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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украина стала «домом отдыха» для террористов

    «Украина здесь ни при чем – и точка», – почти вопит представитель Госдепа Джон Кирби. Их «и точка» чрезвычайно настораживает. Украина в деле теракта в «Крокусе» явно при чем.

    2 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Капитализм утратил свой изначальный смысл

    Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.

    20 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чьими агентами стали бывшие кумиры публики

    Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё еще не хочет нас отпускать.

    49 комментариев
    1 апреля 2024, 10:08 • Новости дня

    Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» участникам СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим за проявленные в ходе спецоперации мужество и героизм.

    Шойгу выразил военным благодарность за образцовое выполнение задач, а также пожелал новых успехов в военной службе, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    «Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами, с этими званиями Героя России», – сказал министр обороны, пожелав военнослужащим победы.

    На прошлой неделе Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда» командующему группировкой войск «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву.

    31 марта 2024, 12:54 • Новости дня
    В Германии приостановили выпуск ракет Taurus

    Spiegel: Немецкая MBDA приостановила производство крылатых ракет Taurus

    В Германии приостановили выпуск ракет Taurus
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкая MBDA приостановила выпуск крылатых ракет Taurus, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на главу дочерней компании Томаса Готтшильда.

    По его словам, оборонной промышленности Германии нужна базовая загрузка производства, передает РИА «Новости».

    Как пишет Spiegel, для создания ракет Taurus нужен государственный заказ, которого в последний раз поступало довольно, а производить подобные боеприпасы впрок запрещено законом.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил отказ поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, а также отправлять на Украину немецких военных.

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    1 апреля 2024, 08:55 • Новости дня
    Специалисты ЦКБР установили место сборки дронов ВСУ «Баба Яга»
    Специалисты ЦКБР установили место сборки дронов ВСУ «Баба Яга»
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон «Баба Яга» и установили координаты места его сборки, а также раскрыли цепочку поставок комплектующих для данного БПЛА, рассказал гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин.

    По его словам, в ЦКБР попал первый трофейный дрон «Баба Яга», после чего удалось «разговорить» дрон, стало понятно, что до попадания на фронт «Баба Яга» прошла долгий путь по Восточной Европе и Украине, передает РИА «Новости».

    Кузякин добавил, что анализ навигационного компьютера и полетного контроллера позволил специалистам ЦКБР восстановить полную картину не только боевого применения «Баба Яги», но и логистики поставок, сборки и координаты его тестовых полетов.

    Гендиректор ЦКБР подчеркнул, что вся информация, полученная при изучении трофейных украинских дронов, передается «в органы и профильные организации».

    По его словам, элементная база рассказывает гораздо больше, чем любой агент, шпион или пленный специалист по беспилотникам противника.

    Ранее у Донецка стрелки с тепловизорами уничтожили украинский дрон «Баба Яга».

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    31 марта 2024, 14:36 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины

    ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи Украины объекты поражены, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны, ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием  и БПЛА по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины, передает ТАСС. Там добавили, что в результате удара нарушена работа предприятий ОПК . Все цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России за неделю нанесли 57 высокоточных ударов по объектам ВСУ.

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    31 марта 2024, 16:31 • Новости дня
    За сутки российская ПВО сбила 178 украинских беспилотников

    Tекст: Ольга Иванова

    За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 178 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Министерство обороны России.

    Также в ведомстве добавили, что за сутки сбиты 23 реактивных снаряда систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган», передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи Украины объекты поражены.

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    1 апреля 2024, 10:39 • Новости дня
    Российские десантники подошли на 650 метров к Часову Яру
    Российские десантники подошли на 650 метров к Часову Яру
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские десантники заняли лесополосу к востоку от лиственного леса и подошли к Часову Яру на расстояние 650 метров, сообщают военкоры.

    К городу приближается 98-я ивановская дивизия ВДВ, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    На прошлой неделе сообщалось, что ВСУ перебросили под Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) личные резервы командования сухопутных войск.

