Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?0 комментариев
Талибы подтвердили участие в заседании по афганскому урегулированию в Казани
Представители радикального движения «Талибан*» (запрещено в России) будут участвовать в заседании московского формата по афганскому урегулированию в Казани 29 сентября, сообщил специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.
Дипломат пояснил, что талибы приедут в Казань на московский формат по афганскому урегулированию, где ключевыми темами заседания московского формата в Казани станут терроризм и наркопреступность в Афганистане, а также неисполнения талибами своих обязательств по борьбе с этими проблемами. Кроме того, будет обсуждаться создание этнополитически инклюзивного правительства в Афганистане, передает ТАСС.
Ранее талибы заявили о желании участвовать в саммитах ШОС, а также попросили упростить выдачу российских виз афганским гражданам.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