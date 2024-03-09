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    Мы уже привыкли отмечать 8 Марта, как нечто общеженское. Цветы, подарки, тосты за прекрасную половину человечества – почти всегда все идет по понятному сценарию. Но так было далеко не всегда.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Ядерная энергетика в Турции – драйвер российского влияния на Востоке

    Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Игры будущего – невозможное стало возможным

    Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.

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    9 марта 2024, 03:20 • Новости дня

    Сторонники Израиля и Палестины подрались на акции феминисток в Париже

    На акции феминисток в Париже произошли стычки пропалестинских активистов и сторонников Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    В Париже в честь Международного женского дня состоялась акция феминисток, на которой произошли стычки между сторонниками Израиля и пропалестинскими активистами, сообщают СМИ.

    Акции прошли во многих французских городах. В Париже к акции присоединились пропалестинские активисты, а также организованная с целью осудить насилие участников ХАМАС над женщинами ассоциация «Мы будем жить», которую координирует французская Лига защиты евреев, передает РИА «Новости» со ссылкой на 20minutes.fr.

    На видеозаписях, опубликованных в интернете, участники конфликта между организациями опрокидывают мусорные баки, бросают друг в друга бутылки, используют газовые баллончики. Разнимать протестующих пришлось правоохранителям.

    Напомним, в ноябре пропалестинские и произраильские протестующие подрались в Нью-Йорке.

    7 марта 2024, 19:20 • Новости дня
    Медведев объяснил Макрону взаимосвязь красных линий России и Франции
    Медведев объяснил Макрону взаимосвязь красных линий России и Франции
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления французского президента Эммануэля Макрона о красных линиях в поддержке Украины означают отсутствие таких линий у России в отношении Франции, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем X (бывший Twitter) указал на высказывание Макрона, где тот заявил, что «больше нет красных линий» в плане поддержки Украины, передает ТАСС.

    Это означает, что у России тоже больше не осталось красных линий в отношении Франции, отметил Медведев. В заключение он привел цитату из римского права – «In hostem omina licita», она означает «по отношению к врагу все дозволено».

    До этого Макрон заявлял, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию о возможностях поддержки киевского режима.

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    8 марта 2024, 16:40 • Новости дня
    Политолог отреагировал на заявление Макрона об отправке военных на Украину при смещении фронта к Одессе

    Политолог Бордачев: Макрон, говоря об отправке войск на Украину в случае расширения зоны СВО, занимается самопиаром

    Политолог отреагировал на заявление Макрона об отправке военных на Украину при смещении фронта к Одессе
    @ Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Макрон известен своей любовью к привлечению внимания. Скорее всего, планы об отправке войск на Украину при расширении зоны СВО – это еще один элемент самопиара. Такое мнение высказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее появились сообщения о том, что во Франции задумались над вводом войск на Украину при смещении фронта к Одессе.

    «Риторика Макрона является следствием сочетания нескольких факторов. Во-первых, все на Западе решили, что говорить можно все,  что угодно, но делать что-то при этом необязательно. Только американцы проявляют некую осторожность. Франция же находится на том полюсе, где уверены, что разрешена любая околесица, поскольку она в реальности ничего не меняет», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «Во-вторых, Макрон – это не про практические действия, а про пиар. Он всегда старается поймать удачный момент для того, чтобы произвести впечатление и привлечь к себе внимание. Судя по всему, сейчас президент Франции считает, что именно такая риторика может принести ему максимальные политические дивиденды», – продолжает собеседник.

    «Третий фактор – это количество реальной помощи, которую Париж оказывает Киеву. По некоторым данным, объемы поддержки со стороны той же Германии в десять раз превышают показатели французов. И не имея возможности дать денег, Макрон пытается компенсировать это риторикой», – считает спикер.

    «И наконец, последний аспект напрямую связан с грядущими выборами в Европейский парламент. Макрон пытается таким образом оживить интерес к выборам и набрать дополнительных политических очков», – заметил политолог.  

    «Несмотря на то, что слова Макрона не приведут к реальным действиям, игнорировать подобные заявления, пусть и сказанные на партийной встрече, не стоит. Нам необходимо донести до Парижа простой месседж – появление французских военнослужащих в зоне СВО с высокой долей вероятности приведет к их гибели», – заключил Бордачев.

    Ранее национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель в интервью газете L’Independant рассказал, что президент Эммануэль Макрон рассматривает возможность ввода на Украину своих войск при расширении зоны конфликта в сторону Одессы. Соответствующее заявление он якобы сделал на встрече с лидерами партии.

    Напомним, Макрон уже заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. В Кремле такие высказывания назвали опасными, предупредив, что обсуждение таких тем может привести к непоправимым последствиям. Газета ВЗГЛЯД писала, что своим заявлением президент Франции опозорился на весь мир.

    Позднее Макрон уточнял, что не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки офиса Зеленского.

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    8 марта 2024, 17:21 • Новости дня
    Макрон дополнил заявление об отправке военных на Украину

    Макрон дополнил свое заявление об отправке военных на Украину

    Макрон дополнил заявление об отправке военных на Украину
    @ Axel Schmidt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон пояснил свои слова о том, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину.

    В эфире телеканала BFMTV Макрон пояснил, что «не исключать что-то – не значит делать это», передает ТАСС.

    Ранее Макрон заявил, что страны НАТО не пришли к консенсусу по вопросу отправки своих войск на Украину, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.

    Национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель в интервью газете L’Independant рассказал, что президент Эммануэль Макрон рассматривает возможность ввода на Украину своих войск при расширении зоны конфликта в сторону Одессы. Соответствующее заявление он якобы сделал на встрече с лидерами партии.

    Политолог Тимофей Бордачев считает, что заявления Макрона о планах об отправке войск на Украину при расширении зоны СВО являются еще одним элементом самопиара.

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    8 марта 2024, 11:16 • Новости дня
    Во Франции задумались над вводом войск на Украину при смещении фронта к Одессе

    L’Independant: Макрон допустил ввод войск на Украину при смещении фронта к Одессе

    Во Франции задумались над вводом войск на Украину при смещении фронта к Одессе
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Если зона украинского конфликта будет смещаться в сторону Одессы, Франция рассмотрит возможность ввода на Украину своих войск. Такой вариант, как пишут французские СМИ, рассматривает президент республики Эммануэль Макрон.

    Как заявил национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель газете L’Independant, Макрон сообщил о такой возможности на встрече с лидерами партии, передает канал «360».

    Макрон утверждал ранее, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки Киева.

    В Кремле отмечали, что французский лидер все больше втягивает свою страну в боевые действия на Украине.

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    6 марта 2024, 10:28 • Новости дня
    В Германии ответили на призыв Макрона «не трусить»

    Глава Минобороны Германии Писториус назвал призыв Макрона не трусить в ситуации с помощью Украине бесполезным

    В Германии ответили на призыв Макрона «не трусить»
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона «перестать быть трусами» в ситуации с помощью Украине, пишет Tagesschau.

    По информации издания, в Германии не ждут дискуссий об использовании сухопутных войск или «о большей или меньшей храбрости», так как важно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах, а именно – эффективном и быстром увеличении производственных мощностей военной промышленности, передает РИА «Новости».

    Писториус также добавил, что риторика Макрона не помогает решить проблемы, с которыми Запад сталкивается при поддержке Украины.

    Напомним, Макрон не исключил, что западные военные могут быть направлены на Украину. Позднее он заявил, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, напротив, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено.

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    7 марта 2024, 21:54 • Новости дня
    Во Франции призвали свергнуть Макрона ради мира

    Политик Филиппо: Макрона после слов об отсутствии красных линий для Украины следует сместить

    Во Франции призвали свергнуть Макрона ради мира
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что ради мира необходимо свергнуть президента Франции Эммануэля Макрона после его заявлений об «отсутствии лимитов и красных линий» в вопросе помощи Украине.

    Политик возмутился заявлению Макрона, посчитав, что его слова означают возможную отправку французских сухопутных войск и передачу французского ядерного оружия в распоряжение ЕС, передает РИА «Новости».

    Филиппо возмутился, что «пешку НАТО и Глубинного государства» Макрона еще не свергли ради мира на Земле, и упрекнул в молчании лидеров оппозиции.

    По его словам, разворачивается схема мировой войны, в то время как парламентарии ничего не делают или поддерживают соглашение о безопасности Парижа и Киева. Он призвал каждого француза не сопротивляться, а матерей отказаться отправлять своих сыновей умирать за Киев и НАТО. «Мы должны бороться за выход из НАТО и ЕС и сместить Макрона», – подчеркнул Филиппо.

    Ранее Макрон пояснил свои слова про отправку военных на Украину. Он заявил, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки Киева.

    В четверг Макрон в ходе встречи с лидерами оппозиции заявил, что у Франции «нет лимитов и красных линий» в вопросе помощи Украине. Зампред СБ России Дмитрий Медведев заявил, что слова Макрона о красных линиях в поддержке Украины означают отсутствие таких линий у России в отношении Франции.

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    7 марта 2024, 01:54 • Новости дня
    Венгрия выступила против призывов Макрона отправить войска на Украину

    Правительство Венгрии назвало недопустимой идею Макрона отправить европейские войска на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Венгрии назвало недопустимыми призывы президента Франции Эмманюэля Макрона отправить на Украину европейские войска.

    «Президент Франции во второй раз говорил о необходимости отправки европейских солдат на Украину. Позиция Венгрии остается неизменной: этого допустить нельзя», – приводит ТАСС сообщение венгерского правительства.

    Также венгерский кабмин напомнил заявление премьер-министра Виктора Орбана о том, что Венгрия не будет отправлять оружие на Украину «ни с солдатами, ни без них».

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Орбан не будет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, пока Киев не вернет права венгерскому меньшинству в Закарпатье.

    По его словам, Киеву были переданы требования из 11 пунктов, были созданы группы по работе над этим вопросом, но ответ, который прислали из Киеве на не устроил Будапешт: он «не содержит никакого прогресса в этой области».

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    7 марта 2024, 21:17 • Новости дня
    Санду обвинила Россию в попытке госпереворота в Молдавии

    Tекст: Вера Басилая

    Москва пытается контролировать Молдавию с помощью энергетического шантажа, поддержкой протестов и попыток государственного переворота, следует из заявления президента Молдавии Майи Санду по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    В заявлении указывается, что якобы «Москва пытается контролировать» Молдавию, в том числе при помощи кампаний по дезинформации. Кроме того, Санду выразила Макрону благодарность за поддержку правительства Молдавии, за оказание финансовой и военной помощи, передает ТАСС.

    Отмечается, что во время визита Санду в Париж между Молдавией и Францией были заключены договоры о сотрудничестве в оборонной сфере и экономике. Между тем Макрон заявил, что Франция в ближайшие месяцы откроет постоянную миссию по обороне в Кишиневе.

    Ранее Санду сообщила, что сообщения молдавских СМИ о возможном присоединении Приднестровья к России распространяются «с подачи Москвы».

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    7 марта 2024, 17:52 • Новости дня
    В Кремле отметили, что Франция все больше вовлекается в конфликт на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон все больше втягивает свою страну в боевые действия на Украине, обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что с точки зрения России, это никоим образом не соответствует интересам французов, передает ТАСС.

    Ранее Макрон пояснил свои слова про отправку военных на Украину. Он заявил, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки Киева.

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    7 марта 2024, 04:15 • Новости дня
    WP: США обсуждают ограничения для Израиля на применение американского оружия

    WP: Власти США обсуждают ограничения для Израиля на применение американского оружия

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтонская администрация обсуждает запрет для Израиля на применение американского вооружения в случае проведения операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

    «Администрация Байдена, обеспокоенная новой гуманитарной катастрофой, по всей видимости, рассматривает пути того, как не допустить применения Израилем американского вооружения, если он атакует густонаселенные районы вокруг города Рафах», – говорится в публикации внешнеполитического обозревателя газеты The Washington Post Дэвида Игнейшеса, передает ТАСС.

    Отмечается, что решений пока не принято, но сам факт того, что должностные лица «обсуждают такой крайний шаг, показывает растущие опасения администрации относительно кризиса в Газе и острые разногласия с израильским руководством относительно атаки на Рафах».

    Игнейшес также подчеркивает, что любые ограничения на поставки вооружения США Израилю ознаменовали бы резкий перелом в отношениях и вызвали бы негодование в политической сфере.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Израиль готовит накануне месяца Рамадан операцию по зачистке Рафаха, где находятся беженцы из сектора Газа. По его словам, если зачистка Рафаха начнется, огромное количество беженцев уйдет в Египет, а египтяне не раз заявляли, что это неприемлемо. Лавров также назвал готовящуюся операцию этнической чисткой.

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    6 марта 2024, 05:55 • Новости дня
    Эрдоган объяснил поддержку Израиля Западом «грехами в Холокосте»

    Эрдоган счел «грехи в Холокосте» причиной западной поддержки Израиля в ситуации вокруг сектора Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Главной причиной беззаконного отношения Израиля к сектору Газа является поддержка, которую страны Запада оказывают Израилю «за их грехи в Холокосте», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Еще одной причиной Эрдоган считает «отсутствие единства исламского мира». Он подчеркнул поддержку Турцией палестинского народа, передает РИА «Новости».

    Напомним, Эрдоган заявил, что Израиль, получая безграничную поддержку Запада, совершает очевидный геноцид в секторе Газа.

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    7 марта 2024, 18:07 • Новости дня
    ХАМАС отказалось возвращать беженцев на север Газы на условиях Израиля

    Al Arabiya: ХАМАС отказалось возвращать беженцев на север Газы на условиях Израиля

    Палестинское движение ХАМАС отвергло условия, выдвинутые Тель-Авивом для возвращения беженцев в северную часть сектора Газа, сообщил телеканал Al Arabiya.

    По данным источников Al Arabiya, Израиль находится в сомнениях относительно того, дать ли согласие на возвращение жителей Газы в северные районы, в особенности тех, кто моложе 45 лет, передает ТАСС.

    Кроме того, Тель-Авив выдвинул требование освободить всех заложников во время шестинедельного перемирия без предварительных условий и ограничений, а военнопленных – до полного прекращения огня.

    Из этого следует, что между ХАМАС и Израилем все еще имеются существенные разногласия касаемо условий обмена заложников на палестинских заключенных и их числа, переговоры продолжатся на следующей неделе, резюмируют источники телеканала.

    Египет, Катар и США, выступающие посредниками в переговорах, надеются, что сторонам удастся договориться о перемирии в начале священного для мусульман месяца рамадана, который в этом году наступает 11 марта, сообщает телеканал.

    Ранее сообщалось, что прошедшие в Каире переговоры по достижению прекращения огня в секторе Газа при участии Египта, Катара, США и представителей движения ХАМАС завершились без результата.

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    7 марта 2024, 18:40 • Новости дня
    Нетаньяху подтвердил расширение боевых действий в Газе на Рафах

    Tекст: Вера Басилая

    Операция израильской армии против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа затронет и город Рафах у границы анклава с Египтом, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Премьер Израиля сообщил, что ЦАХАЛ продолжит действовать против всех батальонов ХАМАС на всей территории сектора Газа, передает ТАСС.

    Между тем вашингтонская администрация обсуждает запрет для Израиля на применение американского вооружения в случае проведения операции в Рафахе.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Израиль готовит накануне месяца Рамадан операцию по зачистке Рафаха, где находятся беженцы из сектора Газа, которые, скорее всего, уйдут в Египет, что для Каира неприемлемо.

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    8 марта 2024, 14:53 • Новости дня
    Глава МО Франции исключил отправку военных на Украину для участия в боях

    Tекст: Ольга Иванова

    Обсуждение возможности направления западных войск на Украину не касается отправки солдат для участия в военных действиях, заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в эфире телеканала BFMTV.

    По его словам, обсуждались разные гипотезы, но нет речи об отправки войск для участия в боях. Министр напомнил, что президент Франции Эмманюэль Макрон ранее исключил возможность участия Франции в военных действиях, передает ТАСС.

    При этом, он добавил, что изучается, все ли Франция сделала для поддержки Киева. Один из возможных путей помощи, отметил министр, – военное присутствие для разминирования, обучения украинских солдат на украинской территории.

    В пятницу французские СМИ сообщили, что Макрон рассматривает возможность ввода на Украину французских войск, если зона украинского конфликта будет смещаться в сторону Одессы.

    Макрон утверждал ранее, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки Киева.

    В Кремле отмечали, что французский лидер все больше втягивает свою страну в боевые действия на Украине.

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    8 марта 2024, 05:45 • Новости дня
    При обстрелах Израиля в секторе Газа погибли десятки человек

    WAFA: При обстрелах Израиля в секторе Газа погибли десятки человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Десятки человек за последние сутки стали жертвами израильских воздушных ударов по различным районам сектора Газа.

    В расположенном в центральной части анклава городе Дейр-эль-Балах в результате израильской бомбардировки частных жилых домов девять палестинцев были убиты, еще несколько получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на палестинское агентство WAFA.

    Кроме того авиаударам  подверглись различные районы Хан-Юниса в южной части сектора и Джабалии на севере Газы.

    По меньшей мере один человек убит и десятки получили ранения, когда израильские военные открыли пулеметный огонь по жителям, ожидавшим грузовиков с гуманитарной помощью у кольцевых развязок Аль-Набулси и Аль-Кувейт в западной и южной частях города Газа.

    Общее количество жертв военной операции, которую с октября прошлого года на территории сектора Газа проводит израильская армия, превысило 30,8 тысяч, ранения в палестинском анклаве получили свыше 72,3 тыс. человек.


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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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