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    31 марта 2024, 13:56 • Новости дня
    ВС России уничтожили три самолета Су-25 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России в ходе специальной военной операции на Украине за сутки уничтожили на аэродроме Вознесенск в Николаевской области три самолета Су-25 Воздушных сил Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.

    По сообщению ведомства, ВС России на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 Воздушных сил ВСУ, передает ТАСС.

    По данным военного ведомства, также уничтожены машина боевого управления, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.

    Средствами ПВО за сутки сбито 178 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 580 самолетов, 270 вертолетов, 17 951 беспилотный летательный аппарат.

    В Минобороны добавили, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям 24-й, 53-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й, 92-й штурмовых, 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.

    Там уточнили, что ВСУ потеряли свыше 300 военных, две боевые бронемашины, восемь автомобилей, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, пушку Д-44, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», а также два склада с артиллерийскими боеприпасами.


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    31 марта 2024, 13:18 • Новости дня
    Двигатель РСЗО «Торнадо-С» протестировали с помощью спирта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Газотурбинный двигатель реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» протестировали с помощью спирта, что должно было доказать возможность вырабатывать необходимое для машины количество энергии на любом топливе, рассказал генеральный директор СКБ «Турбина» Эдуард Баженов.

    По его словам, этот двигатель может работать долго, и то, что показали исследования, спирт является топливом, доступным для агрегата, передает ТАСС. Всего в двигатель подали дизель, керосин и технический спирт.

    Баженов добавил, что спирт при этом опасен отсутствием смазочных веществ.

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    31 марта 2024, 15:55 • Новости дня
    Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» отработал стрельбы по береговым целям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» Северного флота, выполняющий учебно-боевые задачи в Баренцевом море, отработал поражение береговых целей артиллерийской установкой АК-100.

    Как говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны России, экипаж корабля выполнил стрельбу по видимой и закрытой береговым целям, уничтожив огневую точку и наблюдательный пункт условного противника.

    В Минобороны добавили, что экипаж корабля также отработает поражение имитированных воздушных целей.

    Ранее экипажи большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» и большого десантного корабля «Александр Отраковский» отработали отражение средств воздушного нападения условного противника с различных высот.

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    1 апреля 2024, 02:54 • Новости дня
    В зону СВО до конца года решили отправить до 2 тыс. FPV-дронов «Брус-1»

    В зону СВО до конца года пообещали отправку до 2 тыс. FPV-дронов «Брус-1»

    Tекст: Денис Тельманов

    FPV-дрон «Брус-1», предназначенный для поражения блиндажей и бронетехники, будет направлен в российские войска в зоне СВО, заявил представитель компании-разработчика.

    В зону СВО до конца года отправят до 2 тыс. FPV-дронов «Брус-1»для поражения опорных пунктов, блиндажей и бронетехники, в том числе танков, БТР, гаубиц, передает ТАСС сообщение представителя компании.

    «С начала спецоперации российским подразделениям поступило порядка 3,5 тыс. экземпляров FPV-дрона. Аппарат оказался устойчив к большинству используемых противником средств РЭБ», – сказал он, добавив, что «Брус-1» сейчас применяется на Авдеевском и Артемовском направлениях.

    Максимальная масса полезной нагрузки дрона – до 2 кг, рабочая высота полета с нагрузкой – до 1 км.

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    1 апреля 2024, 09:55 • Новости дня
    Пленный солдат ВСУ рассказал о мобилизации, несмотря на проблемы со здоровьем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военнослужащий ВСУ Борис Мерва рассказал, что его мобилизовали в армию, несмотря на два микроинсульта и травму головы.

    По его словам, он пошел за молоком, когда его остановили и вручили повестку, при этом в военкомате его медсправки затерялись и мужчина с микроинсультами, проблемами с ногами и травмой головы попал в армию.

    Мерва рассказал, что подготовка перед отправкой на передовую проходила в поселке Ольгополь Винницкой области, куда приехали два иностранных инструктора, которые показали, как накладывать турникеты, и через два дня уехали, передает РИА «Новости».

    Подразделение Мервы перебросили под Авдеевку, где на них начали сбрасывать гранаты дроны-камикадзе.

    Он рассказал, что во время отхода у него были отморожены, он отстал, запутался в колючей проволоке и сдался.

