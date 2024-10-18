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МЭР призвало обеспечить доступность билетов зимой
МЭР призвало обеспечить доступность билетов зимой по туристическим направлениям
Минэкономразвития России обратилось к Минтрансу и перевозчикам с просьбой обеспечить достаточную доступность билетов по ключевым туристическим направлениям зимой, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.
«Просим Минтранс совместно с перевозчиками очень внимательно следить за провозной емкостью, это касается провозной емкости кресел на авиатранспорте, это касается числа предлагаемых билетов на железнодорожном транспорте. И уделять особое внимание доступности билетов к ключевым точкам притяжения зимой», – цитирует ТАСС Решетникова.
По словам министра, в зимний период транспортная система будет испытывать значительную нагрузку, особенно в новогодние праздники, когда суточный пассажиропоток в некоторых городах вырастает более чем в два раза. Наиболее популярными направлениями будут Краснодар, Петербург, Кемерово и Северный Кавказ. Решетников призвал обратить внимание на работу аэропортов и вокзалов.
Министр также заявил, что туристический поток с ноября 2024 года по март 2025 года ожидается на уровне 33 млн поездок, что на 4 млн больше по сравнению с предыдущим годом. По его словам, для привлечения туристов регионы должны подготовить инфраструктуру и программы мероприятий и предоставить их в министерство до конца ноября для продвижения через национальный туристический портал.
Ранее президент России Владимир Путин обозначил цели реализации проекта «Пять морей», который в ближайшей перспективе должен увеличить ежегодный внутренний турпоток на 10 млн человек и внести свой вклад в удвоение показателей внутреннего туризма к 2030 году с 70 до 140 млн человек в год.