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    Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России предложат формулу «территории в обмен на украинское членство в НАТО»

    Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.

    49 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США

    Для Пекина острая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.

    10 комментариев
    14 апреля 2024, 06:24 • Новости дня

    Электричество пропало в Харькове после взрывов

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Харькове прогремело две серии взрывов, сообщают украинские СМИ.

    После этого поступили сообщения, что в некоторых районах города пропало электричество, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу взрывы прозвучали в Винницкой области в центральной части Украины.

    13 апреля 2024, 18:10 • Новости дня
    Минобороны: Бойцы элитной бригады ВСУ сдались в плен
    Минобороны: Бойцы элитной бригады ВСУ сдались в плен
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военнослужащие элитной 25-й отдельной бригады ВДВ в составе подразделения сдались в плен российским военным на Авдеевском направлении, сообщило Минобороны России.

    Они сдались военнослужащим группировки «Центр» на Авдеевском направлении, девять десантников десантного взвода элитной бригады сдались у Водяного в ДНР, указали в министерстве, передает ТАСС.

    Бойцы ВСУ обратились к военным ВС России и сложили оружие.

    Пленный украинский десантник Валерий заявил, что командование ВСУ не думает о бойцах, отправляя их в бой, «как на погибель». Когда группа начала сдаваться в плен, украинская армия начала обстреливать их.

    «Получается, мы уже проигрышный вариант. Мы им уже не нужны. Попал в плен и благодаря этом остался жив. В ВСУ хуже, чем в российском плену», – сказал он.

    Другой военнопленный Александр заявил, что руководство украинской армии не заботят простые бойцы. Оно не желает оценивать обстановку на позициях, и отправляет людей на смерть.

    Пленные сообщили, что на Украине отсутствует профессиональная военная подготовка, а также не готовят необходимые подкрепления. Российские военнослужащие же относятся к пленным достойно, отметили в Минобороны России.

    Для тех бойцов ВСУ, кто желает сохранить себе жизнь, есть отдельный канал связи – радиочастота 149200 с особым позывным «Волга». По ней те, кто хочет сложить оружие, получают инструкции по сдаче.

    В пятницу ведомство сообщало, что за семь дней в плен сдался 21 украинский военнослужащий.

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    13 апреля 2024, 15:31 • Новости дня
    BI: Россия приблизилась к решающему моменту на Украине

    BI: Россия довела ВСУ до изнеможения и не позволит начать новое контрнаступление

    BI: Россия приблизилась к решающему моменту на Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска истощают ВСУ, чтобы не допустить их начать новое контрнаступление в 2025 году, пишет Business Insider со ссылкой на военного эксперта Джорджа Барроса.

    Баррос назвал тактику давления россиян на украинцев грамотным ходом. По его словам, русские сокращают силы ВСУ, и тогда, несмотря на давление Запада, Киеву не хватит ресурсов, чтобы провести новое большое контрнаступление, передает РИА «Новости».

    Военный эксперт уверен, что если Россия сможет сохранить инициативу и постоянно наступать, то доведет Украину до изнеможения. Баррос признал, что пока долгосрочная стратегическая картина останется мрачной для киевского режима, а боевые действия приближаются к решающему моменту.

    Ранее командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль признал, что украинские силы в зоне боевых действий уступают в численности российским в 7-10 раз, а украинская армия держит оборону из последних сил.

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    13 апреля 2024, 18:23 • Новости дня
    Американский полковник назвал признак скорого окончания конфликта на Украине

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ теряют все больше людей с каждым днем

    Американский полковник назвал признак скорого окончания конфликта на Украине
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия ежедневно теряет больше и больше военнослужащих, это указывает на скорое завершение конфликта на украинской территории, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

    ВСУ с каждым днем теряют больше солдат, чем когда-либо прежде, неудивительно, что украинская армия «разваливается», сказал Макгрегор в интервью Youtube-каналу Reinvent Money, передает РИА «Новости».

    ВСУ, теряя все больше людей, откатываются назад, как и немецкая армия в последние месяцы Второй мировой войны. Такое случается в конце конфликтов, люди пытаются уйти, чтобы не участвовать в боевых действиях.

    «Это происходит и на Украине», – добавил эксперт.

    Потери ВСУ составили свыше 500 тыс. человек, и число растет. Продолжение поддержки Украины бесчеловечно, это лишь увеличивает количество погибших, поэтому нужно остановить конфликт.

    «[Президент России Владимир] Путин выиграл», – заключил он.

    Ранее Макгрегор заявлял, что украинская армия не способна остановить ВС России.

