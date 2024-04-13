Авдеев: Поджигателем здания правительства во Владимире могли управлять мошенники с Украины

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемый, по предварительным данным, находился под влиянием мошенников, предположительно, украинского ЦИПСО, указал Авдеев в своем Telegram-канале.

Его целью не был конкретный автомобиль или чиновник, а совершение провокации против органов власти в целом.

Мошенники представлялись ему сотрудниками правоохранительных органов. Сценарий схож с ситуацией, когда женщина кинула бутылку с зажигательной смесью в военкомат.

Мошенники заставляют человека взять неподъемный кредит, а потом обещают списать долг за поджог административного здания, пояснил губернатор.

Он пояснил, что в результате происшествия никто не пострадал.

В субботу у здания правительства Владимирской области задержали мужчину, который пытался бросить туда баллончик с зажигательной смесью.