Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.45 комментариев
Бросивший коктейль Молотова в здание правительства Владимирской области задержан
У здания правительства Владимирской области был задержан мужчина, который пытался бросить туда баллончик с зажигательной смесью, сообщили в правительстве региона.
«Злоумышленник был задержан на месте происшествия. К счастью, никто не пострадал», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
После броска зажигательной смеси загорелся автомобиль, припаркованный у здания. Пожар был быстро ликвидирован прибывшими на место пожарными. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.