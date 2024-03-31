Захарова пригрозила бойкотом товаров из Франции после слов о спортсменах России

Tекст: Дарья Григоренко

Захарова в своем Telegram-канале предложила рассмотреть возможность отказа от французской продукции, широко представленной в России, в ответ на русофобские высказывания Идальго. «Как думаете, может, нам подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что ей будут не рады? Пока французские товары не маркируются наклейкам «нам не рады в Москве», но я знаю, что наших активистов не остановить, если они такое решение примут», – уточнила она.

Она предупредила, что французский бизнес может пострадать из-за антироссийской позиции мэра Парижа. Дипломат также напомнила о поражении армии Наполеона в России и призвала французские власти к мирному и равноправному сотрудничеству, передает ТАСС.

В МИД РФ подчеркнули, что ценят опыт взаимодействия с Францией, но готовы к ответным мерам в случае продолжения русофобской политики.

Ранее газета Le Monde сообщила, что Идальго во время своей поездки в Киев заявила, что российским и белорусским атлетам «не будут рады в Париже».

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о безопасности российских спортсменов на ОИ в Париже, отметил, что страна – организатор Олимпиады отвечает за безопасность спортсменов.