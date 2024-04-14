Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.0 комментариев
Sun: Украина может предпринять попытку разрушить Крымский мост к середине июля
Украинские власти, по данным британской газеты Sun, планируют до середины июля нанести удар по Крымскому мосту.
Издание со ссылкой на военных экспертов предполагает, что для атаки на дорожное полотно моста Украина может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а для подрыва опор – применить беспилотные катера, передает РИА «Новости».
Ранее Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в план нового контрнаступления вооруженных сил Украины входит разрушение Крымского моста.