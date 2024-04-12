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    Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.

    37 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США

    Для Пекина острая военно-политическая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Число мечтающих меньше работать россиян – это тревожный звонок

    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

    31 комментарий
    12 апреля 2024, 19:06 • Новости дня

    Небензя: Вопрос причастности западных спецслужб к теракту в «Крокусе» не закрыт

    Небензя: Вопрос причастности западных спецслужб к теракту в «Крокусе» не закрыт
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что вопрос о вовлеченности западных спецслужб в подготовку теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» остается открытым.

    В ходе заседания Совета Безопасности ООН Небензя указал на то, что Киев любым способом пытаются выгородить от причастности к этому теракту, при этом игнорируя выводы следствия, передает ТАСС.

    На этом фоне «остается открытым вопрос о вовлеченности западных спецслужб в подготовку этого теракта», подчеркнул он.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» указывает на украинских неонацистов и страны Запада.

    12 апреля 2024, 15:42 • Новости дня
    Посла Франции вызвали в МИД из-за слов Сежурне о российском руководстве

    МИД вызвал посла Франции из-за слов Сежурне о российском руководстве

    Посла Франции вызвали в МИД из-за слов Сежурне о российском руководстве
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посла Франции в России Пьера Леви вызвали в МИД России, поводом послужило высказывание французского министра иностранных дел Стефана Сежурне об отсутствии интереса Парижа к диалогу с Москвой из-за «содержащих ложные сведения заявлений» руководства страны.

    Сежурне заявил, что французская сторона не заинтересована в диалоге с российскими официальными лицами, поскольку публикуемые ими заявления якобы содержат ложные сведения, сообщили в МИД, передает РИА «Новости».

    Москва расценивает подобные заявления как «сознательное и продуманное действие французской стороны, направленное на подрыв самой возможности любого диалога между двумя странами», послу указано на недопустимость таких высказываний, подчеркнули в российском дипведомстве.

    В январе посла Франции вызывали в МИД из-за французских наемников в Харькове.

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    12 апреля 2024, 13:56 • Новости дня
    Военные эксперты объяснили отказ Польши передавать Украине ЗРК Patriot

    Военные эксперты: В Европе не хотят отдавать Украине ЗРК Patriot из-за поражений ВСУ на поле боя

    Военные эксперты объяснили отказ Польши передавать Украине ЗРК Patriot
    @ Cutshaw/US Army

    Tекст: Илья Абрамов

    Польша не хочет передавать Украине системы Patriot, потому что опасается дальнейшего уничтожения ЗРК российскими военными. Остальные страны, располагающие такими комплексами, также не хотят отказываться от этого типа вооружений в ущерб себе, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Александр Бартош и Константин Сивков. Ранее президент Польши Анджей Дуда отказался передать Украине системы Patriot.

    «Польша является одним из основных поставщиков вооружения для ВСУ в Европе. Однако в случае с Patriot «холодным душем» для Варшавы стали успехи в поражении этих ЗРК нашими современными средствами поражения. Дуда опасается, что очередные поставленные комплексы будут уничтожены», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Кроме того, польские власти вовсю раздувают в своей стране угрозу якобы российской агрессии. В подобных условиях передача и без того ограниченного числа Patriot Украине выглядела бы достаточно странно в глазах простого избирателя», – отмечает собеседник.

    «Patriot имеются на вооружении многих стран, например, Германии. Однако лишних зенитных комплексов не бывает. Эти государства дали понять Украине, что не собираются передавать ей свои ЗРК. Во многом это обусловлено тем, что большинство из них уже осознали – ВСУ проигрывают на поле боя. В таком случае начинает работать принцип «своя рубашка ближе к телу», – подчеркивает он.

    «США сейчас наращивают производство комплексов Patriot. Однако в Вашингтоне считают, что передача уже существующих систем на Украину нанесла ущерб обороноспособности Штатов. Поэтому Белый дом, вероятно, не станет передавать эти ЗРК перед президентскими выборами», – акцентирует эксперт.

    «Американцы, как и поляки, боятся того, что поставленные Patriot будут уничтожены нашей армией. Это создает риски для коммерческой реализации данных комплексов, так как ставит под сомнение их эффективность», – поясняет собеседник.

    «Однако вариант с поставкой систем через третьи страны в обмен на более новые модификации ЗРК от США вполне возможен. Тем не менее производство Patriot – процесс небыстрый. Поэтому даже если такая комбинация будет осуществляться, то еще нескоро», – подчеркнул Бартош.

