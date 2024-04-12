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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Число мечтающих меньше работать россиян – это тревожный звонок

    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

    14 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин У любого мира есть цена

    Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России не следует преувеличивать лояльность Словакии

    6 апреля в Словакии прошел второй тур выборов президента. Новым главой государства стал Петер Пеллегрини, который к России относится не так плохо, как его соперник Иван Корчок. Но следует ли из этого, что Словакия станет пророссийской страной?

    3 комментария
    12 апреля 2024, 00:28 • Новости дня

    США обсудили с КНР, Турцией и Саудовской Аравией обстановку на Ближнем Востоке

    Блинкен обсудил с главами МИД КНР, Турции и Саудовской Аравии пути предотвращения эскалации на Ближнем Востоке

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с главами МИД Турции, Китая и Саудовской Аравии. Основной темой обсуждения стала эскалация напряженности на Ближнем Востоке и возможные действия Ирана, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    «За последние 24 часа госсекретарь Блинкен предпринимал активные дипломатические усилия, в том числе и посредством переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, главой МИД Китая Ван И, а также с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом для того, чтобы дать ясно понять, что эскалация на Ближнем Востоке не отвечает ничьим интересам и что страны должны призвать Иран не вести к эскалации (ситуации в регионе)», – приводит слова Миллера ТАСС.

    Напомним, 1 апреля Управление по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщило о гибели семи иранских военных советников в результате удара ВВС Израиля по консульскому отделу посольства Ирана в сирийской столице. Жертвами атаки стали два генерала КСИР и еще пять офицеров. Израиль официально не брал на себя ответственность за случившееся.

    По информации агентства Bloomberg, США и их союзники считают, что ответный удар Ирана по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежен и может произойти с применением высокоточных ракет в ближайшие дни. Представители США оказывают Израилю помощь в обмене разведывательной информацией по этой теме.

    10 апреля 2024, 06:25 • Новости дня
    Антонов после угроз США в адрес «Арктик СПГ-2» напомнил о «Северных потоках»

    Посол Антонов после угроз США в адрес «Арктик СПГ-2» напомнил о подрыве «Северных потоков»

    Антонов после угроз США в адрес «Арктик СПГ-2» напомнил о «Северных потоках»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в США Анатолий Антонов в ответ на заявления США о стремлении не допустить реализации проекта «Арктик СПГ-2» напомнил о теракте в отношении «Северных потоков».

    Комментируя угрозы Госдепа в адрес проекта «Арктик СПГ-2», Антонов заявил в Telegram, что Вашингтон хотел бы «покончить с российским экспортом энергоресурсов». Для этого, по его словам, США уже ввели «бесконечное множество санкций». Так что новые заявления Госдепа «предсказуемы», сказал Антонов. Он подчеркнул, что «русофобы» в Вашингтоне прилагают все возможные усилия «для снижения доходов российского бюджета».

    США заявляют об «энергонезависимости сателлитов», но на деле хотят добиться «конкурентных преимуществ для собственных производителей» и «подсадить» на дорогое американское топливо как союзников, так и Глобальный Юг, заявил посол. Он подчеркнул, что «речь идет о банальном торгашестве, помноженном на неоколониальные устремления».

    При этом, отметил Антонов, угрозы США «могут указывать и на куда более безрассудные расчеты». Он указал на теракт в отношении «Северных потоков», который произошел после «неоднократных обещаний» Вашингтона «покончить с российскими подводными трубопроводами». «Расследование всячески затягивается западными столицами. Видимо, есть что скрывать», – сказал он.

    Напомним, помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт заявил, что США пообещали противодействовать новым энергопроектам России. Вашингтон хочет, чтобы «Арктик СПГ-2» «не возобновился».

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    10 апреля 2024, 10:58 • Новости дня
    Китай резко ответил на претензии США из-за дружбы с Россией

    В МИД Китая заявили, что не потерпят вмешательства США в сотрудничество Москвы и Пекина

    Китай резко ответил на претензии США из-за дружбы с Россией
    @ Johannes Neudecker/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай не потерпит осуждения и вмешательства со стороны других государств в его торгово-экономическое сотрудничество с Россией.

    Она подчеркнула, что Китай и Россия имеют право на нормальное сотрудничество в этой сфере, которое не должно подвергаться давлению, сдерживанию или осуждению, передает ТАСС.

    Заявление Мао Нин прозвучало в ответ на слова заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла о том, что успехи России в ходе спецоперации на Украине могут негативно отразиться на отношениях США с Китаем.

    Ранее Пекин уже предостерегал США от попыток очернять и препятствовать развитию нормальных межгосударственных отношений между Россией и Китаем.

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    9 апреля 2024, 16:17 • Новости дня
    СК обвинил связанную с сыном Байдена украинскую компанию в финансировании терактов в РФ

    СК: Украинская «Бурисма Холдингс» финансировала теракты и убийства в России

    СК обвинил связанную с сыном Байдена украинскую компанию в финансировании терактов в РФ
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Через действующую на украинской территории нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс» в последние годы финансировались теракты в России, деньги направлялись в том числе на убийства политических и общественных деятелей, заявил российский Следственный комитет.

    Деньги шли через коммерческие структуры, включая «Бурисму Холдингс», их направляли на проведение терактов, устранение политических и общественных деятелей, для нанесения ущерба экономике, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Поступления составили несколько миллионов долларов США. Дело заведено по статье «Финансирование терроризма».

    Следствие, финансовая разведка и другие спецслужбы проверяют источники поступления и движение этих средств, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада. Отрабатываются связи непосредственных исполнителей терактов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами.

    Дело завели после обращения депутатов Госдумы, попросивших СК проверить финансирование террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО.

    Ранее в США бывшего информатора ФБР Александра Смирнова обвинили в предоставлении недостоверной информации о причастности президента США Джо Байдена к деловым связям его сына Хантера и украинской энергетической компании Burisma.

    Экс-депутат украинской Рады Андрей Деркач заявлял, что взятка в 6 млн долларов за закрытие дела о коррупции вокруг компании Burisma, в которой работал сын президента США Джо Байдена Хантер, пошла на финансирование терактов ВСУ.

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    11 апреля 2024, 01:11 • Новости дня
    США сочли неизбежными «крупные удары» Ирана или его союзников по Израилю

    Bloomberg со ссылкой на разведку США назвало неизбежными «крупные удары» Ирана или его союзников по Израилю

    США сочли неизбежными «крупные удары» Ирана или его союзников по Израилю
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники полагают, что «крупные удары» Ирана или «доверенных лиц» Тегерана по Израилю неизбежны, сообщили источники, знакомые с разведанными США и Израиля.

    Ракетным ударам или атакам беспилотников могут подвергнуться «военные и правительственные объекты в Израиле». При этом атака ожидается в ближайшие дни. Как заявил один из источников, «это, скорее, вопрос когда, а не если», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Ожидается атака именно по военным и правительственным, а не гражданским целям. Израиль подтвердил союзникам, что ждет атаки, прежде чем начать наземное наступление в Рафахе на юге сектора Газа.

    На прошлой неделе источник, близкий к силовым структурам Израиля, заявил, что израильские спецслужбы массово глушат GPS-сигнал на случай атаки ракетами или беспилотниками. В свою очередь, Fars со ссылкой на источник в аэрокосмических силах Корпуса стражей исламской революции Ирана заявил, что все ракеты, построенные в Иране за последние 12 лет, не используют международные системы позиционирования.

    Тем временем крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила полеты в Тегеран и обратно до четверга, пишет FAZ.

    Напомним, посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что страна готова обозначить свой ответ на удар по консульству страны в Сирии, но разрастания конфликта на Ближнем Востоке не хочет. Министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац заявил, что в случае атаки со стороны Ирана по израильской территории Израиль «ответит в Иране».

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    10 апреля 2024, 02:59 • Новости дня
    Белый дом собрался запретить ПО «Лаборатории Касперского» в США

    CNN сообщил о планах Белого дома запретить ряд продуктов и услуг «Лаборатории Касперского» в США

    Белый дом собрался запретить ПО «Лаборатории Касперского» в США
    @ Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Уже в апреле Белый дом может объявить о запрете использования частными компаниями и гражданами США ряда продуктов и услуг «Лаборатории Касперского», сообщили источники.

    Решение находится на стадии доработки. Как указывает CNN, ПО «Лаборатории Касперского» уже запрещено для использования госучреждениями в США, но запрет для частных компаний станет беспрецедентным, передает ТАСС.

    Предполагается, что запрет должен уменьшить риск для критически важной инфраструктуры США. Источники считают, что под запрет может попасть и антивирусное ПО. CNN сообщает, что в мире продукцией «Лаборатории Касперского» пользуются свыше 400 млн человек и 240 тыс. компаний, но неясно, сколько из них находятся в США.

    В 2022 году Федеральная комиссия по связи США включила «Лабораторию Касперского» в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны. СМИ сообщали, что Белый дом велел подготовить санкции в отношении «Лаборатории Касперского», но в минфине США выразили сомнения в том, что следует делать такой шаг.

