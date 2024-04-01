  • Новость часаРоссийские войска уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Прибалтика стала мстить украинцам за русский язык
    Россия предупредила о готовности к снятию Западом табу на отправку военных на Украину
    Вассерман объяснил нежелание россиян жить за границей
    Миллиардер Сакс: Контрнаступление ВСУ стало одним из крупнейших поражений в истории
    В Дагестане задержаны иностранцы, снабжавшие террористов из «Крокуса»
    Российские войска взяли несколько укрепрайонов ВСУ у Часова Яра
    Эксперт объяснил пользу от изучения трофейного дрона ВСУ «Баба Яга»
    В Совфеде осудили конгрессмена США за слова о ядерном ударе по Украине
    В Кремле назвали причину отказа Армении от карт «Мир»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад душит Сербию за схожесть с русскими

    Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинский «домом отдыха» для террористов

    «Украина здесь ни при чем – и точка», – почти вопит представитель Госдепа Джон Кирби. Их «и точка» чрезвычайно настораживает. Украина в деле теракта в «Крокусе» явно при чем.

    5 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Капитализм утратил свой изначальный смысл

    Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.

    23 комментария
    1 апреля 2024, 14:12 • Новости дня

    Эксперт объяснил ценность захвата ВС России БМП «Мардер»

    Военный эксперт Коротченко: Трофейная БМП «Мардер» поможет оружейникам России при улучшении средств поражения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    БМП «Мардер» немецкого производства, которую смогли захватить бойцы Южной группировки ВС России, поможет российским оружейникам в изучении состава брони, компоновки, систем связи, и мониторинга, заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

    По его словам, захваченный образец был бы интересен представителям российского ВПК, выпускающих бронетехнику, с точки зрения изучения системы связи, защиты, разведки, мониторинга, компоновки, используемых типов боеприпасов, состава брони, передает ТАСС.

    Коротченко добавил, что все будет изучено с точки зрения совершенствования средств поражения и определения слабых мест.

    Ранее военный эксперт Максим Климов заявил, что российским инженерам будет полезно изучить броню трофейной БМП Marder.

    31 марта 2024, 12:54 • Новости дня
    В Германии приостановили выпуск ракет Taurus

    Spiegel: Немецкая MBDA приостановила производство крылатых ракет Taurus

    В Германии приостановили выпуск ракет Taurus
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкая MBDA приостановила выпуск крылатых ракет Taurus, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на главу дочерней компании Томаса Готтшильда.

    По его словам, оборонной промышленности Германии нужна базовая загрузка производства, передает РИА «Новости».

    Как пишет Spiegel, для создания ракет Taurus нужен государственный заказ, которого в последний раз поступало довольно, а производить подобные боеприпасы впрок запрещено законом.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил отказ поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, а также отправлять на Украину немецких военных.

    Коментарии (29)
    31 марта 2024, 10:41 • Новости дня
    В дронах ВСУ нашли батарейки из марсианской программы NASA

    Российские специалисты нашли в дронах ВСУ батарейки от марсианской миссии NASA

    В дронах ВСУ нашли батарейки из марсианской программы NASA
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские специалисты при анализе трофейных украинских FPV-дронов нашли в них аккумуляторы, применяемые NASA в марсианской программе, сообщил гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

    По его словам, один из первых попавших в руки специалистов центра FPV-беспилотников противника, имел такой же аккумулятор, как и те, что использовались американцами в марсианской миссии NASA, видимо, рассчитывалось применять FPV-дроны зимой, при сильных отрицательных температурах, передает РИА «Новости».

    Кузякин отметил, что это очень дорогие батареи, которые нет смысла использовать в кустарных беспилотника, а кроме того, в дронах были обнаружены сплавы, которые Вашингтон использует в космической программе.

    «В нём 70% – обычные сплавы, а 30% – две страницы различных гомеопатических присадок, обеспечивающих алюминию стабильность в вакууме. Вот для чего FPV-дрону такой алюминий?!», – отметил Кузякин.

    Ранее Кузякин рассказал, что российские разработчики создалиновую модификацию FPV-дрона «Джокер-10», способную выполнять задачи противовоздушной обороны.

    Коментарии (0)
    31 марта 2024, 02:51 • Новости дня
    Филиппо: Запад в страхе из-за побед РФ на Украине

    Французский политик Филиппо: Запад в страхе из-за побед РФ на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что западное сообщество находится в страхе из-за успехов России в конфликте на Украине.

    «Вся нынешняя словесная перепалка, поставки оружия, бред о «военной экономике» направлены лишь на то, чтобы замаскировать тотальную панику в системе», – написал политик в соцсети, передает РИА «Новости».

    Филиппо уверен, что Россия уже одержала победу на Украине, НАТО же потерпело поражение. По его мнению, единственным разумным выходом из нынешней ситуации являются мирные переговоры.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией по урегулированию конфликта могли бы пройти между первой и второй встречами на высшем уровне по «формуле мира» украинского президента Владимира Зеленского.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления Киева о мирном урегулировании не учитывают существующих реалий. Москва не видит прогресса в мирном процессе и продолжит спецоперацию.

    Коментарии (2)
    31 марта 2024, 09:31 • Новости дня
    Опубликован указ о весеннем призыве на военную службу

    Опубликован указ о весеннем призыве на военную службу в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан России на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Как говорится в тексте указа, осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 150 тыс. человек, передает ТАСС.

    Кроме того, указ предписывает уволить с военной службы военнослужащих, срок военной службы по призыву которых истек.

    Ранее президент Владимир Путин потребовал обеспечить автоматическое подтверждение права на отсрочку от призыва.

    Коментарии (4)
    31 марта 2024, 03:24 • Новости дня
    Российские FPV-дроны «Джокер-10» научили сбивать беспилотники

    Российские FPV-дроны «Джокер-10» адаптировали для ПВО и научили сбивать коптеры ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские разработчики представили новую модификацию FPV-дрона «Джокер-10», способную выполнять задачи противовоздушной обороны. Беспилотник может поражать вражеские коптеры взрывчаткой или таранить их.

    «На беспилотник крепятся трубы от ложных тепловых целей самолётов, которые вместо высокотемпературной массы начиняются взрывчаткой и поражающими элементами. По команде с пульта пилота такой снаряд выстреливается без отдачи, формирует облако осколков и сбивает дроны противника», – рассказал гендиректор предприятия-разработчика «Джокера» Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что на «Джокер-10» можно установить до 6 таких труб. Дрон также может эффективно уничтожать цели путем тарана.

    Кроме того, FPV-дрон «Джокер-10» эффективен против пенопластовых БПЛА, невидимых на радарах. РЭБ малоэффективен против таких аппаратов из-за отсутствия уязвимых радиоканалов.

    Проект FPV-ПВО прошел испытания на полигоне ГкНИПАС, где «Джокер» успешно сбил дроны самолетного типа. ЦКБР обучил перехвату воздушных целей FPV-дронами специалистов заинтересованных ведомств.

    FPV-ПВО может стать дешевой и эффективной альтернативой дорогим противоракетам для защиты НПЗ, гражданских и военных объектов.

    Коментарии (2)
    31 марта 2024, 13:18 • Новости дня
    Двигатель РСЗО «Торнадо-С» протестировали с помощью спирта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Газотурбинный двигатель реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» протестировали с помощью спирта, что должно было доказать возможность вырабатывать необходимое для машины количество энергии на любом топливе, рассказал генеральный директор СКБ «Турбина» Эдуард Баженов.

    По его словам, этот двигатель может работать долго, и то, что показали исследования, спирт является топливом, доступным для агрегата, передает ТАСС. Всего в двигатель подали дизель, керосин и технический спирт.

    Баженов добавил, что спирт при этом опасен отсутствием смазочных веществ.

    Коментарии (4)
    1 апреля 2024, 14:12 • Новости дня
    Эксперт объяснил пользу от изучения трофейного дрона ВСУ «Баба Яга»

    Эксперт Федутинов: Российские военные получили данные для ударов по местам сборки дронов «Баба Яга»

    Эксперт объяснил пользу от изучения трофейного дрона ВСУ «Баба Яга»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Илья Абрамов

    Исследование дрона «Баба Яга» может быть полезно России по нескольким причинам. Во-первых, информация о местах запуска и техобслуживания БПЛА даст возможность нанесения ударов по этим локациям. Во-вторых, это позволит эффективнее бороться с аппаратами ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов. Ранее российские специалисты установили место сборки дронов «Баба Яга».

    «Каждая из сторон конфликта внимательно следит за техническими решениями и тактическими приемами, которые использует противник. Во-первых, таким образом отбираются рациональные идеи, которые можно было бы использовать в собственных аппаратах. Во-вторых, это позволяет найти уязвимости дрона и проанализировать возможные способы борьбы с ним», – сказал Денис Федутинов, специалист по беспилотной авиации.

    При этом он считает, что наличие информации о международных поставщиках никак не повлияет на продолжение поставок указанных компонентов на Украину. «Однако, информация о координатах, откуда запускался БПЛА, или же мест, в которых осуществлялось техобслуживание аппарата, может быть полезна. Эти данные помогут при нанесения ударов по соответствующим позициям противника», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, следует отметить, что такое наименование с фольклорным оттенком было дано не какой-то отдельной модели БПЛА, а множеству беспилотных аппаратов. Их объединяет довольно высокая грузоподъемность, которая позволяет дрону нести существенную сбрасываемую ударную нагрузку», – резюмировал Федутинов.

    Ранее специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон «Баба Яга» и установили координаты места его сборки, а также раскрыли цепочку поставок комплектующих для данного БПЛА.

    Гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин отметил, что анализ навигационного компьютера и полетного контроллера позволил специалистам ЦКБР восстановить полную картину не только боевого применения «Баба Яги», но и логистики поставок, сборки и координаты его тестовых полетов.

    По его словам, к ним пришел первый трофейный дрон такого типа, после чего аппарат удалось «разговорить». «Мы узнали, что попала на фронт «Баба-яга» не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые она нам показала, были сопоставлены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов», – передает его слова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что вся информация, полученная при изучении трофейных украинских дронов, передается «в органы и профильные организации». По его словам, элементная база рассказывает гораздо больше, чем любой агент, шпион или пленный специалист по беспилотникам противника.

    Коментарии (3)
    1 апреля 2024, 02:54 • Новости дня
    В зону СВО до конца года решили отправить до 2 тыс. FPV-дронов «Брус-1»

    В зону СВО до конца года пообещали отправку до 2 тыс. FPV-дронов «Брус-1»

    Tекст: Денис Тельманов

    FPV-дрон «Брус-1», предназначенный для поражения блиндажей и бронетехники, будет направлен в российские войска в зоне СВО, заявил представитель компании-разработчика.

    В зону СВО до конца года отправят до 2 тыс. FPV-дронов «Брус-1»для поражения опорных пунктов, блиндажей и бронетехники, в том числе танков, БТР, гаубиц, передает ТАСС сообщение представителя компании.

    «С начала спецоперации российским подразделениям поступило порядка 3,5 тыс. экземпляров FPV-дрона. Аппарат оказался устойчив к большинству используемых противником средств РЭБ», – сказал он, добавив, что «Брус-1» сейчас применяется на Авдеевском и Артемовском направлениях.

    Максимальная масса полезной нагрузки дрона – до 2 кг, рабочая высота полета с нагрузкой – до 1 км.

    Коментарии (0)
    31 марта 2024, 15:55 • Новости дня
    Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» отработал стрельбы по береговым целям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» Северного флота, выполняющий учебно-боевые задачи в Баренцевом море, отработал поражение береговых целей артиллерийской установкой АК-100.

