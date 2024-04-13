Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.0 комментариев
Против поджигателя здания правительства во Владимире открыто уголовное дело
Открыто уголовное дело против мужчины, бросившего в здание правительства Владимирской области бутылку с зажигательной смесью, сообщило управления МВД по региону.
Уголовное дело открыто по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества общеопасным способом, сообщается на сайте ведомства.
В МВД указали, что мужчина, «находясь у здания государственного учреждения, бросил емкости с легковоспламеняющимися жидкостям в окна и припаркованные рядом автомобили». В результате одна из машин загорелась. Пострадавших нет. Мужчина хотел скрыться, но его задержали сотрудники ФСБ и Росгвардии.
Напомним, глава региона Александр Авдеев заявил, что мужчина, по предварительным данным, находился под влиянием мошенников, предположительно, с Украины.