Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
Поздняков упрекнул МОК в отсутствии реакции на слова мэра Парижа о спортсменах из РФ
Поздняков упрекнул МОК в отсутствии реакции на слова мэра Парижа о российских спортсменах
Международный олимпийский комитет (МОК) должен был отреагировать на заявление мэра Парижа Анн Идальго в отношении российских и белорусских спортсменов, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
По его словам, если город-организатор не готов принимать у себя российских спортсменов, то МОК должен перенести Игры в другое место, но руководство комитета никак не комментирует политический демарш Идальго, передает ТАСС.
Поздняков добавил, что мэр Парижа оказала МОК огромную услугу, ведь если возникнут какие-то проблемы с «нежеланными гостями», всегда можно будет указать на парижскую мэрию, которая «не хотела их видеть» и вела себя не в духе олимпийского перемирия.
Он добавил, что даже полностью обезличенных спортсменов из нашей страны действительно видеть на Олимпиаде не хотят.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова пригрозила бойкотом французских товаров в ответ на заявление мэра Парижа Анн Идальго о нежелании видеть российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде.