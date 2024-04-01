Поздняков упрекнул МОК в отсутствии реакции на слова мэра Парижа о спортсменах из РФ

Поздняков упрекнул МОК в отсутствии реакции на слова мэра Парижа о российских спортсменах

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, если город-организатор не готов принимать у себя российских спортсменов, то МОК должен перенести Игры в другое место, но руководство комитета никак не комментирует политический демарш Идальго, передает ТАСС.

Поздняков добавил, что мэр Парижа оказала МОК огромную услугу, ведь если возникнут какие-то проблемы с «нежеланными гостями», всегда можно будет указать на парижскую мэрию, которая «не хотела их видеть» и вела себя не в духе олимпийского перемирия.

Он добавил, что даже полностью обезличенных спортсменов из нашей страны действительно видеть на Олимпиаде не хотят.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова пригрозила бойкотом французских товаров в ответ на заявление мэра Парижа Анн Идальго о нежелании видеть российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде.