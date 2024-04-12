Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.35 комментариев
Путин: Без космоса невозможно эффективно решить вообще ни одной задачи на Земле
Космическая отрасль тесно связана со многими другими, ее развитие помогает решать множество задач на Земле, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской.
«Сейчас без космоса невозможно эффективно решить вообще ни одной задачи на Земле. Это и повышение обороноспособности, это современные новые материалы, лекарственные препараты, это логистика, передвижения. В общем, вот куда пальцем ни ткнешь, везде есть применение космическим технологиям», – приводит ТАСС слова главы государства.
Российские власти уделяют большое внимание развитию космической отрасли, отметил Путин. Он напомнил, что в России реализуется программа развития космической деятельности.
«У нас программа [развития космической деятельности] в России до 2030 года, а потом до 2036 года сверстана, мы над ней работаем постоянно. Понятно, что денег всегда не хватает, но движение тем не менее есть», – сказал он.
Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко встретились с участниками экспедиции на МКС.