    Как говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны России, экипаж корабля выполнил стрельбу по видимой и закрытой береговым целям, уничтожив огневую точку и наблюдательный пункт условного противника.

    В Минобороны добавили, что экипаж корабля также отработает поражение имитированных воздушных целей.

    Ранее экипажи большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» и большого десантного корабля «Александр Отраковский» отработали отражение средств воздушного нападения условного противника с различных высот.

    Коментарии (2)
    30 марта 2024, 22:20 • Новости дня
    В Сирии зафиксировали рост диверсионной активности со стороны боевиков

    В Сирии начался рост диверсионной активности со стороны незаконных вооруженных формирований

    Tекст: Денис Тельманов

    В Идлибской зоне деэскалации в Сирии возросла разведывательно-диверсионная активность со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов.

    «Отмечается возросшая разведывательно-диверсионная активность со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации», – приводит РИА «Новости» слова Попова.

    По его словам, 29 марта не менее четырех террористов было уничтожено во время отражения атаки боевиков подразделениями вооруженных сил Сирии в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра, а 27 марта – у населенного пункта Кафер-Небель в южной части провинции Идлиб ликвидировано не менее шести боевиков.

    Он также призвал командиров незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации «принять меры к прекращению провокаций».

    Коментарии (0)
    31 марта 2024, 01:15 • Новости дня
    В Курской области объявили опасности атаки беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о режиме опасности атаки беспилотников.

    «Опасность атаки беспилотников. Будьте бдительны! Силы ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что ВС России остановили попытку ВСУ совершить атаку на Белгородскую область. Дежурные средства ПВО уничтожили над территорией области два беспилотника.

    Коментарии (0)
    31 марта 2024, 07:53 • Новости дня
    ПВО уничтожила десять снарядов РСЗО Vampirе над Белгородской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО сбили десять снарядов РСЗО Vampirе, выпущенных ВСУ, над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

    «Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», – приводит сообщение российского военного ведомства ТАСС.

    Отмечается, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» была пресечена около 7.00.

    Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили 13 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что на подлете к Белгороду уничтожены 13 воздушных целей.

    В ночь на воскресенье российские средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 19 снарядов РСЗО «Вампир».

    Коментарии (0)
    1 апреля 2024, 10:08 • Новости дня
    Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» участникам СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим за проявленные в ходе спецоперации мужество и героизм.

    Шойгу выразил военным благодарность за образцовое выполнение задач, а также пожелал новых успехов в военной службе, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    «Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами, с этими званиями Героя России», – сказал министр обороны, пожелав военнослужащим победы.

    На прошлой неделе Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда» командующему группировкой войск «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву.

    Коментарии (0)
    1 апреля 2024, 06:01 • Новости дня
    Российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ в Запорожской области

    Российские вертолеты нанесли удар по бронетехнике и личному составу ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Вертолеты Ка-52 и Ми-28 армейской авиации Южного военного округа уничтожили три единицы бронетехники и не менее 35 военнослужащих ВСУ севернее Работино в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны.

    «Сегодня был вылет на Запорожское направление для поддержки сухопутных войск. Выполнили групповой авиационный удар по живой силе противника», – передает ТАСС со ссылкой на командира экипажа одного из вертолетов.

    Он добавил, что все ракеты попали точно в цель, а сами вертолеты «выполнили отворот» и «безопасно вернулись на аэродром вылета».

    В состав ударной группы вошли разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», ударный Ми-28 и многоцелевой Ми-8, которые нанесли удар неуправляемыми ракетами с максимально близкого расстояния.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре.

    Удары по объектам на Украине наносились высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также применялись беспилотники.

    ВС России поразили украинские предприятия ВПК, центры принятия решений ВСУ и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, средства ПВО, объекты энергетики, а также пункты временной дислокации иностранных наемников.