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    13 апреля 2024, 10:52 • Новости дня
    ВСУ пытались убить из HIMARS участвующего в СВО депутата Госдумы

    Депутат Госдумы Колесников заявил, что ВСУ хотели убить его из HIMARS за участие в СВО

    ВСУ пытались убить из HIMARS участвующего в СВО депутата Госдумы
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ нанесли удар по дому в Запорожской области, где проживал депутат Госдумы Олег Колесников, который является участником СВО, его пытались убить при помощи РСЗО HIMARS.

    Колесников рассказал, что удар был нанесен днем, когда все были на работе. По его словам, скорее всего, за ним следили, ведь полтора месяца назад в этот же дом уже пытались дважды попасть: один снаряд не разорвался, второй пролетел мимо, передает РИА «Новости».

    Депутат пояснил, что после предыдущих обстрелов в этом доме старались не ночевать, но иногда приезжали туда за личными вещами.

    В четверг ВСУ обстреляли город Днепрорудное в Запорожской области, полностью разрушен частный дом.

    Ранее на севере Москвы взорвался автомобиль, в котором находился бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. По предварительным данным, он получил ранение. Прозоров заявил, что за покушением на него стоит киевский режим.

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    13 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Во Франции заявили о крахе «Украины Зеленского»

    Французский политик Филиппо: Украине Зеленского пришел конец

    Во Франции заявили о крахе «Украины Зеленского»
    @ Quentin De Groeve/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Для Украины Владимира Зеленского все кончено, он находится в тяжелом положении, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Комментируя слова главкома ВСУ Александра Сырского о том, что обстановка на восточном фронте существенно обострилась, а также опрос, проведенный Институтом стратегических исследований военной школы (IRSEM), Филиппо сделал вывод о конце Украины Зеленского, передает  РИА «Новости».

    Политик счел фальшивыми результаты опроса о том, что якобы 51% французов хотят поехать сражаться на Украине. Он обратил внимание на распределение в опросе на дружественные и враждебные страны, которое прямо совпало с интересами, описанными в стратегии НАТО.

    Филиппо также отметил рост напряженности на Ближнем Востокеи возможную необходимость перенести туда театр военных действий. По его словам, НАТО пытается манипулировать обществом и шантажировать этой военной пропагандой, он призвал к деэскалации и мире повсюду.

    Ранее экс-командующий войсками Британии Ричард Бэрронс заявил, что Украине грозит поражение в 2024 году.

    Главком ВСУ Сырский сообщил о существенном обострении фронта на трех направлениях в Донбассе.

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    13 апреля 2024, 18:04 • Новости дня
    Обстрел подразделений ВСУ авиаракетами «Тулумбас» попал на видео

    Минобороны показало уничтожение подразделений ВСУ авиаракетами «Тулумбас»

    Обстрел подразделений ВСУ авиаракетами «Тулумбас» попал на видео
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При ударе по украинским подразделениям российские штурмовики на Су-25 использовали ракеты С-13 «Тулумбас», такое видео опубликовали в Минобороны России.

    Эти неуправляемые авиационные ракеты ударили по опорным пунктам и живой силе ВСУ на Авдеевском направлении, передает Sputnik со ссылкой на сообщение ведомства.

    Отмечается, что удар наносили по заданным координатам.

    В опубликованном министерством ролике запечатлены удары ракетами С-13 «Тулумбас» калибра 122 мм, каждый Су-25 нес по 10 таких ракет.

    Находившийся в районе цели беспилотник зарегистрировал уничтожение целей на позициях ВСУ.

    После запуска ракет экипажи провели противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки, после чего вернулись на аэродром. Все цели были успешно поражены.

    В феврале Минобороны сообщало об обстреле украинских подразделений на Донецком направлении ракетами С-13 «Тулумбас».

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    13 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    В Киеве признали бессилие перед уничтожившей Трипольскую ТЭС невидимой ракетой

    Эксперт Криволап: На Украине не смогли засечь уничтожившую Трипольскую ТЭС ракету

    В Киеве признали бессилие перед уничтожившей Трипольскую ТЭС невидимой ракетой
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Системы слежения не смогли засечь ракету, ударившую по Трипольской ТЭС под Киевом, не было даже попыток ее сбить, заявил украинский авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель «КБ Антонов» Константин Криволап.

    Украинский эксперт отметил, что Киев и его округи защищают ЗРК Patriot и другие системы, которые получают данные со спутников и с летающих вдоль западной границы Украины самолетов AWACS, передает РИА «Новости».

