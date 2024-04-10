Путин провел встречу с главой Минтруда

Эксперт: Достижения Башкирии свидетельствуют об эффективности кадровой политики президента

Политолог Федорова: Президент высоко отметил работу Радия Хабирова по росту инвестиций и наращиванию объемов строительства жилья

Tекст: Олег Исайченко

«На меня произвели сильные впечатления слова Хабирова о том, как Башкирия поддерживает свои подшефные территории в новых регионах, в ЛНР, где ведется большой объем строительных работ. Башкортостан уделяет этому очень большое внимание», – рассказала Анна Федорова, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Также президент в положительном ключе отметил деятельность Хабирова в том, что касается текущей работы – роста инвестиций, наращивания объемов строительства жилья. Хабиров отчитался Путину и о полном решении вопроса обманутых дольщиков. К счастью, в Башкортостане и в России в целом проблема обманутых дольщиков уходит в прошлое. У нас такого быть просто не должно. Это наследие мрачных времен», – указала она.

«Работа Хабирова и сегодняшняя его встреча с главой государства – наглядная демонстрация того, что кадровая политика президента работает как надо, исполнительная власть со своими задачами справляется в целом хорошо. И глава Башкортостана может спокойно идти на следующие выборы, потому что президент высоко оценил его работу. Хотя, конечно, решать судьбу кресла главы Башкирии будут только жители региона», – подчеркнула спикер.

«Кстати, я думаю, не случайно Путин сегодня еще раз акцентировал внимание на том, что общение с людьми, встречи с жителями региона должны быть постоянными, а не только в жаркие электоральные периоды. В целом все главы регионов сейчас это понимают. И Хабиров не исключение. Я немножко слежу за его соцсетями – есть ощущение, что его работа по коммуникации с людьми выстроена на должном уровне», – резюмировала Федорова.

Во вторник президент Владимир Путин провел встречу с главой Башкортостана Радием Хабировым. По его словам, «Башнефть» и «Газпром-нефтехим-Салават» реализуют ряд инвестпроектов в нефтехимии. Глава республики рассказал, что сейчас в регионе функционирует пять территорий социально-экономического развития, особая экономическая зона, эффективно работает Фонд развития промышленности. Он также сообщил о договоренностях с главой Ростеха Сергеем Чемезовым о начале проектных работ по созданию станкостроительного кластера. Уже в первой половине 2026 года ожидается литье станины для станков, которые сейчас покупаются в Белоруссии.

Кроме того, Хабиров отчитался о том, как республика поддерживает СВО: «Сейчас служат и проявляют себя батальоны имени Шаймуратова, Доставалова. Создан полк «Башкортостан». В республике 39 мер поддержки семьям участников СВО, они все с деньгами. За два года мы направили на поддержку более 7 млрд рублей. На нашу подшефную территорию – Красный Луч в ЛНР – мы перевезли асфальтовый завод».

Говоря о жилом строительстве, глава региона сообщил: к 2030 году в республике должны строить 4 млн кв. м жилья, но уже «подошли» к 3,3 млн кв. м. Также в Башкирии решили проблему 10 тыс. обманутых дольщиков – из 130 объектов половину построили, а по другой половине сделали выплаты.

По итогам встречи Путин отметил: у властей Башкирии в целом все получается. «И планов много, и результаты хорошие, поэтому я со своей стороны сделаю все, чтобы вас поддержать, ну а выбор, конечно, будет за людьми», – пообещал глава государства.