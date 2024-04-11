Рогов: Рота польских наемников прибыла на Украину в район Орехова

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Рогова, наемников могут направить к Работино, Малой Токмачке или Вербовому, передает ТАСС.

Рогов сообщил, что подразделения, состоящие из польских наемников, действуют на различных участках с 2022 года. По его словам, подразделения в пределах роты остаются на линии боевого соприкосновения «месяц-полтора», часто «меняются».

При этом сами наемники, прибывая на линию боевого соприкосновения, формально числятся «в отпусках или отставке, они не польская армия, они сами по себе». Действуют они «через украинский «иностранный легион».

Напомним, сообщалось, что на европейских кладбищах увеличилось количество могил погибших на Украине наемников, в том числе польских. При этом польские наемники признались, что вместе с боевиками из Русского добровольческого корпуса (РДК, запрещен в России) «выполняли боевые задачи» на границе с Россией.