    «Как правило, системы Patriot стоят на вооружении у тех стран, которые когда-либо поддерживали тесные связи с США. Достаточно много данных установок есть у Саудовской Аравии и других арабских государств. Имеются они и у Австралии. Разумеется, оборона целого ряда европейских государств также зависит от данного вида вооружений», – добавил доктор военных наук Константин Сивков.

    «Однако расставаться с таким оружием никто просто так не станет. Не исключаю, что кто-то действительно решится на отправку систем в качестве помощи ВСУ. Но речь, скорее всего, будет идти о тайных договоренностях с Вашингтоном, который предоставит своим союзникам более совершенные модели взамен переданных Украине», – резюмировал Сивков.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не может передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot: «Фактически сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», так как Варшава только начала установку этих комплексов.

    Кроме того, он отметил, что развернутые в стране системы Patriot принадлежат американской армии, сообщает «Коммерсант». Президент также напомнил, что ни у Литвы, ни у одного из других соседних с Украиной государств нет таких комплексов. Кроме того, по мнению Дуды, его страна якобы сама сталкивается с угрозой «потенциального нападения России».

    Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что «добрая и спокойная дипломатия» не помогла ему получить от Запада ЗРК Patriot. Однако теперь, ради зенитных комплексов, он готов «испортить отношения».

    По словам Кулебы, люди могут его «ненавидеть», но он велел «заткнуться» той части своей личности, которая убеждена, что «дипломатия – это исключительно частные отношения». «Часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все – и, похоже, ничего не помогает», – передает Washington Post его слова.

    «Кто может поверить, что самый могущественный военный альянс не может найти семи батарей Patriot», – заявил он. Министр не понимает, почему некоторые государства не передают ВСУ ЗРК. По его подсчетам, у возможных стран-доноров есть более 100 доступных комплексов.

    Между тем немецкое издание Bild сообщило, что у Украины практически закончились снаряды для комплексов Patriot. «На складах осталось всего лишь несколько десятков ракет», – говорится в статье. Данную информацию подтверждает и журналист газеты Юлиан Репке на своей странице в Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ).

    По его словам, ВСУ также ощущают нехватку боеприпасов для установок IRIS-T. Комментируя недавний удар ВС РФ по Трипольской ТЭС, он также отметил, что теперь воздушное пространство Киева свободно для прохождения российских ракет. В то же время в воздушных силах Украины отмечают, что паника излишня.

    Так, представитель командования ВС страны Юрий Игнат уверяет, что всю территорию страны средствами ПВО закрыть невозможно. Однако армия имеет способность локально защищать города, объекты, направления и войска, передает РИА «Новости».

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    12 апреля 2024, 08:21 • Новости дня
    Украина безуспешно попыталась обвинить Россию в обстрелах ЗАЭС

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе внеочередной сессии Совета МАГАТЭ по Запорожской АЭС украинская сторона безуспешно пыталась переложить ответственность за обстрелы станции на Россию, звучали неубедительные аргументы, сообщил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    По его словам, большинство участников заседания понимают, что обстрелы совершили украинцы, притом, что украинская сторона твердила о «российской операции под фальшивым флагом», передает РИА «Новости».

    Также Ульянов выразил сожаление, что западные страны не готовы осудить действия Киева, а МАГАТЭ воздерживается от прямого указания виновника обстрелов.

    «Создается атмосфера, которая поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям», – подчеркнул дипломат.

    В заключение Оо выразил надежду, что внеочередная сессия МАГАТЭ все же побудит Украину прекратить обстрелы Запорожской АЭС.

    На прошлой неделе ВСУ атаковали азотно-кислородную станцию ЗАЭС, в ходе другой атаки они использовали беспилотники для нападения на грузовой порт и столовую у станции.

    Российские военные поразили 121-ю украинскую бригаду территориальной обороны, которая занималась обстрелами Энергодара и Запорожской атомной электростанции.

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    12 апреля 2024, 17:40 • Новости дня
    СМИ: Цены на газ в Европе выросли после российских ударов по украинским хранилищам

    Bloomberg: Цены на газ в Европе выросли после российских ударов по украинским хранилищам

    СМИ: Цены на газ в Европе выросли после российских ударов по украинским хранилищам
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удары Вооруженных сил России по газовым хранилищам на Украине привели к росту цен на газ в Европе, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, стоимость европейских газовых фьючерсов выросла уже на 9,5%, что стало рекордным показателем за последние три недели. Это произошло на фоне опасений выхода из строя украинских хранилищ, которые подключены к газовым сетям Евросоюза.

    Украина обладает одними из самых больших газовых хранилищ в Европе и активно использует их для хранения импортного газа, отмечает издание. В этом году Киев предлагает иностранным трейдерам забронировать до 10 млрд кубометров своих хранилищ, что составляет около трети от их общего объема.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Европа усилила свою зависимость от российского СПГ за год и выясняла, какая нужда заставляет европейцев скупать все больше российского СПГ.

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    11 апреля 2024, 21:54 • Новости дня
    Путин: Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров с Москвой
    Путин: Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров с Москвой
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва готова конструктивно работать над урегулированием ситуации на Украине, но без навязывания ей позиций, не основанных на реалиях, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

    Он отметил, что Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров с Москвой в надежде победить на поле боя, передает ТАСС. Сейчас там понимают, что это невозможно, добавил Путин.

    «Сейчас понимают, что это невозможно. От переговоров отказались. И теперь попали в достаточно сложное положение», – указал российский лидер.

    Ранее Путин назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии.

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    11 апреля 2024, 20:08 • Новости дня
    Эксперт: Россия лишает Украину классической схемы энергопотребления

    Экономист Лизан: Удар по Трипольской ТЭС существенно осложнит функционирование энергосистемы страны

    Эксперт: Россия лишает Украину классической схемы энергопотребления
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Оценить масштабы ущерба энергосистемы Украины в настоящий момент сложно. Сделать это можно лишь по косвенным данным. Однако уже сейчас понятно, что страна стоит на грани начала веерных отключений света, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее ВС РФ нанесли масштабный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

    «Энергосистема Украины до сих пор остается одной из наиболее защищенных во всем мире. Нельзя забывать, что ее создавали в Советском Союзе. Инженеры исходили из необходимости максимально обезопасить объекты в случае начала атомной войны. К тому же, в расчете учитывалось 50-миллионное население страны. На тот момент, конечно», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Сейчас на Украине проживает в два раза меньше людей. Соответственно, требования к станциям по нагрузке значительно ниже, чем те, которые закладывались в них при проектировке. Поэтому разрушить энергосистему государства достаточно сложно. Однако при условии сохранения интенсивности ударов по ключевым станциям – добиться этого можно», – подчеркивает эксперт.

    «В настоящий момент оценить масштаб ущерба мы можем лишь на основании видеороликов и заявлений офиса Зеленского. Оба источника обладают сомнительной достоверностью. Мы помним, как украинское руководство рассказывало о критическом уроне Днепрогэс. В итоге их слезливые комментарии оказались отчасти ложью, и они пытаются отремонтировать этот объект», – акцентирует собеседник.

    «Тем не менее, в нашем распоряжении есть несколько способов реальной оценки положения энергетической инфраструктуры страны. Наиболее эффективным является мониторинг сайта европейской энергосистемы в разделе трансграничных перетоков электричества. В частности, после предыдущего масштабного обстрела 22 марта этот ресурс позволил достаточно подробно описать картину происходящего», – считает он.

    Эксперт поясняет, что в конце прошлого месяца на графиках стало заметно, что «двугорбая» кривая пиков использования энергии превратилась в линию с одним «холмом». Это говорит о том, что классическая система возрастания потребления электричества вечером и утром на Украине стала невозможной.

    «При этом страна продолжает сидеть на перетоках со стороны Евросоюза. Скорее всего, сегодняшний удар существенно затруднит продолжение осуществления данной стратегии. Государству придется вернуться к веерным отключением, что создаст колоссальные проблемы не только для жизни гражданских, но и для деятельности ВСУ», – отмечает он.

    «Удар по Трипольской ТЭС также является значимым. Это ключевой узел всей энергосистемы Украины. Станция способна генерировать три гигаватта электричества. Даже небольшие повреждения объекта способны внести существенную сумятицу в работу критической инфраструктуры государства», – резюмирует Лизан.

    Ранее Россия нанесла серию мощных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В частности, была поражена Трипольская ТЭС, расположенная неподалеку от Киева. Станция располагает установленной мощностью в 1800 МВт и находится на берегу Днепра в 45 км к югу от столицы. Данный объект являлся крупнейшим поставщиком энергии в Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области.

    Согласно заявлению «Центроэнерго Украины», ТЭС была полностью уничтожена. Несмотря на то, что данные противника вызывают некоторое недоверие у российских экспертов, военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале подчеркнул, что слова компании «подтверждают ювелирность работы наших ракетчиков».

