Вице-губернатор Тюменской области перечислил меры подготовки к возможному паводку

Вице-губернатор Тюменской области Чейметов: Регион заранее готовится к возможному паводку

Tекст: Андрей Резчиков

«По предварительному анализу складывающейся гидрометеорологической обстановки в Тюменской области, мы готовимся к высокому уровню воды на реках к 20 апреля. Предполагаем, что в этом году именно реки Тобол и Ишим будут находиться на максимумах. На сегодня населенные пункты не подтоплены, наблюдаем постепенный рост уровня воды на гидропостах», – рассказал Владимир Чейметов, вице-губернатор Тюменской области.

По его словам, введение в начале недели режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе «позволило задействовать материальный резерв Тюменской области и провести необходимые мероприятия по подготовке к встрече с паводком». «На сегодня в области все спокойно», – заверил вице-губернатор.

В зоне потенциального риска находятся населенные пункты, расположены на реке Тобол (город Ялуторовск, Ялуторовский и Упоровский районы) и реке Ишим (город Ишим, Ишимский, Казанский и Абатский муниципальные районы).

В регионе сформирована группировка сил и средств по реагированию на ЧС. «Ее численность составляет более 12 тыс. человек, более 2,6 тыс. единиц техники, 194 единиц плавсредств и трех единиц авиатехники, – сообщил вице-губернатор. – Также в настоящее время проводим выдачу плавсредств и другого имущества из резерва Тюменской области согласно потребности муниципалитетов, в том числе лодки с мотором, спасательные жилеты и строительные мешки».

Кроме того, в случае необходимости увеличить численность группировки региональные власти намерены обратиться за помощью к МЧС. «В ходе посещения Тюменской области министр МЧС России Александр Куренков подтвердил готовность в случае осложнения обстановки направить дополнительные силы и средства в регион. Более того, на сегодняшний день нам уже оказана помощь в предоставлении имущества из государственного резерва Российской Федерации – это водоналивные дамбы», – подчеркнул Чейметов.

В четверг на территорию области по поручению главы МЧС доставили быстровозводимые водоналивные дамбы, которые в сжатые сроки позволяют организовать надежную инженерную защиту от затопления жизненно важных объектов. В частности, их планируется использовать для защиты отдельных участков автодороги Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск.

По данным властей региона, сейчас подтоплено лишь девять низководных мостов в Голышмановском городском округе, Аромашевском, Ялуторовском, Викуловском районах, но везде есть объездные пути, а жители обеспечены продуктами питания и лекарствами.

В четверг губернатор области Александр Моор на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о возможности прорыва дамб, защищающих крупные населенные пункты от паводка. В связи с этим во всех поселениях, включая город Ишим, ведутся работы по увеличению уровня гребня дамб на 1-1,5 метра. Накануне в МЧС предупредили о риске затопления нескольких микрорайонов Тюмени, после чего началась превентивная эвакуация горда Ялуторовск.