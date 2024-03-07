Россельхознадзор выявил 33 тонны фантомных молочных продуктов

Tекст: Александра Юдина

По данным федеральной информационной системы для отслеживания перемещения поднадзорных госветнадзору грузов «Меркурий» из Санкт-Петербурга, Россельхознадзор выявил множество нарушений, передает РИА «Новости».

В частности, фирма получила 136 партий готовой молочной продукции, однако не направила товар напрямую в детские сады, а отправила через промежуточное звено – склад, который не значился в ветеринарных сопроводительных документах и не соблюдал санитарные нормы (противоречит правилам Минсельхоза).

Стало известно, что один из поставщиков питерской компании закупался на заводе и якобы привез на площадку 21 партию – почти 33 тонны молочной продукции.

По указанному адресу обнаружили многоквартирный жилой дом. Склад признали фантомным.

Как отметил председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов, подобные склады используют для того, чтобы ввозить контрафактную продукцию.

«Компания с низкими ценами выигрывает тендер на поставки в госучреждения: больницы, школы, детские сады. Затем получает товар от производителя и создает фирмы-однодневки, через которые тот якобы проходит (чем их больше, тем сложнее выйти на след). На деле продукты разбавляют, подменяют или сокращают объемы. Остатки распродают, а разницу кладут себе в карман. Иногда же некачественную продукцию выпускает сам завод», – объяснил он.

Также эксперт добавил, что в данный момент есть 33 индикатора риска по девяти группам товаров, подлежащих обязательной маркировке. Более того, по его словам, именно по этой причине преступники ищут новые пути – так как в госучреждениях контроль качества налажен хуже.

Эксперты организации по защите прав потребителей отмечают, что для пресечения фальсификации и нелегальных поставок необходимо серьезно ужесточить законодательство в этом вопросе.

Так, по словам Павлова, у надзорных органов до сих пор «связаны руки» из-за мораториев на проверки – даже если фиксируют нарушение, «сложно перекрыть преступникам кислород».

«Они просто откроют еще несколько фантомных складов. Необходимо снять ограничение для всей пищевой продукции», – резюмировал Павлов, призвав вести реестр фальсификации продукции, чтобы недобросовестные поставщики, которые хоть раз попались на нарушении, не могли в дальнейшем допускаться к госзакупкам.