    Мерва также заявил, что их не подготовили, отправили в мясорубку, ничему не научили.

    «Я не хотел воевать. Решение Зеленского о мобилизации неправильное», –добавил он.

    Ранее пленный ВСУ рассказал, как чудом выжил в ходе атаки ВС России на БМП Bradley.

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    1 апреля 2024, 07:25 • Новости дня
    Силы ПВО России перехватили два дрона над Белгородской областью

    Российские системы ПВО в ночь на понедельник сбили два украинских дрона в небе над Белгородской областью.

    Пресечены попытки киевского режима совершить атаки c применением беспилотников по объектам на территории России, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Накануне вечером также сообщалось, что средства ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской областью.

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    1 апреля 2024, 06:01 • Новости дня
    Российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ в Запорожской области

    Российские вертолеты нанесли удар по бронетехнике и личному составу ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Вертолеты Ка-52 и Ми-28 армейской авиации Южного военного округа уничтожили три единицы бронетехники и не менее 35 военнослужащих ВСУ севернее Работино в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны.

    «Сегодня был вылет на Запорожское направление для поддержки сухопутных войск. Выполнили групповой авиационный удар по живой силе противника», – передает ТАСС со ссылкой на командира экипажа одного из вертолетов.

    Он добавил, что все ракеты попали точно в цель, а сами вертолеты «выполнили отворот» и «безопасно вернулись на аэродром вылета».

    В состав ударной группы вошли разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», ударный Ми-28 и многоцелевой Ми-8, которые нанесли удар неуправляемыми ракетами с максимально близкого расстояния.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре.

    Удары по объектам на Украине наносились высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также применялись беспилотники.

    ВС России поразили украинские предприятия ВПК, центры принятия решений ВСУ и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, средства ПВО, объекты энергетики, а также пункты временной дислокации иностранных наемников.

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    1 апреля 2024, 11:39 • Новости дня
    Путин поручил Минпромторгу посодействовать в развитии систем подавления БПЛА

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил Минпромторгу помочь компании «Русский купол» в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов.

    «Минпромторгу России оказать содействие акционерному обществу "Русский купол" в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов с учетом необходимости повышения доли отечественной электронной компонентной базы в этих системах», – говорится в поручении президента, текст которого опубликован на сайте Кремля.

    Доклад глава государства ожидает до 27 апреля 2024 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, как СВО вывела противостояние штурмовых дронов на новый уровень.

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    1 апреля 2024, 11:31 • Новости дня
    Путин предложил учредить нагрудный знак для волонтеров СВО

    Путин предложил ОНФ учредить нагрудный знак за волонтерскую помощь участникам СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин предложил «Народному фронту» (ОНФ) учредить памятный нагрудный знак для волонтеров за оказание помощи участникам СВО и их семьям.

    «Рекомендовать Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» учредить памятный нагрудный знак для поощрения граждан, принимающих активное участие в волонтерской деятельности по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей», – говорится в поручении президента, текст которого опубликован на сайте Кремля.

    Вопрос должен быть проработан до 27 апреля 2024 года.

    В марте Путин пообщался с волонтерами, которые собирались поехать в Авдеевку, и призвал их сделать все для поддержки людей.

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    1 апреля 2024, 11:56 • Новости дня
    ВС России уничтожили в Гуляйполе мост, по которому шло снабжение частей ВСУ

    Рогов: ВС России уничтожили в Гуляйполе мост, по которому шло снабжение частей ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России уничтожили в подконтрольном Киеву городе Гуляйполе в Запорожской области мост, по которому шло снабжение подразделений ВСУ, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, для затруднения поставок боеприпасов и проведения ротаций украинских войск, авиацией 11-й армии и БПЛА группировки войск «Восток» в Гуляйполе был уничтожен важный для боевиков ВСУ мост, через который шло основное снабжение нацистов на данном направлении запорожского фронта, передает ТАСС.

    Ранее Рогов сообщил, что ВСУ начали строительство второй линии обороны у подконтрольного Киеву города Орехово в Запорожской области.

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