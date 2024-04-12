Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.19 комментариев
Путин и Лукашенко начали переговоры один на один в Кремле
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проводят переговоры в Кремле один на один, сообщил источник в пресс-службе президента Белоруссии.
В Telegram-канал «Пул Первого» указано, что Лукашенко и Путин «общаются тет-а-тет в кабинете российского лидера».
Также стало известно, что Лукашенко по приглашению Путина встретился с членами Совбеза России, передает БелТА.
Ранее стало известно, что российский и белорусский лидеры проведут встречу с участниками 21-й экспедиции на МКС.