Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.3 комментария
Кремль поздравил ракетчиков с успешным запуском «Ангары-А5» с космодрома Восточный
Кремль поздравляет российских ракетчиков по случаю запуска ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы все присоединяемся к поздравлениям [в адрес] наших ракетчиков, которые запустили «Ангару». Радуемся вместе с ними», – цитирует представителя Кремля ТАСС.
В четверг после двух отмен первая ракета-носитель «Ангара-А5» произвела успешный старт с Восточного. Разгонный блок «Орион» отделился от третьей ступени носителя и вышел на опорную орбиту.