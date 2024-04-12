США обсудили с КНР, Турцией и Саудовской Аравией обстановку на Ближнем Востоке

Американист оценил способность Кэмерона убедить Трампа поддержать Украину

Американист Дробницкий: Трампа раздражает и Зеленский, и сама Украина

Tекст: Анастасия Куликова

«Наставления Дэвида Кэмерона по Украине звучат смешно. Сложно представить, чтобы Дональд Трамп прислушался к ним», – сказал американист Дмитрий Дробницкий. При этом он отметил, что было бы интересно услышать ответ экс-президента США на предложение британца о способе «унаследовать успешную ситуацию». В этом контексте надо понимать, что Трампу безразлично, что происходит на Украине, добавил собеседник.

«Он рассматривает эту страну как коррупционный и – как стали говорить многие республиканцы – антихристианский проект Байдена, – пояснил Дробницкий. – Если нынешний американский президент заинтересован в поддержке Киева, то Трампа жутко раздражают и Украина, и сам Владимир Зеленский». Американист напомнил, что состоявшийся в июле 2019 года телефонный разговор Трампа и Зеленского стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента. «Судя по всему, теперь политик намерен мстить», – предположил собеседник.

Дробницкий указал, что электоральная ситуация в США складывается в пользу экс-президента. «Байден довел дело на Украине почти до третьей мировой войны. На этом фоне Трамп призывает голосовать на выборах за себя – за человека, который убежден, что способен предотвратить такое развитие событий. Это становится его предвыборным слоганом», – детализировал политолог.

Вероятно, в Лондоне допускают «второе пришествие» Трампа, именно поэтому к нему с частным визитом поехал Кэмерон, считает Дробницкий. По его оценкам, поездка вышла «абсолютно провальной». «Попытка поиграть в большую англосаксонскую политику не удалась. Понятно, что британец пытался прощупать позицию Трампа по целому ряду вопросов, в том числе по Восточной Европе. Нужно учитывать, что дела у Лондона идут не очень хорошо. Например, блок AUKUS фактически начинает функционировать без Британии», – заключил американист.

Напомним, глава МИД Британии Дэвид Кэмерон во время встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом попытался убедить его в важности решения по оказанию военной помощи Киеву и призвал его подтолкнуть Конгресс к ее скорейшему утверждению. «Я думаю, есть понимание, что отказ от поддержки Украины приведет к ослаблению ее позиций, и кто бы ни стал президентом США в конце этого года, он не хочет оказаться в такой ситуации», – приводит заявление Кэмерона издание The Washington Post.

По словам главы британского внешнеполитического ведомства, в интересах всех, чтобы в конце этого года Украина находилась в сильной позиции, а Россия – в слабой. Отмечается, что Кэмерон «был осторожен», комментируя ответ Трампа, заявив, что предоставит тому возможность «говорить за себя».

Как сообщает телеканал CNN, Трамп не поменял свою позицию относительно предоставления финансовой помощи Киеву после разговора с Кэмероном. При этом некоторые сторонники политика, поддерживающие оказание помощи Украине, выразили «сдержанный оптимизм» после встречи Трампа с Кэмероном.

О встрече Кэмерона с Трампом во вторник сообщила газета The Sun. По информации издания, глава МИД Британии обсудил с экс-президентом США поддержку Украины, будущее НАТО и ситуацию на Ближнем Востоке. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как прошла встреча и что это значит для Байдена.