    Криволап считает, что уничтожившая ТЭС ракета имела малый тепловой след и радиолокационную заметность, она летела очень низко над поверхностью, а значит, ее невозможно засечь ни спутникам, ни AWACS.

    Эксперт заключил, что Киеву не хватает радаров для наблюдения за воздушным пространством.

    Ранее на Украине признали, что Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена.

    Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале подчеркнул «ювелирность работы наших ракетчиков».

    Газета ВЗГЛЯД писала, удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели преследуют ВС России.

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    13 апреля 2024, 13:26 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по заводу в Луганске

    Пасечник: При ударе ВСУ по машзаводу в Луганске повреждены жилые дома

    ВСУ нанесли ракетный удар по заводу в Луганске
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу в Луганске, повреждены жилые дома, данные о пострадавших уточняются, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Пасечник в своем Telegram-канале уточнил, что несколько ракет ВСУ выпустили по машзаводу, где планировался запуск производства, куда, предполагалось трудоустроить несколько десятков жителей.

    По словам главы ЛНР, данные о пострадавших уточняются, удар ВСУ пришелся также на жилые дома.

    Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску, пострадал автовокзал.

    Коментарии (7)
    13 апреля 2024, 13:32 • Новости дня
    Зеленский признал дезертирство подразделения, из-за которого погибло много солдат ВСУ
    Зеленский признал дезертирство подразделения, из-за которого погибло много солдат ВСУ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский признал факт дезертирства одного из подразделений ВСУ позиций с передовой, в результате чего другие украинские военные попали в окружение и все погибли.

    Зеленский рассказал студентам из Черновцов, что «один человек» смог запугать свое окружение, после чего подразделение отошло, и погибло большое количество других людей, передает РИА «Новости».

    По его словам, командира, давшего приказ об оставлении позиций, нашли правоохранители. Зеленский считает, что такие люди должны отвечать по закону и их нельзя обобщенно всех амнистировать.

    Ранее группа военнослужащих 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в видеообращении заявила о желании сложить оружие.

    Также был обнаружен приказ главкома ВСУ Александра Сырского, где признается дезертирство в украинской армии.

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    13 апреля 2024, 19:11 • Новости дня
    Экс-сотрудник Пентагона: НАТО снабдило Украину «безумным» планом контрнаступления

    Экс-сотрудник Пентагона Брайен: НАТО снабдило Украину «безумным» планом контрнаступления

    Экс-сотрудник Пентагона: НАТО снабдило Украину «безумным» планом контрнаступления
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевскому режиму первоначально поступил «безумный» план контрнаступления от Североатлантического альянса, заявил бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен.

    Крупное контрнаступление ВСУ провалилось не потому, что украинцы не следовали указаниям от «старших братьев из НАТО», как часто об этом говорят в последнее время, указал Брайен в статье для Weapons and Strategy, передает РИА «Новости».

    План США и НАТО «был сумасшедшим с самого начала», он предлагал вести боевые действия без воздушного прикрытия с несовершенными системами противовоздушной обороны, которые были уничтожены Россией.

    Критика Запада оскорбляет упорно сражающуюся украинскую армию, понесшую большие потери. НАТО подвергает своих членов большому риску, опустошая запасы оружия, включая средства ПВО, танки, БМП и боеприпасы, отметил Брайен.

    При этом в ЕС до сих пор полны энтузиазма. Президент Франции Эммануэль Макрон призывает ввести контингент НАТО на украинскую территорию. Но войска НАТО не будут иметь преимуществ перед ВСУ, и в бою они понесут большие потери.

    Ранее Брайен заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский может оказаться в смертельной опасности в Киеве, ему может потребоваться эвакуация во Львов.

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    13 апреля 2024, 11:24 • Новости дня
    Украина стянула дополнительные силы в Часов Яр

    Кимаковский: ВСУ стянули дополнительные силы в Часов Яр для удержания одного из районов

    Украина стянула дополнительные силы в Часов Яр
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Дополнительные силы ВСУ прибыли в Часов Яр для удержания одного ключевых районов в обороне города, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Он пояснил, что ВСУ пытаются оборонять микрорайон на востоке Часова Яра. Кимаковский пояснил, что освобождение города открывает сразу три направления, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каким способом  Часов Яр будет освобождать Российская армия.

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    13 апреля 2024, 17:55 • Новости дня
    Германия подтвердила решение направить Киеву еще одну систему ПВО Patriot
    Германия подтвердила решение направить Киеву еще одну систему ПВО Patriot
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Берлин принял решение немедленно передать Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot, сообщает Министерство обороны ФРГ.

