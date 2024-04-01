Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
В Ереване заявили об отсутствии антироссийской направленности в укреплении отношений с Западом
В Ереване заявили об отсутствии антироссийской направленности в укреплении отношений Армении с Западом
Укрепление отношений Армении с Западом не направлено на сотрудничество против России либо других государств, заявил член партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», заместитель главы постоянной парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции Вагаршак Акопян.
Он отметил, что Россия является союзником Армении. Отношения Еревана с другими странами не направлены против других, передает ТАСС.
«Мы углубляем наши отношения с государствами Запада исключительно ради развития нашей экономики и повышения безопасности страны. Мы действуем на благо нашей страны», – добавил Акопян.
Ранее сенатор Андрей Климов заявил газете ВЗГЛЯД, что Армению заражают «русофобским вирусом».