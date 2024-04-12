Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.14 комментариев
США обсудили с КНР, Турцией и Саудовской Аравией обстановку на Ближнем Востоке
Блинкен обсудил с главами МИД КНР, Турции и Саудовской Аравии пути предотвращения эскалации на Ближнем Востоке
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с главами МИД Турции, Китая и Саудовской Аравии. Основной темой обсуждения стала эскалация напряженности на Ближнем Востоке и возможные действия Ирана, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
«За последние 24 часа госсекретарь Блинкен предпринимал активные дипломатические усилия, в том числе и посредством переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, главой МИД Китая Ван И, а также с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом для того, чтобы дать ясно понять, что эскалация на Ближнем Востоке не отвечает ничьим интересам и что страны должны призвать Иран не вести к эскалации (ситуации в регионе)», – приводит слова Миллера ТАСС.
Напомним, 1 апреля Управление по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщило о гибели семи иранских военных советников в результате удара ВВС Израиля по консульскому отделу посольства Ирана в сирийской столице. Жертвами атаки стали два генерала КСИР и еще пять офицеров. Израиль официально не брал на себя ответственность за случившееся.
По информации агентства Bloomberg, США и их союзники считают, что ответный удар Ирана по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежен и может произойти с применением высокоточных ракет в ближайшие дни. Представители США оказывают Израилю помощь в обмене разведывательной информацией по этой теме.