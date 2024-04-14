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Житель Владимира рассказал, зачем бросил «коктейли Молотова» в здание правительства
Житель Владимира кинул «коктейли Молотова» в здание правительства из-за мошенников
24-летний Владислав Афанасьев, бросивший «коктейли Молотова» в здание правительства Владимирской области, объяснил свой поступок тем, что его обманули мошенники, сообщили СМИ.
Как пишет Telegram-канал Shot, Афанасьев на допросе заявил, что злоумышленники по телефону обманули его на деньги. По его словам, чтобы вернуть украденные средства, мошенники предложили ему поджечь здание правительства, передает Lenta.Ru.
Отмечается, что против Афанасьева возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в субботу у здания правительства Владимирской области был задержан мужчина, который пытался бросить туда баллончик с зажигательной смесью.