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    11 апреля 2024, 14:54 • Новости дня
    Американист оценил способность Кэмерона убедить Трампа поддержать Украину

    Американист Дробницкий: Трампа раздражает и Зеленский, и сама Украина

    Американист оценил способность Кэмерона убедить Трампа поддержать Украину
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Попытка главы МИД Британии поиграть в большую англосаксонскую политику явно не удалась, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал сообщения о том, что Дэвид Кэмерон во время встречи с Дональдом Трампом предложил тому способ «унаследовать успешную ситуацию» на Украине. Эксперт убежден: экс-президенту США безразлично, что происходит в этой стране.

    «Наставления Дэвида Кэмерона по Украине звучат смешно. Сложно представить, чтобы Дональд Трамп прислушался к ним», – сказал американист Дмитрий Дробницкий. При этом он отметил, что было бы интересно услышать ответ экс-президента США на предложение британца о способе «унаследовать успешную ситуацию». В этом контексте надо понимать, что Трампу безразлично, что происходит на Украине, добавил собеседник.

    «Он рассматривает эту страну как коррупционный и – как стали говорить многие республиканцы – антихристианский проект Байдена, – пояснил Дробницкий. – Если нынешний американский президент заинтересован в поддержке Киева, то Трампа жутко раздражают и Украина, и сам Владимир Зеленский». Американист напомнил, что состоявшийся в июле 2019 года телефонный разговор Трампа и Зеленского стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента. «Судя по всему, теперь политик намерен мстить», – предположил собеседник.

    Дробницкий указал, что электоральная ситуация в США складывается в пользу экс-президента. «Байден довел дело на Украине почти до третьей мировой войны. На этом фоне Трамп призывает голосовать на выборах за себя – за человека, который убежден, что способен предотвратить такое развитие событий. Это становится его предвыборным слоганом», – детализировал политолог.

    Вероятно, в Лондоне допускают «второе пришествие» Трампа, именно поэтому к нему с частным визитом поехал Кэмерон, считает Дробницкий. По его оценкам, поездка вышла «абсолютно провальной». «Попытка поиграть в большую англосаксонскую политику не удалась. Понятно, что британец пытался прощупать позицию Трампа по целому ряду вопросов, в том числе по Восточной Европе. Нужно учитывать, что дела у Лондона идут не очень хорошо. Например, блок AUKUS фактически начинает функционировать без Британии», – заключил американист.

    Напомним, глава МИД Британии Дэвид Кэмерон во время встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом попытался убедить его в важности решения по оказанию военной помощи Киеву и призвал его подтолкнуть Конгресс к ее скорейшему утверждению. «Я думаю, есть понимание, что отказ от поддержки Украины приведет к ослаблению ее позиций, и кто бы ни стал президентом США в конце этого года, он не хочет оказаться в такой ситуации», – приводит заявление Кэмерона издание The Washington Post.

    По словам главы британского внешнеполитического ведомства, в интересах всех, чтобы в конце этого года Украина находилась в сильной позиции, а Россия – в слабой. Отмечается, что Кэмерон «был осторожен», комментируя ответ Трампа, заявив, что предоставит тому возможность «говорить за себя».

    Как сообщает телеканал CNN, Трамп не поменял свою позицию относительно предоставления финансовой помощи Киеву после разговора с Кэмероном. При этом некоторые сторонники политика, поддерживающие оказание помощи Украине, выразили «сдержанный оптимизм» после встречи Трампа с Кэмероном.

    О встрече Кэмерона с Трампом во вторник сообщила газета The Sun. По информации издания, глава МИД Британии обсудил с экс-президентом США поддержку Украины, будущее НАТО и ситуацию на Ближнем Востоке. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как прошла встреча и что это значит для Байдена.

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    10 апреля 2024, 16:02 • Новости дня
    Хаменеи назвал предателями сотрудничающие с Израилем исламские страны

    Tекст: Дарья Григоренко

    Исламские страны, которые поставляют оружие или оказывают финансовую помощь Израилю, предают мусульман, заявил духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с высокопоставленными чиновниками республики и послами исламских стран по случаю праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

    Он назвал это «изменой, это предательство исламской уммы». По мнению Хаменеи, оказывая помощь «слабеющему сионистскому аппарату», исламские страны «укрепляют его», что в конечном итоге «навредит им самим». Иранский лидер отметил, что правительства таких стран не выполняют в полной мере свои обязательства по поддержке палестинцев, передает ТАСС со ссылкой на IRNA.

    В марте ряд СМИ, ссылаясь на данные турецкого национального института статистики, утверждали, что Турция продолжает сотрудничество с Израилем, поставляя ему оружие.

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    10 апреля 2024, 17:56 • Новости дня
    Пушков: Только от отчаяния можно нести ахинею, что Дональд Трамп на стороне Москвы
    Пушков: Только от отчаяния можно нести ахинею, что Дональд Трамп на стороне Москвы
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Антироссийские силы в Соединенных Штатах пытаются заклеймить «пророссийскими» правых республиканцев, выступающих против военной помощи Киеву, но этот прием уже не работает, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    Пушков, комментируя статью Эдварда Люса в Financial Times о «пророссийских силах» в рядах Республиканской партии США в своем Telegram-канале, отметил, что противники России пытаются «наклеить ярлык «пророссийских» на них.

    Такую критику эти правые республиканцы заслужили за то, что выступают против помощи Украине, указывается в материале. Прежде этот же ярлык они пытались наклеить на 45-го президента США Дональда Трампа, напомнил сенатор.

    В США перед выборами президента страны усиливаются позиции тех, кто не видит в помощи Украине никакой ценности для Америки, поэтому издание от отчаяния называет «пророссийской» выступающую против поддержки Киева республиканку Марджори Тейлор Грин, считает Пушков.

    «Только от отчаяния можно нести ахинею, что Дональд Трамп и поддерживающие его республиканцы – уже не изоляционисты, а все гораздо хуже: они, мол, стоят на стороне Москвы. Кого эта белиберда может убедить, не очень понятно. Разве что Лиз Трасс и ей подобных. Те, кто чуток умнее, уже на эту ерунду не купятся», – заключил сенатор.

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    10 апреля 2024, 09:59 • Новости дня
    Израиль пригрозил военным «ответом в Иране»

    Tекст: Ольга Никитина

    В случае атаки со стороны Ирана по израильской территории Израиль «ответит в Иране», заявил министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац.

    В интервью радиостанции Kan он подчеркнул, что Израиль «не может позволить себе терпеть нападения такого рода», поскольку несет ответственность перед своими гражданами, передает ТАСС.

    Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что страна готова обозначить свой ответ на удар по консульству страны в Сирии, но разрастания конфликта на Ближнем Востоке не хочет.

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    9 апреля 2024, 23:42 • Новости дня
    Израиль нанес удар по инфраструктуре армии Сирии

    Израильская армия сообщила об ударе по инфраструктуре войск Сирии из-за использования объектов «Хезболлой»

    Tекст: Антон Антонов

    По объектам инфраструктуры сирийской армии, которые использовались ливанской шиитской организацией «Хезболла», нанесен удар, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

    Израиль заявил, что руководствовался полученными разведданными. Израиль считает, что Дамаск несет ответственность за все действия «Хезболлы» в Сирии. В израильской армии обещали не позволить силам шиитской организации «обосноваться на этом фронте». Также нанесены удары по инфраструктуре самой «Хезболлы» в Ливане, передает ТАСС.

    Напомним, ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. В результате обстрела были убиты два иранских генерала и пять офицеров Корпуса стражей Исламской революции.

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    11 апреля 2024, 10:11 • Новости дня
    СМИ: Пентагон пытался помешать России использовать Starlink

    Defence One: Пентагон пытался помешать России использовать Starlink

    Tекст: Александра Юдина

    Пентагон в США предпринимал попытки не допустить использования российской армией спутниковой интернет-связи Starlink, однако SpaceX не подчинилась требованиям американского ведомства, пишет издание Defence One.

    По словам помощника главы Пентагона Джона Пламба, Минобороны США сотрудничало с Украиной и SpaceX, чтобы Россия не получила доступ к Starlink, передает РИА «Новости».

    При этом Пентагон не смог заставить SpaceX прекратить обслуживание Российской армии. Пламб заявил, что Россия якобы покупает спутники на черном рынке.

    Несмотря на это, Пламб назвал SpaceX «отличным партнером», но усомнился в том, что компания делает достаточно для предотвращения использования Starlink Российской армией.

    Ранее SpaceX решила создать сеть спутников-шпионов для разведки США.


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    9 апреля 2024, 21:48 • Новости дня
    Байден продлил действие ряда санкций против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава США Джо Байден еще на один год продлил действие ряда санкций против России, говорится в документации, распространенной Белым домом.

