Электричество пропало в Харькове после взрывов

Пушков процитировал в своем Telegram-канале Шольца, который заявил, что поговорит с Путиным, когда тот «выведет войска с Украины»
Сенатор расценил слова канцлера, как «геополитическое фэнтези», которые отражающую западную доктрину, оторванную от реальности. По словам Пушкова, два года назад такие заявления можно было объяснить западной самонадеянностью и неверной оценкой действительности, но сейчас ход событий противоречит ожиданиям Шольца.
Пушков предположил, что канцлеру не удастся никогда поговорить с Путиным при выдвинутых им условиях. «Полагаю, тот разговор с Путиным, о котором он толкует, с теми условиями, что выставляет Шольц, не произойдет никогда», – заметил он.
«Скорее, Шольц перестанет быть канцлером, так толком ничего не поняв», – сделал вывод сенатор.
Кроме того, по словам Пушкова, визит Шольца в Пекин, куда он отправляется, чтобы надавить на Си Цзиньпина вслед за Эммануэлем Макроном и Урсулой фон дер Ляйен, потерпит неудачу, потому что у западных лидеров есть удивительная способность – не учиться на собственных ошибках и просчетах, даже если они стали всем очевидны.
Ранее Шольц заявил в интервью изданию Tageszeitung, что готов поговорить с Путиным, когда в Кремле решат прекратить боевые действия на Украине и осознают необходимость вывода войск.