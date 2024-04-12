Кемеровчанка впала в кому после удаления аппендицита

Tекст: Алексей Дегтярев

В конце марта у женщины разболелся живот, она отправилась на обследование, где врачи сообщили, что у нее аппендицит, сказал Павловский «Газете.Ru».

После операции женщина перестала выходить на связь, и мужчина решил отправиться в больницу, чтобы узнать, что произошло с ней. Там ему заявили, что с пациенткой «все нормально».

На следующий день в больницу отправилась мать девушки, где ей заявили, что прооперированная не может прийти в себя.

Сейчас женщина находится в больнице в Кемерово, но врачи «не могут понять, что с ней». В больнице Анжеро-Судженска медики сообщали, что с ней все в порядке, но не хотели отправлять ее в областной центр. При этом в заключении в больнице этого города они написали, что у женщины начался отек головного мозга.

Родственники устроили перевозку пациентки в Кемерово, она находится в коме уже три недели. Анализы, пояснил собеседник, «все хорошие», МРТ также не показал отклонений.

По мнению Павловского, причиной мог стать некачественный наркоз. Он подал заявление в полицию, но пока правоохранители с ним не связывались.

В феврале в Москве мужчина впал в кому и умер после пластической операции, СК возбуждал уголовное дело.