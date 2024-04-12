Росмолодежь запустила новый сезон форумов

Tекст: Валерия Городецкая

В этом году линейка форумов Росмолодежи представлена 43 мероприятиями в 27 регионах страны от Калининграда до Камчатки во всех федеральных округах, включая новые регионы России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.



Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко встретился с лучшими выпускниками форумов прошлых лет. Он отметил важные особенности нового сезона: переход форумов в круглогодичный формат работы молодежных образовательных центров по всей стране и расширение категории участников.

«Сегодня проходит старт всей системы молодежных форумов, в которых ежегодно участвуют более 1 млн 200 тыс. ребят. Принципиальным решением президента с этого года в молодежных форумах могут принять участие подростки, начиная с 14 лет. Перед ними открыты огромные возможности. Также наши международные друзья со Всемирного фестиваля молодежи – гости из 190 стран мира – получат возможность участвовать в молодежных форумах по всей стране и учиться в 16 молодежных круглогодичных образовательных центрах», – сказал он.

Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева отметила три ключевых нововведения нового сезона: форумы из «вспышек» трансформируются в полноценную системы для молодежи, становятся важным шагом в карьере, также расширены категории участников, которым доступны форумы.

Впервые в 2024 году во всех 43 форумах Росмолодежи примут участие школьники и студенты СПО – всего более 5 тыс. ребят в возрасте от 14 до 17 лет, сообщил председатель правления Движения Первых Григорий Гуров. Для них подготовлены полноценные профориентационные смены.

Еще одним важным нововведением этого года станет то, что частью программ форумов станут образовательные экскурсии на крупнейшие местные предприятия, в компании, корпорации, рассказала руководитель федеральной дирекции форумов Росмолодежи Екатерина Антонова.

В ходе открытия сезона форумов на обновленной платформе Росмолодежь.События открылась регистрация на всероссийские форумы: «Экосистема. Заповедный край», «Бирюса», Всероссийский форум рабочей молодежи, «Шерегеш», «Ростов», «ГосСтарт» и окружные форумы: «БерегА», «Каспий», «Ладога», «На волне». Ранее была доступна регистрация на всероссийские форумы «Арктика. Лед тронулся», «ШУМ», «Машук», «Пик возможностей», «Инженеры будущего», «ОстроVa», «Область будущего» и окружные форумы «Алтай. Территория развития», «УТРО», «Метеор».