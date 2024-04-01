Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
Россия пригласила талибов на форум в Казани
Делегация движения «Талибан*» (находится под санкциями ООН) получила приглашение на Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum», который состоится в Казани с 14 по 19 мая. Об этом сообщил специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.
Кабулов также отметил, что Россия и правительство талибов на регулярной основе сотрудничают в сфере антитеррора, передает ТАСС.
В сентябре прошлого года представители движения участвовали в заседании московского формата по афганскому урегулированию в Казани.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