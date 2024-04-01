Запущен новый сезон всероссийского проекта «Благо твори»

Задачей проекта также является формирования гражданской ответственности у участников. Впервые в истории движения его участники установят волонтерские рекорды. Проект продлится до конца года и будет включать тематические акции, обучение, профориентацию, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Всероссийский проект «Благо твори» стартовал сразу во всех регионах страны. Открывающие мероприятия прошли на базе первичных отделений. В течение месяца в запуске проекта примут участие более 500 тыс. человек, среди которых индивидуальные участники, семьи и волонтерские отряды. «Первые» по всей России будут собирать макулатуру и пластиковые крышки для переработки.

Добровольчество стало нормой жизни российских детей и молодежи. В «Движении Первых» участники получают возможности приносить пользу окружающим и своей стране. Согласно задумке, у молодого поколения должны появиться навыки самоуправления и организации процессов при поддержке старших товарищей.

«Новый сезон флагманского волонтерского проекта «Движения Первых» «Благо твори» объединил на старте более полумиллиона школьников и студентов, регулярно участвующих в деятельности 15 тыс. волонтерских отрядов по всей стране. В этом году наши мероприятия пройдут по ключевым направлениям: совершение социально значимых дел и установка волонтерских рекордов, марафон непрерывных волонтерских активностей для продвинутых волонтеров, медицинское волонтерство, оказание помощи в сфере экологии и защиты животных, а также видеокурсы, настольные игры, экскурсии. Особое внимание уделим семейному волонтерству, которое в прошлом году нашло широкую поддержку у участников движения», – рассказал председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров.

В рамках проекта участников пригласили включится в уникальный трек «Волонтерские рекорды Первых». Это всероссийское соревнование между волонтерами, в рамках которого участники проекта «Благо твори» смогут ставить себе добровольческие цели, достигать рекордных показателей и делиться достижениями друг с другом. Участники движения» будут регулярно получать задания по теме месяца. До конца года волонтеров ждут экологические, патриотические, культурные, социальные, зоологические, образовательные, медицинские и кибердисциплины.