Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.2 комментария
Санду обвинила Россию в попытке госпереворота в Молдавии
Москва пытается контролировать Молдавию с помощью энергетического шантажа, поддержкой протестов и попыток государственного переворота, следует из заявления президента Молдавии Майи Санду по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В заявлении указывается, что якобы «Москва пытается контролировать» Молдавию, в том числе, при помощи кампаний по дезинформации. Кроме того, Санду выразила Макрону благодарность за поддержку правительства Молдавии, за оказание финансовой и военной помощи, передает ТАСС.
Отмечается, что во время визита Санду в Париж между Молдавией и Францией были заключены договора о сотрудничестве в оборонной сфере и экономике. Между тем, Макрон заявил, что Франция в ближайшие месяцы откроет постоянную миссию по обороне в Кишиневе.
Ранее Санду сообщила, что сообщения молдавских СМИ о возможном присоединении Приднестровья к России распространяются «с подачи Москвы».