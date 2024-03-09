Генерал ВСУ объяснил сдачу Авдеевки плохой работой разведки

Генерал ВСУ Кривонос объяснил сдачу Авдеевки плохой работой украинской разведки

Tекст: Валерия Городецкая

Комментируя ситуацию вокруг Авдеевки, Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой» заявил, что «это все недоработка разведки», передает РИА «Новости».

По его словам, были допущены серьезные просчеты при анализе возможностей российской армии, а также в части обеспечения ВСУ боеприпасами.

Кроме того, украинские фортификационные сооружения в этой зоне вызывают ряд вопросов, заявил Кривонос. Киев пренебрег предупреждениями военных аналитиков и не уделял должного внимания состоянию укреплений, считает генерал.

Ранее на Западе рассказали об ошибках командования ВСУ при планировании обороны Авдеевки.