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    Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.

    35 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США

    Для Пекина острая военно-политическая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Число мечтающих меньше работать россиян – это тревожный звонок

    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

    31 комментарий
    12 апреля 2024, 18:12 • Новости дня

    Путин: Без космоса невозможно эффективно решить вообще ни одной задачи на Земле

    Путин: Без космоса невозможно эффективно решить вообще ни одной задачи на Земле
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Космическая отрасль тесно связана со многими другими, ее развитие помогает решать множество задач на Земле, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской.

    «Сейчас без космоса невозможно эффективно решить вообще ни одной задачи на Земле. Это и повышение обороноспособности, это современные новые материалы, лекарственные препараты, это логистика, передвижения. В общем, вот куда пальцем ни ткнешь, везде есть применение космическим технологиям», – приводит ТАСС слова главы государства.

    Российские власти уделяют большое внимание развитию космической отрасли, отметил Путин. Он напомнил, что в России реализуется программа развития космической деятельности.

    «У нас программа [развития космической деятельности] в России до 2030 года, а потом до 2036 года сверстана, мы над ней работаем постоянно. Понятно, что денег всегда не хватает, но движение тем не менее есть», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко встретились с участниками экспедиции на МКС.

    11 апреля 2024, 22:17 • Новости дня
    Путин объяснил удары по энергообъектам Украины
    Путин объяснил удары по энергообъектам Украины
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Удары по энергообъектам на Украине связаны с процессом демилитаризации, так как они влияют на оборонно-промышленный комплекс Украины, заявил президент России Владимир Путин.

    «В энергетике, к сожалению, в последнее время мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть: мы, даже исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов. Имею в виду, что они хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить», – заявил Путин, его слова приводит официальный сайт президента.

    «Повторяю еще раз: если все закольцуется в решение тех вопросов, о которых мы говорили изначально, а в энергетике они связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, – это демилитаризация… Прежде всего мы исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК – на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую», – пояснил глава государства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ударами ракет и беспилотников Россия отключает Украине энергосистемы больших городов.

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    11 апреля 2024, 21:44 • Новости дня
    Путин назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии
    Путин назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии, на которую не позвали Россию.

    «Теперь, как вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии, нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. И в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум какой-то», – цитирует его ТАСС.

    По словам Путина, «говорят, что мы отказываемся от переговоров. Нас не приглашали. И говорят, что мы отказываемся».

    Также Путин заявил, что на удары Украины по энергообъектам России Москва была вынуждена отвечать, но воздерживалась от этого в зимний период. Он подчеркнул, что удары по украинским энергетическим объектам являются частью демилитаризации, так как они влияют на ОПК Украины.

    Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что участие России в конференции о мирном урегулировании на Украине необходимо, чтобы установить прочный мир.

    Напомним, первая конференция пройдет в Бюргенштоке в кантоне Нидвальден. Посольство России в Швейцарии уже заявило, что российская сторона не примет приглашение, поскольку продавливаемая «формула мира» является украинским ультиматумом Москве и не учитывает интересы России.

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    11 апреля 2024, 20:11 • Новости дня
    Эксперт: «Ангара-А5» открывает возможности для полетов к Луне и планетам Солнечной системы

    Эксперт Эйсмонт: «Ангара-А5» будет использована для строительства новой российской орбитальной станции

    Эксперт: «Ангара-А5» открывает возможности для полетов к Луне и планетам Солнечной системы
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Новая ракета будет использована при строительстве российской орбитальной станции и позволит планировать экспедиции к Луне и планетам Солнечной системы, заявил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт, комментируя успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный.

    «Данный запуск проходит по разряду испытательных. Это значит, что в любой момент специалисты могут столкнуться с нештатной ситуацией, это нормально. После выяснения причин, неисправности устраняют и двигаются дальше, что мы видим и в данном случае. Тем более, судя по тому, что переносы были всего на сутки, трудности, с которыми столкнулись, не были существенными, их очень оперативно преодолели – и состоялся успешный запуск», – говорит Эйсмонт.

    Он подчеркивает, что отмена первого пуска состоялась по причине нештатного срабатывания клапанов, во второй раз специалисты тоже столкнулись с незначительной проблемой. Это указывает на то, что система обнаружения неполадок работает исправно и является надежной. «Дважды отложенный старт, в общем, отношу к успеху, потому что своевременно обнаружить вот такие неисправности и тут же их устранить – это тоже непростая задача. И потом, как хорошо вышло, что запуск «Ангары-А5» состоялся в преддверии Дня космонавтики, который уже завтра», – рассказывает эксперт.

    Теперь страна может рассчитывать в дальнейшем на использование тяжелого носителя для целого комплекса задач. «Во-первых, уже пришло время переходить на новый носитель, поскольку прежний – «Протон-М» – устарел. Во-вторых, мы получили инструмент строительства Российской орбитальной станции (РОС), которая станет платформой для отработки технологий полетов на Луну и строительства лунной базы. Конечно, есть еще над чем работать. Как мы видели, состоялся беспилотный запуск, без экипажа, поэтому нужно еще поработать над тем, чтобы эта ракета была пригодна для запуска пилотируемых аппаратов», – рассуждает Эйсмонт.

    Сейчас пилотируемые запуски планируется осуществлять в основном с помощью космического корабля «Союз», продолжает собеседник. Но для полетов на Луну характеристик «Союза» недостаточно, здесь может быть использована «Ангара», считает эксперт. Новая ракета для таких полетов годится и позволит России свободнее себя чувствовать при планировании экспедиций к Луне и планетам Солнечной системы.

    «В общем, возможности сильно расширились, появились и инструменты для реализации этих возможностей. Они у нас получились, что называется, по последнему слову техники – очень современные, на уровне последних достижений космических технологий», – заключил Эйсмонт.

    11 апреля ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» стартовала с площадки 1А космодрома Восточный. Ранее запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» на космодроме Восточный отменяли два раза подряд – 9 и 10 апреля.

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    12 апреля 2024, 16:23 • Новости дня
    Путин поздравил семью оленеводов с Ямала с золотой свадьбой

    Путин вновь поговорил по телефону с семьей оленеводов с Ямала

    Путин поздравил семью оленеводов с Ямала с золотой свадьбой
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с многодетной семьей Пяк – потомственными оленеводами, живущими в тундре на Ямале.

    В январе глава государства встретился с победителями и участниками всероссийских семейных конкурсов, среди которых была чета Пяк. Тогда глава семьи Енкся Пяк рассказал, что 12 апреля их браку с супругой Зоей исполняется 50 лет.

    В ходе состоявшегося телефонного разговора глава государства поздравил супругов Енксю и Зою Пяк с золотой свадьбой, говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля.

    В разговоре также приняли участие белорусский лидер Александр Лукашенко и космонавты Олег Новицкий и Марина Василевская.

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    12 апреля 2024, 14:45 • Новости дня
    Назван срок первого пуска многоразовой метановой ракеты «Амур-СПГ»

    Мантуров: Многоразовую метановую ракету «Амур-СПГ» планируется запустить в 2030 году

    Назван срок первого пуска многоразовой метановой ракеты «Амур-СПГ»
    @ Роскосмос/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пуск многоразовой ракеты-носителя среднего класса «Амур-СПГ», разработку которой ведет самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», запланирован на 2030 год, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

    По его словам, самарский РКЦ «Прогресс» работает над созданием многоразовой ракеты-носителя среднего класса под названием «Амур-СПГ», которая строится с применением новых технологических принципов, что снизит себестоимость изделия, а также проектируется под заданную стоимость пуска, передает ТАСС. Мантуров добавил, что пуск ракеты запланирован на 2030 год.

    Он рассказал также, в интересах Роскосмоса АО «Корпорация «МИТ“» ведет разработку ракеты «Старт-1М», ее запланировали запустить в 2026 году.

    Мантуров отметил также, что для наращивания отечественной орбитальной группировки в 2024 году уже запущено уже более 20 космических аппаратов, а до конца этого года планируется запуск еще более, то есть всего в текущем году в общей сложности ожидается запуска 123 аппаратов, в том числе 70 малых. Он отметил, что отечественная орбитальная группировка насчитывает в своем составе более 240 космических аппаратов.

    Ранее сообщалось, что рядом с СК «Ангара» на космодроме Восточный будет построен стартовый комплекс «Амур-СПГ».

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    11 апреля 2024, 19:35 • Новости дня
    «Ангара-А5» успешно вывела полезную нагрузку на орбиту

    «Ангара-А5» с блоком «Орион» успешно вывела полезную нагрузку на орбиту

    «Ангара-А5» успешно вывела полезную нагрузку на орбиту
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Разгонный блок «Орион», запущенный с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя «Ангара-А5», вывел на геостационарную орбиту испытательную полезную нагрузку.

    Отмечается, что теперь основная задача первого пуска в рамках летно-конструкторских испытаний полностью выполнена, передает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

    Это стало первым успешным пуском «Ангары-А5» с Восточного и завершило летно-конструкторские испытания ракетного комплекса «Амур».

    Отделение испытательной нагрузки от «Ориона» не планировалось. Теперь блок вместе с ней уйдет на орбиту хранения, чтобы не создавать помех другим аппаратам на геостационарной орбите.

    Напомним, первая «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома 11 апреля.

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    11 апреля 2024, 21:54 • Новости дня
    Путин: Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров с Москвой
    Путин: Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров с Москвой
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва готова конструктивно работать над урегулированием ситуации на Украине, но без навязывания ей позиций, не основанных на реалиях, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

    Он отметил, что Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров с Москвой в надежде победить на поле боя, передает ТАСС. Сейчас там понимают, что это невозможно, добавил Путин.

    «Сейчас понимают, что это невозможно. От переговоров отказались. И теперь попали в достаточно сложное положение», – указал российский лидер.

    Ранее Путин назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии.

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    11 апреля 2024, 21:57 • Новости дня
    Путин: Киев «выбросил в помойку» стамбульские договоренности

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина под давлением Запада отказалась от долго готовившихся договоренностей и «выбросила их в помойку», напомнил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

    «Мы это начали в двух городах, потом перебралась переговорная команда в Турцию, в Стамбул, там завершили практически эту работу большую, <…> парафировали с обеих сторон <…> этот документ. Потом под давлением Запада украинская сторона отказалась от этих договоренностей», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он напомнил, что «тогда нам говорили, что нельзя подписывать документ – Украина не может подписывать «с пистолетом у виска», нужно отвести войска от Киева, мы это сделали. Сразу после того, как мы это сделали, наши договоренности были выброшены в помойку».

    Ранее Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии, на которую не позвали Россию.

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    11 апреля 2024, 23:32 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить финансирование развития космической ядерной энергетики

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование амбициозного проекта по развитию космической ядерной энергетики. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

    Согласно документу, кабмин при участии Роскосмоса и Росатома должен к 15 июня выделить необходимые средства из федерального бюджета. Финансирование начнётся с 2024 года и будет направлено на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Развитие космической ядерной энергетики России», передает ТАСС.

    Особое внимание в проекте уделяется развитию существующего научно-технического задела в сфере космической ядерной энергетики. Это позволит России занять лидирующие позиции в освоении космоса и обеспечит энергетическую независимость для будущих космических миссий.

    Развитие космической ядерной энергетики открывает перед Россией новые горизонты в освоении дальнего космоса. Ядерные энергетические установки обладают рядом преимуществ, таких как высокая мощность, длительный срок службы и независимость от солнечного излучения. Это позволит проводить исследования на больших расстояниях от Солнца, включая Луну, Марс и другие объекты Солнечной системы.

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    11 апреля 2024, 18:48 • Новости дня
    Путин утвердил новый состав научного совета при Совбезе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин утвердил новый состав научного совета при Совете безопасности РФ, указ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Председателем научного совета вновь стал секретарь СБ Николай Патрушев, замещает его на этом посту первый замсекретаря СБ РФ Рашид Нургалиев, передает ТАСС.

    Структура образована для научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности СБ. В научный совет входят представители государственных академий наук, научных организаций, а также ученые и специалисты.

    Напомним, в четверг Путин провел первое за полтора года очное заседание с постоянными членами СБ, обсуждалось развитие ЕАЭС.

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    11 апреля 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин и Лукашенко начали переговоры в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве начались переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    Общение лидеров началось, но прессу пока не приглашали, сообщило агентство БелТА, передает ТАСС.

    Ранее Лукашенко сообщил, что на переговорах с Путиным планируется обсудить вопросы экономики. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    «Мы решили посвятить некоторое время вопросам экономики. Потому что в ближайшее время встретятся наши премьеры. Мы им должны немножко помочь – колею начертить. Прежде всего экономика», – сказал белорусский лидер.

    Напомним, в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву.

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    12 апреля 2024, 14:43 • Новости дня
    Путин и Лукашенко начали переговоры один на один в Кремле
    Путин и Лукашенко начали переговоры один на один в Кремле
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проводят переговоры в Кремле один на один, сообщил источник в пресс-службе президента Белоруссии.

    В Telegram-канал «Пул Первого» указано, что Лукашенко и Путин «общаются тет-а-тет в кабинете российского лидера».

    Также стало известно, что Лукашенко по приглашению Путина встретился с членами Совбеза России, передает БелТА.

    Ранее стало известно, что российский и белорусский лидеры проведут встречу с участниками 21-й экспедиции на МКС.

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    12 апреля 2024, 12:49 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 82% опрошенных россиян
    ФОМ: Путину доверяют 82% опрошенных россиян
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Уровень доверия россиян избранному президенту России Владимиру Путину составляет 82%, столько же респондентов считают, что он работает хорошо, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение».

    «О доверии Владимиру Путину заявили 82% россиян (без изменений с 31 марта). Также большинство населения (82%) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», – передает ТАСС сообщение соцслужбы.

    Положительную оценку работы правительства дали 60% участников опроса (плюс 1 п. п.), а о том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 61% опрошенных (плюс 4 п. п.).

    Уровень поддержки «Единой России» составил 50% (минус 4 п. п.), КПРФ – 7% (без изменений), ЛДПР – 8% (плюс 2 п. п.), «Справедливой России – За правду» – 3% (плюс 1 п. п.), «Новых людей» – 4% (плюс 1 п. п.).

    Опрос проводился 5-7 апреля среди 1,5 тыс. россиян.

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    12 апреля 2024, 05:37 • Новости дня
    Китай испытал спутник-ретранслятор для будущих лунных миссий

    Tекст: Денис Тельманов

    Китайское национальное космическое управление (CNSA) сообщило об успешном испытании на орбите спутника-ретранслятора Queqiao-2 («Цюэцяо-2»), предназначенного для обеспечения связи с аппаратами, исследующими обратную сторону Луны.

    По данным CNSA, аппаратура спутника функционирует нормально и готова к выполнению своих задач, передает ТАСС.

    Отмечается, что Queqiao-2 будет задействован как в текущей, четвертой стадии китайской программы по изучению Луны, так и в последующих отечественных и зарубежных лунных миссиях.

    Запуск Queqiao-2 состоялся 20 марта с космодрома Вэньчан на острове Хайнань при помощи ракеты-носителя CZ-8.

    Напомним, что Россия и Китай рассматривают возможность совместной доставки на Луну ядерной энергоустановки в 2033–2035 годах.

    Китай активно развивает свою космическую программу, включая исследования Луны, Марса и астероидов. В 2023 году страна осуществила 67 космических запусков, а в 2024 году планируется увеличить их количество до 100.


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    12 апреля 2024, 16:38 • Новости дня
    Лукашенко объяснил обвал рейтинга Зеленского

    Лукашенко сообщил, что обсуждал с Путиным вопросы безопасности

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным накануне в Москве обсуждал важный вопрос – тему безопасности, причем речь шла не только об Украине.

    «И не думайте, что мы все время посвятили Украине», – приводит его слова ТАСС. Лукашенко отметил, что российские СМИ «абсолютно правильно оценивают ситуацию на Украине».

    В рядах ВСУ не хватает людей, а также есть нехватка боеприпасов, потому рейтинг Владимира Зеленского, отметил глава Белоруссии, упал «с 98% упал не то до 14%, не то 30%».

    Ранее Лукашенко заявил, что в конце мая у Владимира Зеленского завершится срок полномочий, поэтому может создаться ситуация, когда на Украине подписать мирный договор будет не с кем.

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      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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