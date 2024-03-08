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Власти канадского Оквилла открестились от сноса памятника дивизии CC «Галичина»
Власти канадского города Оквилл заявили о непричастности к сносу памятника украинской дивизии СС «Галичина»
Мэрия не причастна к сносу памятника украинской дивизии СС «Галичина» в канадском городе Оквилл, расположенном недалеко от Торонто, сообщили в департаменте по коммуникациям городской администрации.
В департаменте пояснили, что «украинское кладбище святого Владимира находится на частной территории», поэтому мэрия не имеет отношения к управлению кладбищем и его деятельности, передает ТАСС.
Тем временем советник-посланник посольства России в Канаде Владимир Проскуряков заявил, что «несмотря на злобную неонацистскую пропаганду Киева и его спонсоров, справедливость восторжествовала». Проскуряков подчеркнул, что «символам нацизма и героизации нацистских приспешников не может быть места в странах антигитлеровской коалиции». «Отрадно, что в Канаде помнят вклад своей страны в нашу общую победу над нацизмом», – заявил Проскуряков, выразив надежду, что «это только начало, и неонацистам, пытающимся оправдать преступления карателей СС, будет дан надлежащий отпор».
Напомним, украинские СМИ сообщили, что памятник нацистам находился на кладбище с 1988 года. С помощью спецтехники каменный монумент опрокинули на землю.
Местные активисты и журналисты не раз призывали снести памятник. Глава города Роб Бертон признавался, что ему противно от наличия такого монумента. Он пояснял, что памятник давно был бы демонтирован, но соответствующие законы не распространяются на частные кладбища.