    В результате обстрела на станции вспыхнул пожар, а движение в районе города Украинка приостановлено. По информации издания «Страна», после удара были введены графики аварийных отключений света и воды. Произошедшее вызвало серьезные вопросы по поводу растраты средств на защиту объектов энергетической инфраструктуры.

    Так, Верховная рада вызвала вице-премьера по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова для доклада о ситуации. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что ему предстоит отчитаться, как именно расходовались деньги, предназначенные на укрепление критически важных объектов.

    Обстрелу подвергся и Харьков. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА «Новости», что ВС РФ нанесли 16 ударов по городу. Имеются значительные разрушения и жертвы. В частности, поражены ТЭЦ-3, а также заводы «Турбоатом», «Малышева» и Железобетонных конструкций. В городе наблюдаются перебои со связью. В некоторых частях населенного пункта отсутствуют вода и свет.

    Кроме того, приостановлена работа метро, сообщают авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь». По их словам, параллельно также были атакованы объекты энергетики в Запорожской и Одесской областях. Под Львовом, в городе Стрый, удалось поразить газовый объект, однако местные власти утверждают об оперативной ликвидации возгорания.

    Между тем Минобороны России в своем Telegram-канале отмечает, что удары были нанесены в ответ на попытки Украины причинить ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики РФ. Обстрел производился с использованием оружия большой дальности воздушного и морского базирования, а также при помощи БПЛА.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Как считают эксперты, тем самым Россия отключает энергосистемы больших городов.

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    12 апреля 2024, 10:24 • Новости дня
    Подполье: ВС России поразили завод «Мотор Сич» в Запорожье

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные, предположительно, поразили завод «Мотор Сич» в Запорожье, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, около 1:20 был зафиксирован прилет на юго-восточной окраине города, вероятно попадание в завод «Мотор сич» повторно, был мощный взрыв, передает ТАСС.

    Официального подтверждения информации в данный момент не имеется.

    «Мотор Сич» – одно из ведущих предприятий Украины по производству авиационных двигателей. Завод уже был атакован российскими войсками в марте 2022 года.

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    11 апреля 2024, 22:59 • Новости дня
    Лукашенко обвинил Польшу в варварском отношении к мигрантам

    Лукашенко обвинил Польшу в варварском отношении к мигрантам и намеренном создании напряженности

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с Владимиром Путиным в Кремле подверг резкой критике политику польского руководства в отношении мигрантов. По словам Лукашенко, действия Польши создают напряженность на границе и являются проявлением варварства.

    «Тяжелая ситуация. Меня удивляет вообще, больше всего меня волнует, я об этом говорю, политика польского руководства. Зачем им эта конфронтация?» – заявил Лукашенко, говорится в стенограмме на сайте Кремля.

    Он отметил, что Польша десятками выбрасывают тела мигрантов через границу.

    «Идет какое-то количество мигрантов туда, они – забор построили – выбрасывают за забор к нам на границу. Сейчас снег растаял – обнажились трупы, валяются прямо на границе. Из Афганистана, Ирана люди есть, Африки. Зачем убивать людей и выбрасывать по-варварски? Это создает напряжение", – подчеркнул белорусский лидер.

    Лукашенко также обвинил Польшу в намеренном создании проблем на границе.

    «Они закрыли границу для нас и для вас. Очень тяжело работать. И даже китайцам, казахам с поляками и другими. На границе – бешеные очереди. Делают это специально. Мы границу от них не закрывали» – заявил он.

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    11 апреля 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин и Лукашенко начали переговоры в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве начались переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    Общение лидеров началось, но прессу пока не приглашали, сообщило агентство БелТА, передает ТАСС.

    Ранее Лукашенко сообщил, что на переговорах с Путиным планируется обсудить вопросы экономики. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    «Мы решили посвятить некоторое время вопросам экономики. Потому что в ближайшее время встретятся наши премьеры. Мы им должны немножко помочь – колею начертить. Прежде всего экономика», – сказал белорусский лидер.

    Напомним, в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву.

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    12 апреля 2024, 08:55 • Новости дня
    В Винницкой области Украины прогремели взрывы

    Tекст: Александра Юдина

    Ночью в Винницкой области в центральной части Украины прогремели взрывы, пишет украинское издание «Зеркало недели».