    В опубликованных документах отмечается, что речь идет о санкциях, введенных из-за «вредоносной деятельности российских властей», например, из-за якобы вмешательства России в выборы США, сообщает ТАСС.

    Кроме того, администрация США утверждает, что Россия якобы нарушала «устоявшиеся принципы международного права, в том числе территориальную целостность государств». Санкции будут действовать еще год после 15 апреля 2024 года.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай будут совместно решать проблему санкций, используя возможности БРИКС и ШОС. Лавров сделал это заявление на пресс-конференции в Пекине, где он находился с визитом.

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    9 апреля 2024, 18:44 • Новости дня
    Патрушев заявил о стремлении Запада нанести стратегическое поражение России

    Секретарь Совбеза Патрушев: Запад не приемлет сильную и самостоятельную Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Запада не хотят видеть Россию сильным и самостоятельным государством и намерены всеми силами нанести ей стратегическое поражение, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев на заседании научного совета при СБ.

    Патрушев заявил о массе вызовов, которые ставят перед Россией геополитические оппоненты. По его словам, США и их союзники наотрез отказались признать коренные интересы России по нацбезопасности и пытаются нанести поражение стране, как на поле боя, так и в других сферах, передает ТАСС.

    Ранее Патрушев назвал целью США и Британии удалить Россию с политической карты мира путем расчленения.

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    10 апреля 2024, 22:49 • Новости дня
    Лавров счел недопустимым коллективное наказание палестинцев за действия ХАМАС

    Лавров заявил о недопустимости использования атаки ХАМАС на Израиль как предлога для коллективного наказания палестинцев

    Tекст: Антон Антонов

    Октябрьское нападение ХАМАС на Израиль нельзя рассматривать как предлог для коллективного наказания миллионов палестинцев, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Как сообщается на сайте министерства, Лавров принял специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу Тора Веннесланда.

    Они обсудили палестино-израильский конфликт. На фоне «гуманитарной катастрофы» в секторе Газа Лавров и Веннесланд призвали к перемирию, подчеркнув, что необходимо освободить заложников и обеспечить «доступ ко всем пострадавшим и нуждающимся».

    Также обсуждалось возобновление мирного процесса после завершения «горячей фазы» конфликта. Лавров и Веннесланд заявили, что нет альтернатив созданию Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

    Кроме того, Лавров и Веннесланд поговорили о напряженности между Израилем и Ливаном, о ситуации в Красном море, а также о «произвольных израильских атаках по территории Сирии».

    Напомним, ситуация в регионе резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву, а также по отдельным районам Ливана и Сирии. Впоследствии была начата наземная операция в секторе Газа.

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    10 апреля 2024, 17:40 • Новости дня
    США ввели экспортные ограничения для 11 компаний из России, КНР и ОАЭ

    Минторг США ввел экспортные ограничения для 11 компаний из России, КНР и ОАЭ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 11 компаний из России, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.

    В список попали три российские компании: «ОДК-СТАР», «Дельта аэро» и «Аэросила», передает ТАСС.

    Бюро по вопросам промышленности и безопасности (BIS), входящее в структуру Минторга США, утверждает, что эти компании «действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов».


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    Разрыв с Россией обрушит армянскую экономику

    «ЕС и США готовы помочь Армении, чтобы мы заработали миллиарды», – заявляет армянский премьер Никол Пашинян. На самом же деле стремительный рост армянской экономики в последние годы вызван плотным взаимодействием с Россией. Более того – статистика показывает, что Запад не стремится развивать с Ереваном торговые связи. Что же в реальности стоит за этими обещаниями «помощи»? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • НАТО готовит новую войну на Балканах

      В Североатлантическом альянсе подтвердили намерение расшириться на Боснию, где вступления в НАТО желают мусульмане. Сербы, контролирующие половину страны, категорически против этого. Желая выдавить остатки влияния России с Балкан, Запад провоцирует новую бойню в пороховом погребе Европы.

    • Мартин Борман Владимира Зеленского

      Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вышел на пик своего влияния. Некогда скромный юрист из кинобизнеса играет при Владимире Зеленском ту же роль, какую при Адольфе Гитлере играл Мартин Борман. Он – лидер «партии войны», административные мускулы режима и «зеленый кардинал».

    • Украина в НАТО и ядерный апокалипсис

      Возможное вступление Украины в НАТО напомнило «начало фильма о ядерном апокалипсисе» самому богатому человеку в мире – Илону Маску. Он заявил это на фоне слухов о том, что в НАТО обсуждают компромисс с РФ: признание новых границ в обмен на членство остатков Украины в альянсе.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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