    Решение было принято после телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждались «российские авиаудары по гражданской энергетической инфраструктуре», передает ТАСС.

    Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала поставку Patriot частью усилий Германии по укреплению защиты Украины и общего мирного порядка.


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    13 апреля 2024, 20:52 • Новости дня
    Украинец пожаловался на тяготы жизни в Канаде

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский беженец в Канаде заявил, что ему понадобится просить милостыню, чтобы выжить, все, что он зарабатывает, он тратит на проживание.

    Мужчина заявил, что все его средства целиком уходят на проживание, единственным выходом остается просить милостыню в метро, передает «Царьград».

    Весь его заработок за три недели ушел исключительно на то, чтобы оплатить жилье.

    «Нафиг оно надо сюда ехать? Чтобы что? Работать просто для того, чтобы просто поплатить по счетам? Это что, жизнь называется?», – приводит его слова издание.

    В феврале британское издание Telegraph сообщало, что около 15 тыс. украинских беженцев в Британии стали бездомными с июня 2022 года.

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    13 апреля 2024, 10:35 • Новости дня
    Пушков назвал оторванными от реалий слова Шольца о разговоре с Путиным

    Сенатор Пушков: Условие Шольца для разговора с Путиным не отвечает реалиям

    Пушков назвал оторванными от реалий слова Шольца о разговоре с Путиным
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Выдвинутое канцлером ФРГ Олафом Шольцем для разговора с Владимиром Путиным условие не вписывается в реальность, он изрекает вещи в жанре «геополитического фэнтези», заявил сенатор Алексей Пушков.

    Пушков процитировал в своем Telegram-канале Шольца, который заявил, что поговорит с Путиным, когда тот «выведет войска с Украины»

    Сенатор расценил слова канцлера, как «геополитическое фэнтези», которые отражающую западную доктрину, оторванную от реальности. По словам Пушкова, два года назад такие заявления можно было объяснить западной самонадеянностью и неверной оценкой действительности, но сейчас ход событий противоречит ожиданиям Шольца.

    Пушков предположил, что канцлеру не удастся никогда поговорить с Путиным при выдвинутых им условиях. «Полагаю, тот разговор с Путиным, о котором он толкует, с теми условиями, что выставляет Шольц, не произойдет никогда», – заметил он.

    «Скорее, Шольц перестанет быть канцлером, так толком ничего не поняв», – сделал вывод сенатор.

    Кроме того, по словам Пушкова, визит Шольца в Пекин, куда он отправляется, чтобы надавить на Си Цзиньпина вслед за Эммануэлем Макроном и Урсулой фон дер Ляйен, потерпит неудачу, потому что у западных лидеров есть удивительная способность – не учиться на собственных ошибках и просчетах, даже если они стали всем очевидны.

    Ранее Шольц заявил в интервью изданию Tageszeitung, что готов поговорить с Путиным, когда в Кремле решат прекратить боевые действия на Украине и осознают необходимость вывода войск.

    Коментарии (3)
    13 апреля 2024, 12:01 • Новости дня
    Обнаружен приказ Сырского, где признается дезертирство в ВСУ

    РИА «Новости»: Обнаружен приказ Сырского, в котором признаются угрозы командирам и дезертирство в ВСУ

    Обнаружен приказ Сырского, где признается дезертирство в ВСУ
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Главком ВСУ Александр Сырский издал приказ об укреплении дисциплины в украинских войсках с целью пресечения угроз командирам, неподчинения приказам, а также дезертирства, следует из документа.

    В документе указано, что командиры ВСУ, правоохранительные и другие госорганы столкнулись с проблемой, которая касается совершения украинскими солдатами военных уголовных правонарушений.

    Приказ Сырского предусматривает внедрение единой системы работы должностных лиц ВСУ и других служб совместно с правоохранительными органами для предотвращения совершения уголовных преступлений солдатами, передает РИА «Новости».

    В числе уголовных правонарушений ВСУ названы: неподчинение, неисполнение приказа, угроза или насилие в отношении начальника, самовольное оставление военной части или места службы, дезертирство, уклонение от военной службы путем нанесения себе повреждений или другим способом, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием.

    В документе значится несколько этапов профилактики, выявления и предотвращения правонарушений, при этом предусмотрена возможность вернуться в строй.

    Ранее сообщалось, что остановка военной помощи со стороны США вызвала рост дезертиров в рядах ВСУ.

    Коментарии (3)
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      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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