Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.49 комментариев
Авдеев: Поджигателем здания правительства во Владимире могли управлять мошенники с Украины
Бросивший в здание правительства Владимирской области бутылку с зажигательной смесью находился под влиянием мошенников, вероятно, с Украины, сообщил глава региона Александр Авдеев.
Подозреваемый, по предварительным данным, находился под влиянием мошенников, предположительно, украинского ЦИПСО, указал Авдеев в своем Telegram-канале.
Его целью не был конкретный автомобиль или чиновник, а совершение провокации против органов власти в целом.
Мошенники представлялись ему сотрудниками правоохранительных органов. Сценарий схож с ситуацией, когда женщина кинула бутылку с зажигательной смесью в военкомат.
Мошенники заставляют человека взять неподъемный кредит, а потом обещают списать долг за поджог административного здания, пояснил губернатор.
Он пояснил, что в результате происшествия никто не пострадал.
В субботу у здания правительства Владимирской области задержали мужчину, который пытался бросить туда баллончик с зажигательной смесью.