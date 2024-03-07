Санду обвинила Россию в попытке госпереворота в Молдавии

Tекст: Вера Басилая

В заявлении указывается, что якобы «Москва пытается контролировать» Молдавию, в том числе, при помощи кампаний по дезинформации. Кроме того, Санду выразила Макрону благодарность за поддержку правительства Молдавии, за оказание финансовой и военной помощи, передает ТАСС.

Отмечается, что во время визита Санду в Париж между Молдавией и Францией были заключены договора о сотрудничестве в оборонной сфере и экономике. Между тем, Макрон заявил, что Франция в ближайшие месяцы откроет постоянную миссию по обороне в Кишиневе.

Ранее Санду сообщила, что сообщения молдавских СМИ о возможном присоединении Приднестровья к России распространяются «с подачи Москвы».