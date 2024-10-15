Нельзя исключить, что Украину просто хотят на время вывести из антироссийской игры, отправив на скамейку запасных и сохранив режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби. При этом саму антироссийскую игру никто не думает прекращать.11 комментариев
Пушков напомнил кандидату в канцлеры Германии об «опыте Гитлера»
Пушков напомнил желающему передать Украине ракеты Taurus кандидату в канцлеры Германии Мерцу об «опыте Гитлера»
Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков посоветовал кандидату в канцлеры ФРГ и главе Христианско-демократического союза Фридриху Мерцу помнить о судьбе гитлеровской Германии.
Мерц заявил в эфире немецкого телевидения, что готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, передает РИА «Новости».
Пушков заявил в Telegram, что Мерц «забыл опыт Гитлера». «А надо бы помнить, что в итоге стало с Германией, когда она напала на Россию. Это очень полезно, особенно для политика, претендующего на власть: помогает вправить мозги», – заявил он.
Пушков также поинтересовался, уверен ли Мерц, что США помогут Германии, «если немецкие ракеты обрушатся на Россию». Он указал, что возможен и «другой сценарий, при котором США благоразумно предпочтут остаться в стороне».
Как заявил Пушков, политик не должен руководствоваться «предположениями и заверениями», поскольку первые «могут не оправдаться», а вторые – «оказаться ложными». «Но Мерц, видимо, об этом не догадывается», – заявил Пушков.
Напомним, следующее правительство Германии, вероятно, возглавит Мерц. Нынешний канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что несмотря на оказываемое давление, Берлин не будет поставлять Украине ракеты Taurus.