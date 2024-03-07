Костомаров: Фильм «Рожденный дважды» – это послание о любви

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» – это послание о жизни, о любви, о том, что какие бы трудности ни происходили в жизни, нужно бороться, никогда не сдаваться. Во всяком случае, пока ты жив, никогда не сдаваться. Это фильм о любви, о преодолении, о том, что семья – это главное в жизни каждого человека», – рассказал на премьере фильма сам Роман Костомаров, олимпийский чемпион, многократный победитель первенств мира, Европы и России по танцам на льду. Сама картина была представлена в четверг на ВДНХ на «полях» международной выставки-форума «Россия».

В свою очередь режиссер фильма Михаил Щедринский не исключил, что в будущем может снять полнометражный художественный фильм, в основу которого лег бы сюжет картины «Роман Костомаров: Рожденный дважды». «Я пока снимал только сериалы, опыта работы с полным метром как такового не было. И я буду очень рад, если с Романом это получится, он очень артистичный», – сказал собеседник.

«Что я почувствовал, когда снова увидел Романа на льду? Это были непередаваемые эмоции. Все три месяца, которые снимался фильм, мы вместе с ним шли к этому. Мы настолько сочувствовали ему и переживали, что слились с ним и с его замечательной семьей. В фильме есть сцена, показывающая, как переживает его жена Оксана за кулисами, когда Роман танцует. То же самое испытывали и мы», – признался Щедринский.

«Роману помогала любовь матери, жены, дочери, друзей. Она не давала окончательно погаснуть его свече. Оксана шептала ему на ухо: «Я тебя жду». В процессе съемок мы сами спорили: или это фильм о простых людях с огромной непростой любовью, или – о простой любви непростых людей. Либо это непростая любовь непростых людей. В общем, тут три варианта, и каждый верен, пусть выбирает зритель. Но я уверен, что на такую любовь способны все», – рассказал Александр Дозорец, режиссер монтажа фильма.

«Важно еще и то, что в картине всю боль мы старались спрятать. Мы специально не афишировали ее. Хотя, наверное, не поплакать во время просмотра все равно не получится. Но это фильм не столько про страдания, сколько про силу итоговой победы», – добавил собеседник.

Сценарий для фильма написала Юлия Лемарк. Съемочная группа сопровождала Романа повсюду несколько месяцев, наблюдая за его восстановлением. Лента строится на интервью с самим Костомаровым, его женой Оксаной Домниной, мамой, дочерью, партнершей по танцам на льду Татьяной Навкой, друзьями, коллегами-спортсменами, а также врачами.

Костомарову 47 лет. В дуэте с Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.