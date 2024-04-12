Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.37 комментариев
Файзуллин сделал прогноз ущерба Тюменской области от паводка
Файзуллин: Тюменская область пройдет паводок с минимумом ущерба
Уровень подготовки Тюменской области к половодью оказался высок, регион пройдет этот период с минимальным ущербом, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин.
Организованная в регионе подготовка позволит с минимальным ущербом пройти «ситуацию – по факту беду, которая происходит в Оренбургской области», сказал Файзуллин, передает ТАСС.
Ранее вице-губернатор Тюменской области Владимир Чейметов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что высокий уровень воды в Тоболе и Ишиме власти ожидают к 20 апреля, регион готовится к этому.