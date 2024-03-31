Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.0 комментариев
Захарова пригрозила бойкотом товаров из Франции после слов о спортсменах России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила бойкотом французских товаров в ответ на заявление мэра Парижа Анн Идальго о нежелании видеть российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде.
Захарова в своем Telegram-канале предложила рассмотреть возможность отказа от французской продукции, широко представленной в России, в ответ на русофобские высказывания Идальго. «Как думаете, может, нам подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что ей будут не рады? Пока французские товары не маркируются наклейкам «нам не рады в Москве», но я знаю, что наших активистов не остановить, если они такое решение примут», – уточнила она.
Она предупредила, что французский бизнес может пострадать из-за антироссийской позиции мэра Парижа. Дипломат также напомнила о поражении армии Наполеона в России и призвала французские власти к мирному и равноправному сотрудничеству, передает ТАСС.
В МИД РФ подчеркнули, что ценят опыт взаимодействия с Францией, но готовы к ответным мерам в случае продолжения русофобской политики.
Ранее газета Le Monde сообщила, что Идальго во время своей поездки в Киев заявила, что российским и белорусским атлетам «не будут рады в Париже».
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о безопасности российских спортсменов на ОИ в Париже, отметил, что страна – организатор Олимпиады отвечает за безопасность спортсменов.