    Коментарии (0)
    1 апреля 2024, 11:39 • Новости дня
    Путин поручил Минпромторгу посодействовать в развитии систем подавления БПЛА

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил Минпромторгу помочь компании «Русский купол» в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов.

    «Минпромторгу России оказать содействие акционерному обществу "Русский купол" в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов с учетом необходимости повышения доли отечественной электронной компонентной базы в этих системах», – говорится в поручении президента, текст которого опубликован на сайте Кремля.

    Доклад глава государства ожидает до 27 апреля 2024 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, как СВО вывела противостояние штурмовых дронов на новый уровень.

    Коментарии (2)
    Главное
    Рогов: Уничтожение моста в Гуляйполе ослабит снабжение ВСУ
    Россия намерена обратиться в суды после направления ноты Киеву
    Названы причины поражения правящей партии Турции на выборах
    Глава Rheinmetall: США не помогут Европе в случае военной угрозы
    Удары России по Украине вызвали панику у жителей Германии
    Жена обвиняемого Мирзоева попала в больницу, узнав о теракте в «Крокусе»
    Путин поручил сократить домашние задания в школах

    Как Россия удерживает стабильность на рынке топлива

    Власти рассказали о мерах обеспечения стабильности на топливном рынке, который оказался под атаками украинских беспилотников. Так, риски дефицита и роста цен на рынке бензина оказались выше, чем по дизелю. Поэтому основные меры были направлены в этот сегмент. Как именно России удается избегать удорожания бензина? Подробности

    Перейти в раздел

    СВО вывела противостояние штурмовых дронов на новый уровень

    В Сети продолжается бурная дискуссия о столкновении наземных роботов и БПЛА в зоне СВО. Как сообщают источники, Россия первой в мире применила группу штурмовых роботизированных комплексов в условиях реальных боевых действий. В чем заключаются особенности этих роботов и как их развитие может изменить ситуацию на поле боя? Подробности

    Перейти в раздел

    «Мы создаем для нужд СВО простые вещи, которых нужно очень много»

    «Самые важные для нас отзывы, если говорить уже о готовой продукции – о работе турникетов, которые спасают жизни. Это большое счастье, просто до слез на глазах». Координатор группы изобретателей Евгений Самарев рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как он и его товарищи разрабатывают, производят и поставляют российским медикам и бойцам множество небольших, но незаменимых на фронте вещей. Подробности

    Перейти в раздел

    Прибалтика стала мстить украинцам за русский язык

    Прибывшие в Латвию украинские беженцы внезапно очутились в той же обстановке, из которой уехали. Теперь им и здесь запрещают использовать свой родной русский язык, да еще и сурово наказывают за это. В глазах латышских националистов прибывшие в их страну украинцы мешают свершиться торжеству окончательной «дерусификации» – и былое показное гостеприимство сменилось откровенной неприязнью. Подробности

    Перейти в раздел

    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Санду предложат способ влезть в войну

      К лету Украина получит первые истребители F-16, до конца года страны НАТО пообещали предоставить ВСУ 60 таких машин. Ходят слухи, что для их использования в боевых действиях подключат Молдавию и ее аэропорты. В этом случае они станут целью ВС РФ.

    • Макрону опять дали пинка в Африке

      Вслед за Мали, Буркина-Фасо и Нигером французов «попросили на выход» еще в одной западноафриканской стране – Сенегале. Она тоже входила в ЭКОВАС, ориентировалась на Париж, имела важное значение для французского колониального проекта, но к власти в Сенегале сенсационно пришел Бассиру Диомайе Фай – и теперь там многое изменится.

    • «Пора поговорить о падении Киева»

      «Настало время поговорить о падении Киева» – гласит заголовок The Times, главной газеты Британии и верного рупора Украины. С чего вдруг британцев настигло такое озарение? И что они предлагают делать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    • Нигер изгоняет со своей территории американских военных

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............