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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России предложат формулу «территории в обмен на украинское членство в НАТО»

    Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.

    49 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Заявления России и Китая делают бессмысленным саммит в Швейцарии

    Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США

    Для Пекина острая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.

    10 комментариев
    13 апреля 2024, 21:44 • Новости дня

    Авдеев: Поджигателем здания правительства во Владимире могли управлять мошенники с Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бросивший в здание правительства Владимирской области бутылку с зажигательной смесью находился под влиянием мошенников, вероятно, с Украины, сообщил глава региона Александр Авдеев.

    Подозреваемый, по предварительным данным, находился под влиянием мошенников, предположительно, украинского ЦИПСО, указал Авдеев в своем Telegram-канале.

    Его целью не был конкретный автомобиль или чиновник, а совершение провокации против органов власти в целом.

    Мошенники представлялись ему сотрудниками правоохранительных органов. Сценарий схож с ситуацией, когда женщина кинула бутылку с зажигательной смесью в военкомат.

    Мошенники заставляют человека взять неподъемный кредит, а потом обещают списать долг за поджог административного здания, пояснил губернатор.

    Он пояснил, что в результате происшествия никто не пострадал.

    В субботу у здания правительства Владимирской области задержали мужчину, который пытался бросить туда баллончик с зажигательной смесью.

    13 апреля 2024, 07:25 • Новости дня
    Российские снайперы уничтожили 24 солдата ВСУ после захвата американского дрона

    Российские снайперы уничтожили 24 солдата ВСУ при попытке эвакуации американского дрона Puma

    Российские снайперы уничтожили 24 солдата ВСУ после захвата американского дрона
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские снайперы сбили американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Puma и уничтожили почти 25 украинских солдат и наемников, пытавшихся его эвакуировать. Об этом рассказал руководитель группы снайперов, получивший тяжелое ранение в ходе операции и представленный к высокой государственной награде.

    «Беспилотники сбиваем довольно часто, но верхом считаю Puma, потому что за него на меня вышло 24 человека, мы их всех отработали», – рассказал стрелок ТАСС.

    Отмечается, что несмотря на ранение собеседник агентства остался прикрывать отход группы, чтобы уникальный беспилотник можно было эвакуировать для дальнейшего изучения.

    «Я воюю, честно скажу, за то, чтобы дети простые могли ходить в школу, чтобы не разрывались снаряды, чтобы они спокойно играли на площадке, чтобы их психика не была сломлена этими взрывами... Вот за это я готов умереть», – рассказал военный.

    Он отметил, что после восстановления планирует вернуться к боевым задачам.

    Снайпер уже награжден четырьмя орденами Мужества и двумя медалями «За отвагу». За успешное выполнение боевой задачи и захват американского БПЛА его представили к высокой государственной награде.

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    13 апреля 2024, 17:01 • Новости дня
    СМИ: Россиянин оказался единственным, кто смог дать отпор нападавшему в ТЦ Сиднея

    7NEWS: Россиянин оказался единственным, кто смог дать отпор нападавшему в ТЦ Сиднея

    СМИ: Россиянин оказался единственным, кто смог дать отпор нападавшему в ТЦ Сиднея
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Говорящий на русском языке мужчина единственный решился дать отпор в ходе нападения на торговый центр в городе Сидней в Австралии, сообщили очевидцы телеканалу 7NEWS.

    Сотрудники ТЦ Westfield Bondi Junction, где произошло нападение, рассказали, как вооруженный нападавший спускался и поднимался по эскалатору, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал 7NEWS.

    Один из посетителей взял в руки столбик от ограждения и крикнул на подозреваемого на русском языке «Не подходи!». Этот человек пытался не допустить, чтобы нападавший смог пройти дальше. Телеканал называет его россиянином.


    В Сети уже прозвали мужчину Bollard Man (человек со столбиком), комментаторы отметили его храбрость.

    Между тем российское посольство в Австралии и генконсульство в Сиднее сообщили ТАСС, что не имеют данных о том, что в числе пострадавших при атаке есть россияне.

    В генконсульстве отметили, что сотрудников представительства также не было в ТЦ на момент нападения. Здание генконсульства расположено рядом с этим торговым центром.

    Напомним, жертвами нападения неизвестного с ножом на посетителей в пригороде Сиднея стали несколько человек. Помощник комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Энтони Кук сообщал, что нападение могло быть актом терроризма.

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    13 апреля 2024, 08:14 • Новости дня
    Япония обвинила Россию в «ядерной угрозе», напомнив про Хиросиму и Нагасаки

    Япония раскритиковала Россию в СБ ООН якобы за «ядерную угрозу», говоря о Хиросиме и Нагасаки

    Япония обвинила Россию в «ядерной угрозе», напомнив про Хиросиму и Нагасаки
    @ un.emb-japan.go.jp

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель постпреда Японии при ООН Мицуко Сино обвинила Россию в «ядерной угрозе», напомнила о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, но не сказала, что это сделали США.

    Сино отметила, что Япония придерживается «четкой позиции» по поводу «российской ядерной риторики», и никогда не смирится с «угрозой России», не говоря уже о любом применении ядерного оружия, передает РИА «Новости».

    Дипломат напомнила про катастрофу Хиросимы и Нагасаки, которая не должна повториться. Сино не сказала, кто сбросил ядерные бомбы на Японию.

    Ранее США, Филиппины и Япония заявили о стремлении к миру без ядерного оружия. Они выразили мнение, что «применение Россией ядерного оружия на Украине было бы совершенно неоправданным».

    МИД России сделал представление послу Японии из-за деградации двусторонних отношений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему успех Байдена в Азии оказался на руку России.

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    13 апреля 2024, 18:10 • Новости дня
    Минобороны: Бойцы элитной бригады ВСУ сдались в плен
    Минобороны: Бойцы элитной бригады ВСУ сдались в плен
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военнослужащие элитной 25-й отдельной бригады ВДВ в составе подразделения сдались в плен российским военным на Авдеевском направлении, сообщило Минобороны России.

    Они сдались военнослужащим группировки «Центр» на Авдеевском направлении, девять десантников десантного взвода элитной бригады сдались у Водяного в ДНР, указали в министерстве, передает ТАСС.

    Бойцы ВСУ обратились к военным ВС России и сложили оружие.

    Пленный украинский десантник Валерий заявил, что командование ВСУ не думает о бойцах, отправляя их в бой, «как на погибель». Когда группа начала сдаваться в плен, украинская армия начала обстреливать их.

    «Получается, мы уже проигрышный вариант. Мы им уже не нужны. Попал в плен и благодаря этом остался жив. В ВСУ хуже, чем в российском плену», – сказал он.

    Другой военнопленный Александр заявил, что руководство украинской армии не заботят простые бойцы. Оно не желает оценивать обстановку на позициях, и отправляет людей на смерть.

    Пленные сообщили, что на Украине отсутствует профессиональная военная подготовка, а также не готовят необходимые подкрепления. Российские военнослужащие же относятся к пленным достойно, отметили в Минобороны России.

    Для тех бойцов ВСУ, кто желает сохранить себе жизнь, есть отдельный канал связи – радиочастота 149200 с особым позывным «Волга». По ней те, кто хочет сложить оружие, получают инструкции по сдаче.

    В пятницу ведомство сообщало, что за семь дней в плен сдался 21 украинский военнослужащий.

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    13 апреля 2024, 15:31 • Новости дня
    BI: Россия приблизилась к решающему моменту на Украине

    BI: Россия довела ВСУ до изнеможения и не позволит начать новое контрнаступление

    BI: Россия приблизилась к решающему моменту на Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска истощают ВСУ, чтобы не допустить их начать новое контрнаступление в 2025 году, пишет Business Insider со ссылкой на военного эксперта Джорджа Барроса.

    Баррос назвал тактику давления россиян на украинцев грамотным ходом. По его словам, русские сокращают силы ВСУ, и тогда, несмотря на давление Запада, Киеву не хватит ресурсов, чтобы провести новое большое контрнаступление, передает РИА «Новости».

    Военный эксперт уверен, что если Россия сможет сохранить инициативу и постоянно наступать, то доведет Украину до изнеможения. Баррос признал, что пока долгосрочная стратегическая картина останется мрачной для киевского режима, а боевые действия приближаются к решающему моменту.

    Ранее командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль признал, что украинские силы в зоне боевых действий уступают в численности российским в 7-10 раз, а украинская армия держит оборону из последних сил.

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    13 апреля 2024, 10:52 • Новости дня
    ВСУ пытались убить из HIMARS участвующего в СВО депутата Госдумы

    Депутат Госдумы Колесников заявил, что ВСУ хотели убить его из HIMARS за участие в СВО

    ВСУ пытались убить из HIMARS участвующего в СВО депутата Госдумы
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ нанесли удар по дому в Запорожской области, где проживал депутат Госдумы Олег Колесников, который является участником СВО, его пытались убить при помощи РСЗО HIMARS.

    Колесников рассказал, что удар был нанесен днем, когда все были на работе. По его словам, скорее всего, за ним следили, ведь полтора месяца назад в этот же дом уже пытались дважды попасть: один снаряд не разорвался, второй пролетел мимо, передает РИА «Новости».

    Депутат пояснил, что после предыдущих обстрелов в этом доме старались не ночевать, но иногда приезжали туда за личными вещами.

    В четверг ВСУ обстреляли город Днепрорудное в Запорожской области, полностью разрушен частный дом.

    Ранее на севере Москвы взорвался автомобиль, в котором находился бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. По предварительным данным, он получил ранение. Прозоров заявил, что за покушением на него стоит киевский режим.

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    13 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    В Киеве признали бессилие перед уничтожившей Трипольскую ТЭС невидимой ракетой

    Эксперт Криволап: На Украине не смогли засечь уничтожившую Трипольскую ТЭС ракету

    В Киеве признали бессилие перед уничтожившей Трипольскую ТЭС невидимой ракетой
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Системы слежения не смогли засечь ракету, ударившую по Трипольской ТЭС под Киевом, не было даже попыток ее сбить, заявил украинский авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель «КБ Антонов» Константин Криволап.

    Украинский эксперт отметил, что Киев и его округи защищают ЗРК Patriot и другие системы, которые получают данные со спутников и с летающих вдоль западной границы Украины самолетов AWACS, передает РИА «Новости».

    Криволап считает, что уничтожившая ТЭС ракета имела малый тепловой след и радиолокационную заметность, она летела очень низко над поверхностью, а значит, ее невозможно засечь ни спутникам, ни AWACS.

    Эксперт заключил, что Киеву не хватает радаров для наблюдения за воздушным пространством.

    Ранее на Украине признали, что Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена.

    Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале подчеркнул «ювелирность работы наших ракетчиков».

    Газета ВЗГЛЯД писала, удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели преследуют ВС России.

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    13 апреля 2024, 09:16 • Новости дня
    Полянский назвал «стыдом и позором» заявления Японии о ядерной угрозе

    Зампостпреда в ООН Полянский назвал «стыдом и позором» заявления Японии о ядерной угрозе

    Полянский назвал «стыдом и позором» заявления Японии о ядерной угрозе
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал «стыдом и позором» заявления премьер-министра Японии Фумио Кисиды о ядерной угрозе.

    Дипломат в Х (ранее Twitter, заблокирован в России), комментируя выступление Кисиды в Конгрессе США, назвал его заявления постыдными и позорными, передает ТАСС.

    Кисида заявил, что Россия якобы «угрожает ядерным оружием», и заверил, что Токио является верным «союзником и стойким другом» Вашингтона.

    Ранее зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза ООН по Украине тоже обвинила Россию в «ядерной риторике». При этом, говоря про атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, не сказала, что это сделали США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему успех Байдена в Азии оказался на руку России.

    Коментарии (21)
    13 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Во Франции заявили о крахе «Украины Зеленского»

    Французский политик Филиппо: Украине Зеленского пришел конец

    Во Франции заявили о крахе «Украины Зеленского»
    @ Quentin De Groeve/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Для Украины Владимира Зеленского все кончено, он находится в тяжелом положении, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Комментируя слова главкома ВСУ Александра Сырского о том, что обстановка на восточном фронте существенно обострилась, а также опрос, проведенный Институтом стратегических исследований военной школы (IRSEM), Филиппо сделал вывод о конце Украины Зеленского, передает  РИА «Новости».

    Политик счел фальшивыми результаты опроса о том, что якобы 51% французов хотят поехать сражаться на Украине. Он обратил внимание на распределение в опросе на дружественные и враждебные страны, которое прямо совпало с интересами, описанными в стратегии НАТО.

    Филиппо также отметил рост напряженности на Ближнем Востокеи возможную необходимость перенести туда театр военных действий. По его словам, НАТО пытается манипулировать обществом и шантажировать этой военной пропагандой, он призвал к деэскалации и мире повсюду.

    Ранее экс-командующий войсками Британии Ричард Бэрронс заявил, что Украине грозит поражение в 2024 году.

    Главком ВСУ Сырский сообщил о существенном обострении фронта на трех направлениях в Донбассе.

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    13 апреля 2024, 13:26 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по заводу в Луганске

    Пасечник: При ударе ВСУ по машзаводу в Луганске повреждены жилые дома

    ВСУ нанесли ракетный удар по заводу в Луганске
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу в Луганске, повреждены жилые дома, данные о пострадавших уточняются, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Пасечник в своем Telegram-канале уточнил, что несколько ракет ВСУ выпустили по машзаводу, где планировался запуск производства, куда, предполагалось трудоустроить несколько десятков жителей.

    По словам главы ЛНР, данные о пострадавших уточняются, удар ВСУ пришелся также на жилые дома.

    Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску, пострадал автовокзал.

    Коментарии (7)
    13 апреля 2024, 13:32 • Новости дня
    Зеленский признал дезертирство подразделения, из-за которого погибло много солдат ВСУ
    Зеленский признал дезертирство подразделения, из-за которого погибло много солдат ВСУ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский признал факт дезертирства одного из подразделений ВСУ позиций с передовой, в результате чего другие украинские военные попали в окружение и все погибли.

    Зеленский рассказал студентам из Черновцов, что «один человек» смог запугать свое окружение, после чего подразделение отошло, и погибло большое количество других людей, передает РИА «Новости».

    По его словам, командира, давшего приказ об оставлении позиций, нашли правоохранители. Зеленский считает, что такие люди должны отвечать по закону и их нельзя обобщенно всех амнистировать.

    Ранее группа военнослужащих 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в видеообращении заявила о желании сложить оружие.

    Также был обнаружен приказ главкома ВСУ Александра Сырского, где признается дезертирство в украинской армии.

    Коментарии (4)
    13 апреля 2024, 18:23 • Новости дня
    Американский полковник назвал признак скорого окончания конфликта на Украине

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ теряют все больше людей с каждым днем

    Американский полковник назвал признак скорого окончания конфликта на Украине
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия ежедневно теряет больше и больше военнослужащих, это указывает на скорое завершение конфликта на украинской территории, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

    ВСУ с каждым днем теряют больше солдат, чем когда-либо прежде, неудивительно, что украинская армия «разваливается», сказал Макгрегор в интервью Youtube-каналу Reinvent Money, передает РИА «Новости».

    ВСУ, теряя все больше людей, откатываются назад, как и немецкая армия в последние месяцы Второй мировой войны. Такое случается в конце конфликтов, люди пытаются уйти, чтобы не участвовать в боевых действиях.

    «Это происходит и на Украине», – добавил эксперт.

    Потери ВСУ составили свыше 500 тыс. человек, и число растет. Продолжение поддержки Украины бесчеловечно, это лишь увеличивает количество погибших, поэтому нужно остановить конфликт.

    «[Президент России Владимир] Путин выиграл», – заключил он.

    Ранее Макгрегор заявлял, что украинская армия не способна остановить ВС России.

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    13 апреля 2024, 10:11 • Новости дня
    Фотограф президента Грузии демонстративно покинул должность

    Фотограф президента Грузии в знак протеста против помилования радикала покинул должность

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Личный фотограф президента Грузии Георгий Абдаладзе принял решение покинуть должность после того, как Саломе Зурабишвили объявила, что помилует осужденного на девять лет оппозиционера Лазаре Георгиадиса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Георгиадис год назад на митинге протеста бросил «коктейль Молотова» в полицейских, в результате пострадали двое стражей порядка.

    «Решение президента (помиловать радикала) является оскорблением всех, кто служит государству», – заявил Георгий Абдаладзе.

    При экс-президенте Михаиле Саакашвили Абдаладзе был в числе четырех фотографов, осужденных за «шпионаж на Россию». В реальности Саакашвили был возмущен тем, что в мировые СМИ попали кадры жестокого разгона митинга оппозиции в 2011 году. От фотографов, издеваясь, выбивали признание.

    Новые власти Грузии реабилитировали фотографов. В 2018 году те были признаны полностью невиновными.

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    13 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе
    Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе, сообщило агентство IRNA.

    Сообщается, что связанное с Израилем судно доставлено в территориальные воды Ирана, передает ТАСС.

    Контейнеровоз MSC Aries направлялся из эмиратского порта Халифа в индийский порт Нава-Шева. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что Иран будет нести ответственность в случае дальнейшей эскалации в регионе.

    Представитель ЦАХАЛ отметил, что израильские военные «повысили готовность к защитите Израиля от дальнейшей иранской агрессии».

    Ранее массовый пуск ракет произведен со стороны Ливана по северу Израиля.

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    13 апреля 2024, 13:14 • Новости дня
    ВС России освободили Первомайское в ДНР

    Минобороны: Российские войска освободили Первомайское в ДНР

    ВС России освободили Первомайское в ДНР
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделениями группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой народной республики на Авдеевском направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

    Согласно данным Минобороны в Telegram-канале, отражено восемь контратак штурмовых групп бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Первомайское, Красногоровка, Бердычи и Ленинское ДНР. Потери противника составили 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также 122 мм гаубица Д-30.

    Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись на Донецком и Авдеевском направлениях.

    Коментарии (10)
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