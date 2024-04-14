Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.0 комментариев
Жителей двух деревень в Тюменской области решили эвакуировать из-за паводков
Жителей двух деревень в Тюменской области – Бутырки и Лайкова Ишимского района – эвакуируют в пункты временного размещения (ПВР) из-за неблагоприятной паводковой ситуации, сообщила пресс-служба правительства региона.
Как говорится в сообщении, жителей деревень Бутырки и Лайкова Ишимского района, находящихся в пойме реки Ишим, в воскресенье переселяют в пункты временного размещения в связи с паводком, передает ТАСС.
Ранее вице-губернатор Тюменской области Владимир Чейметов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что высокий уровень воды в Тоболе и Ишиме власти ожидают к 20 апреля, регион готовится к этому.
Напомним, глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что уровень подготовки Тюменской области к половодью оказался высок, регион пройдет этот период с минимальным ущербом.