Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
В одном из кафе в Воронеже произошел хлопок
В воронежском кафе произошел хлопок, обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы, сообщили в региональном ГУ МВД.
Происшествие случилось утром 1 апреля, в отдел полиции поступило сообщение о повреждении витринных стекол в заведении на улице Ленина. Затем там последовал хлопок, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Между тем источник агентства в экстренных службах региона заявил, что произошедшее стало следствием конфликта интересов предпринимателей.
Отмечается, что происшествие случилось на улице Ленина, 80, где находится кафе «Чайхана Восточный».