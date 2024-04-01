«Украина здесь ни при чем – и точка», – почти вопит представитель Госдепа Джон Кирби. Их «и точка» чрезвычайно настораживает. Украина в деле теракта в «Крокусе» явно при чем.2 комментария
Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» участникам СВО
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим за проявленные в ходе спецоперации мужество и героизм.
Шойгу выразил военным благодарность за образцовое выполнение задач, а также пожелал новых успехов в военной службе, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
«Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами, с этими званиями Героя России», – сказал министр обороны, пожелав военнослужащим победы.
На прошлой неделе Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда» командующему группировкой войск «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву.