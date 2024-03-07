Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.2 комментария
Путину подарили модель самолета, тренажер которого он испытывал
Выпускницы Краснодарского высшего военного авиаучилища подарили президенту России Владимиру Путину модель самолета Як-130. Незадолго до этого глава государства испытывал авиатренажер, кабина которого имитировала именно этот учебно-боевой самолет.
Во время вручения цветов закончившим училище девушкам одна из выпускниц вручила главе государства стеклянный футляр с моделью самолета Як-130, – передает ТАСС.
«Спасибо большое! Это тренажер?» – уточнил Путин.
«Да, тот, на котором вы летали», – подтвердила девушка. Сфотографировавшись с каждой из выпускниц, Путин оставил запись в книге почетных гостей, а затем пожал руку каждой девушке. Потом участники встречи выстроились для общей фотографии с президентом и министром обороны Сергеем Шойгу.
Ранее в четверг президент Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища заявил, что производство всех видов авиационных тренажеров необходимо вмещать в государственный оборонный заказ.