Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.3 комментария
Сотрудник миссии Австрии объявлен персоной нон грата в России
МИД: Сотрудник миссии Австрии объявлен персоной нон грата в России
В ответ на высылку двух российских дипломатов из Австрии МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Австрии в Москве. Ему предписано покинуть территорию России до конца дня 18 апреля.
В сообщении в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что данная мера является ответной и не исчерпывает список дальнейших действий.
Российская сторона расценивает шаг Австрии как необоснованный и наносящий серьезный ущерб авторитету страны, позиционирующей себя как нейтральное государство.
Высылка дипломата из Австрии – это ответная мера на недружественный шаг со стороны Австрии, подчеркнули в ведомстве.
Напомним, Австрия ранее объявила нежелательными персонами двух российских дипломатов в Вене.