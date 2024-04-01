Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
МОК пообещал предоставить жилье российским спортсменам на ОИ в Париже
Международный олимпийский комитет (МОК) предоставит жилье и логистическую поддержку российским и белорусским спортсменам, которые будут выступать на Играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе, сообщили в МОК.
Как говорится в сообщении, индивидуальные нейтральные спортсмены, участвующие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, имеют право на проживание в Олимпийской деревне и логистическую поддержку, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова пригрозила бойкотом французских товаров в ответ на заявление мэра Парижа Анн Идальго о нежелании видеть российских спортсменов на Олимпиаде. А президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков упрекнул МОК в отсутствии реакции на слова мэра Парижа.
В МОК сообщили, что на Олимпийские игры, которые пройдут в этом году в Париже, могут квалифицироваться 55 россиян и 28 белорусских спортсменов.