    О причинах взрывов, их мощности и возможных пострадавших на данный момент не сообщается. Местные власти ситуацию пока не комментировали, передает ТАСС.

    Отмечается, что в Винницкой и Хмельницкой областях объявлена воздушная тревога.

    Накануне взрывы прогремели в Херсоне и Житомирской области.

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    12 апреля 2024, 14:37 • Новости дня
    Германия призвала к переговорам по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Бундестага ФРГ Бербель Бас на канале Das Erste призвала западных союзников Украины начать обсуждение вариантов мирного урегулирования конфликта в стране.

    По ее словам, необходимо говорить о том, удастся ли создать мирные перспективы, передает РИА «Новости».

    Бас отметила, что не стоит зацикливаться на обсуждении военных поставок и вооружений, так как итоговое решение об окончании конфликта будут принимать президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский.

    «Запад не может навязать свое решение», – подчеркнула глава Бундестага.

    Тем временем в Кремле отметили, что обсуждать детали абсолютно теоретических переговоров в настоящее время вряд ли уместны, так как ситуация пока никак не изменилась.

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    12 апреля 2024, 08:30 • Новости дня
    В Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры

    Tекст: Александра Юдина

    В подконтрольной Киеву части Херсонской области снова поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.

    По его словам, объект находится в одном из населенных пунктов региона, но не уточнил его точное местоположение, передает ТАСС.

    Прилет стал вторым за сутки, Прокудин также сообщал о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе.

    О характере повреждений и пострадавших на данный момент не сообщается.

    Накануне в Херсоне и Житомирской области прогремели взрывы.

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    12 апреля 2024, 10:44 • Новости дня
    ФСБ задержала на Кубани мужчину за попытку передать данные о ВС России

    Tекст: Александра Юдина

    Работники Управления ФСБ по Краснодарскому краю задержали местного жителя, который, предположительно, собирался передавать информацию о деятельности российских военных и силовых структур в регионе главному управлению разведки Минобороны Украины.

    Отмечается, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан местный житель, который согласился собирать и передавать сведения о деятельности российских военных и других силовых органов, передает ТАСС.

    Возбуждено уголовное дело по факту госизмены.

    Ранее ФСБ задержала женщину – агента СБУ в Запорожской области.

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    12 апреля 2024, 10:55 • Новости дня
    В Белгородской области уничтожены пять беспилотников ВСУ

    Средства ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ в Белгородской области

    В Белгородской области уничтожены пять беспилотников ВСУ
    @ Татьяна Симоненкова/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО ликвидировала пять украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 10.00 мск украинские беспилотники были сбиты в небе над Белгородской областью.

    Ранее в пятницу из-за угрозы атак беспилотников тревогу объявили в Курской области.

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    12 апреля 2024, 11:24 • Новости дня
    Посла Словении вызвали в МИД из-за высылки дипломата

    Tекст: Александра Юдина

    Посла Словении в Москве Дарью Бавдаж-Курет вызвали в МИД России в связи с высылкой Любляной российского дипломата.

    Отмечается, что послу объявили об ответных мерах российской стороны, передает ТАСС.

    В здание министерства Бавдаж-Курет проследовала без комментариев.

    Напомним, 21 марта Словения объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата. Дипломат был выдворен из страны за якобы «осуществление деятельности, не совместимой с его дипломатическим статусом».

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    Как Франция будет ковать оружие против России

    Франции нужна «экономика войны», заявляет Эммануэль Макрон. В подтверждение своих слов он подстегивает производство систем вооружений, открывает новые военные заводы и требует увеличить выпуск оружия. Как будет вооружаться Франция, насколько это затронет события на Украине и на какое оружие Макрон делает ставку прежде всего? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Мир ждет пять новых войн

      Конфликт между Россией и Западом вокруг Украины остается в центре мировой повестки, но в мире могут начаться сразу несколько новых войн. Территория риска – это не только Ближний Восток и Балканы, но и амазонская сельва с Северной Кореей.

    • Мобилизация на Украине: главное

      Верховная рада Украины приняла многострадальный законопроект, который называют законом об ужесточении мобилизации. Что он изменит для Украины и что изменит для России к контексте СВО?

    • НАТО готовит новую войну на Балканах

      В Североатлантическом альянсе подтвердили намерение расшириться на Боснию, где вступления в НАТО желают мусульмане. Сербы, контролирующие половину страны, категорически против этого. Желая выдавить остатки влияния России с Балкан, Запад провоцирует новую бойню в пороховом погребе Европы.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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