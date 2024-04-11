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ФСБ обнародовала архив о диверсиях нацистов в тылу Красной армии
УФСБ по Смоленской области обнародовало документы, свидетельствующие о том, что под ударами Красной армии немецкая армия оставляла в тылу диверсантов для подрыва железнодорожной инфраструктуры.
Архив включает справки, разведданные и спецсообщения контрразведки «Смерш», из которых следует, что «немецкое командование оставляет на освобожденной территории немецких солдат и офицеров с задачей проводить диверсии в тылу Красной армии», передает ТАСС.
Уточняется, что диверсанты взрывали железнодорожные мосты, рельсовое полотно и узловые станции.
Отмечается, что рассекреченные материалы УФСБ по Смоленской области являются ценным историческим источником, который позволяет узнать о малоизвестных страницах Великой Отечественной войны.