую Трипольскую ТЭС ракету

    В Киеве признали бессилие перед уничтожившей Трипольскую ТЭС невидимой ракетой
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Системы слежения не смогли засечь ракету, ударившую по Трипольской ТЭС под Киевом, не было даже попыток ее сбить, заявил украинский авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель «КБ Антонов» Константин Криволап.

    Украинский эксперт отметил, что Киев и его округи защищают ЗРК Patriot и другие системы, которые получают данные со спутников и с летающих вдоль западной границы Украины самолетов AWACS, передает РИА «Новости».

    Криволап считает, что уничтожившая ТЭС ракета имела малый тепловой след и радиолокационную заметность, она летела очень низко над поверхностью, а значит, ее невозможно засечь ни спутникам, ни AWACS.

    Эксперт заключил, что Киеву не хватает радаров для наблюдения за воздушным пространством.

    Ранее на Украине признали, что Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена.

    Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале подчеркнул «ювелирность работы наших ракетчиков».

    Газета ВЗГЛЯД писала, удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели преследуют ВС России.

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    13 апреля 2024, 20:52 • Новости дня
    Украинец пожаловался на тяготы жизни в Канаде

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский беженец в Канаде заявил, что ему понадобится просить милостыню, чтобы выжить, все, что он зарабатывает, он тратит на проживание.

    Мужчина заявил, что все его средства целиком уходят на проживание, единственным выходом остается просить милостыню в метро, передает «Царьград».

    Весь его заработок за три недели ушел исключительно на то, чтобы оплатить жилье.

    «Нафиг оно надо сюда ехать? Чтобы что? Работать просто для того, чтобы просто поплатить по счетам? Это что, жизнь называется?», – приводит его слова издание.

    В феврале британское издание Telegraph сообщало, что около 15 тыс. украинских беженцев в Британии стали бездомными с июня 2022 года.

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    13 апреля 2024, 13:26 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по заводу в Луганске

    Пасечник: При ударе ВСУ по машзаводу в Луганске повреждены жилые дома

    ВСУ нанесли ракетный удар по заводу в Луганске
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу в Луганске, повреждены жилые дома, данные о пострадавших уточняются, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Пасечник в своем Telegram-канале уточнил, что несколько ракет ВСУ выпустили по машзаводу, где планировался запуск производства, куда, предполагалось трудоустроить несколько десятков жителей.

    По словам главы ЛНР, данные о пострадавших уточняются, удар ВСУ пришелся также на жилые дома.

    Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску, пострадал автовокзал.

    Коментарии (7)
    11 апреля 2024, 20:56 • Новости дня
    В Минобороны России спрогнозировали последствия нового контрнаступления ВСУ
    В Минобороны России спрогнозировали последствия нового контрнаступления ВСУ
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новый план Киева по контрнаступлению приведет к разгрому украинской армии и положит начало пути к миру на условиях России, заявил высокопоставленный источник в Минобороны.

    «Благодаря таким нетривиальным подходам в военном планировании нет необходимости сомневаться, что реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам собеседника агентства, Киев полностью возложил на Запад обязанность снабжения сотен тысяч мобилизованных украинцев оружием, поскольку «ничего своего на Украине давно нет». Вместе с тем «и на Западе уже осталось раздевать свои войска догола».

    Он также напомнил, что предыдущее контрнаступление ВСУ закончилось гибелью и ранением более 166 тыс. украинских военнослужащих, потерей 789 танков, 2,4 тыс. других бронемашин и 132 самолетов.

    На Украине не осталось тех, кто стал бы «добровольно развивать это безумие Зеленского», поэтому Киев пытается пополнить ряды ВСУ «новым пушечным мясом», продвигая закон о мобилизации.

    Ранее Зеленский заявил, что у Киева есть план нового контрнаступления, в который входит разрушение Крымского моста. В Крыму назвали неадекватным «план контрнаступления» от Зеленского.

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      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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