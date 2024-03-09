Мы уже привыкли отмечать 8 Марта, как нечто общеженское. Цветы, подарки, тосты за прекрасную половину человечества – почти всегда все идет по понятному сценарию. Но так было далеко не всегда.8 комментариев
Риттер призвал Вашингтон не дать Макрону втянуть США в войну с Россией
Экс-разведчик США Риттер: Макрон создает ситуацию по втягиванию США в войну с Россией
Провокационные заявления об отправке войск на Украину президента Франции Эммануэля Макрона создают ситуацию по втягиванию США в войну с Россией, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке и военный аналитик Скотт Риттер.
Риттер считает, что Макрон затеял глупую игру. По его словам, Франция не не располагает достаточной военной силой для развертывания, ей понадобится помощь других стран НАТО, которые Россия уничтожит, передает РИА «Новости».
Риттер подчеркнул, что такие действия Франции создадут «ловушку» для Вашингтона, и вынудят его прийти на помощь своим союзникам по НАТО. Бывший разведчик заявил, что США не должны из-за решения европейского лидера ввязываться в войну с Россией.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил поддержку словам Макрона о возможности направить войска западных стран на Украину.
Напомним, по данным французских СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж рассмотрит возможность ввода на Украину своих войск, если зона украинского конфликта будет смещаться в сторону Одессы. До этого он заявил, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину. При этом, как отметил Макрон, «не исключать что-то – не значит делать это».
Политолог Тимофей Бордачев считает, что заявления Макрона о планах об отправке войск на Украину при расширении зоны СВО являются еще одним элементом самопиара.