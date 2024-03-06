Есть несколько причин того, почему европейцы настолько далеко ушли по пути, ведущему в их собственный, отличающийся от реальности мир. В первую очередь они пережили чуть более 30 лет назад колоссальное потрясение.2 комментария
Песков рассказал о любви россиян к Германии и ее гражданам
В России очень любят немцев и Германию, но время мудрых политиков в Европе, в том числе ФРГ, прошло, нынешние власти допускают много ошибок, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.
«И у нас очень любят немцев, и у нас тоже очень любят Германию. Да, к сожалению, прошло время мудрых политиков. Прошло время мудрых политиков во многих европейских странах. Скажу прямо, и в Германии тоже. Там делают много ошибок», – сказал представитель Кремля, отвечая на слова одного из участников лекции о теплом отношении к русским в Германии, передает ТАСС.
В ФРГ сложилась запредельная ситуация, о чем свидетельствует телефонный разговор офицеров Бундесвера об атаке на Крымский мост, заявил Песков. Подобные действия могут иметь очень тяжелые последствия для всех немцев, подчеркнул он.
Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что утечка разговора офицеров Бундесвера является очередным свидетельством плотной вовлеченности Берлина в украинский конфликт.