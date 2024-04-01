Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
МВД не нашло экстремизма в смерти Сталина
МВД России не нашло экстремизма в смерти Сталина
Московская полиция не нашла признаков нарушения закона об экстремизме в смерти Иосифа Сталина, сообщил председатель «Коммунистов России» Сергей Малинкович.
Ранее партия «Коммунисты России» (КПКР) обратилась в ФСБ и Генеральную прокуратуру с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Сталина, передает РИА «Новости».
Как сообщили в МВД России, Центром по противодействию экстремизму ГУВД по Москве по результатам проведенной проверки нарушений закона «О противодействии экстремистской деятельности» не выявлено».
Председатель заявил, что ответ дан «не по существу». Малинкович уточнил, что понимает, что у правоохранительных органов «есть более актуальные задачи», и пообещал правоохранителям позже напомнить о важности этого вопроса.
Ранее председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович отправил российскому шпажисту Сергею Биде портрет революционера, советского государственного деятеля и политического эмигранта Льва Троцкого.