  • Новость часаПесков назвал играми с огнем обсуждение Западом отправки войск на Украину
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Коллапс европейской дипломатии происходит на наших глазах

    Есть несколько причин того, почему европейцы настолько далеко ушли по пути, ведущему в их собственный, отличающийся от реальности мир. В первую очередь они пережили чуть более 30 лет назад колоссальное потрясение.

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    В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Новый железный занавес Запада оказался дырявым

    Мир, долгое время живший с открытыми границами, когда люди с деньгами и свободным временем могли беспроблемно мотаться по всему свету, уходит в прошлое. Россия ни от кого не закрывается, но Запад стремится возвести вокруг нее новый железный занавес. Но кому он этим вредит?

    3 комментария
    6 марта 2024, 15:07 • Новости дня

    Песков рассказал о любви россиян к Германии и ее гражданам

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России очень любят немцев и Германию, но время мудрых политиков в Европе, в том числе ФРГ, прошло, нынешние власти допускают много ошибок, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.

    «И у нас очень любят немцев, и у нас тоже очень любят Германию. Да, к сожалению, прошло время мудрых политиков. Прошло время мудрых политиков во многих европейских странах. Скажу прямо, и в Германии тоже. Там делают много ошибок», – сказал представитель Кремля, отвечая на слова одного из участников лекции о теплом отношении к русским в Германии, передает ТАСС.

    В ФРГ сложилась запредельная ситуация, о чем свидетельствует телефонный разговор офицеров Бундесвера об атаке на Крымский мост, заявил Песков. Подобные действия могут иметь очень тяжелые последствия для всех немцев, подчеркнул он.

    Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что утечка разговора офицеров Бундесвера является очередным свидетельством плотной вовлеченности Берлина в украинский конфликт.

    3 марта 2024, 17:48 • Новости дня
    Кнайсль заявила о тяжелом умственном состоянии офицеров бундесвера
    Кнайсль заявила о тяжелом умственном состоянии офицеров бундесвера
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Разговор офицеров ВВС Германии об атаке на Крымский мост свидетельствует об их тяжелом умственном состоянии, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

    Она напомнила, что один из офицеров сказал, что «мост размером со взлетно-посадочную полосу и для его уничтожения потребуется 10-15 ракет». Речь идет о гражданском мосте, по которому проезжают мирные жители на своих машинах, а офицеры говорили так, будто это «законная военная цель», подчеркнула Кнайсль, передает ТАСС.

    «Это свидетельствует о тяжелом умственном состоянии этих людей, отсутствии у них должного уровня юридической подготовки», – сказала экс-министр.

    Она указала на то, что немецким офицерам должны были, по крайней мере, преподавать основные законы ведения войны и нормы международного гуманитарного права, но эта беседа обнаружила отсутствие у них соответствующих знаний.

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

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    5 марта 2024, 21:44 • Новости дня
    Украинский генерал рассказал о новой мощной тактике ВС России

    Украинский генерал Кривонос признал успешной новую тактику ВС России

    Украинский генерал рассказал о новой мощной тактике ВС России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска задействовали новую мощную тактику в зоне спецоперации, позволяющую им двигаться вперед, заявил генерал вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос.

    Благодаря эффективной работе разведки Российская армия знает «стыки между воинскими частями» ВСУ и «пытается продвигаться вперед», заявил Кривонос в эфире телеканала «Прямой», передает РИА «Новости».

    По его словам, ВС России в огромных объемах применяют дроны и минометы на поле боя. Тем временем украинской армии не хватает людей и боеприпасов, добавил Кривонос.

    Ранее украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку.

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    3 марта 2024, 16:55 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ заявил о праве России ответить НАТО после откровений Шольца

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия имеет право ответить НАТО после признания канцлера Германии Олафа Шольца о том, что британские подразделения уже находятся на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    По его словам, Шольц признал, что британцы уже на Украине управляют оружием. Джонсон уточнил, что Запад, США, Англия и Германия фактически участвуют в конфликте против России, передает РИА «Новости».

    Экс-аналитик отметил, что у «России есть все возможные основания, чтобы нанести ответный удар по военным базам противника».

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

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    3 марта 2024, 19:50 • Новости дня
    Писториус: На утекшей записи про Крымский мост обсуждались сценарии, а не планы

    Министр обороны Германии: На утекшей записи про Крымский мост обсуждались сценарии, а не планы

    Tекст: Ольга Иванова

    На опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    По его словам, это обсуждение «не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus», передает РИА «Новости».

    Также Писториус заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов.

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

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    4 марта 2024, 20:59 • Новости дня
    СМИ легко подобрали пароль к комментарию главы Минобороны Германии
    СМИ легко подобрали пароль к комментарию главы Минобороны Германии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство обороны Германии защитило комментарий главы ведомства Бориса Писториуса о публикации разговоров офицеров бундесвера об атаке на Крым с помощью пароля «1234», узнала газета Bild.

    Отмечается, что пресс-релизы регулярно публикуются на сайте МО Германии. При этом комментарий министра обороны Бориса Писториуса о прослушке разговора немецких офицеров опубликовали там в понедельник в новом формате. Пресс-служба дала ссылку на ресурс NextCloud, где разместило аудиозапись ответа министра журналистам, а файл был «защищен» с помощью пароля, который был написан прямо под ссылкой, передает РИА «Новости».

    Bild указывает, что пароль состоял из четырех цифр: 1234.

    Напомним, запись разговора офицеров бундесвера, на которой они также обсуждают поставки Киеву ракет Taurus и атаку на Крымский мост, была опубликована 1 марта главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил ее подлинность.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус попытался оправдаться. Он заявил, что на опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы. При этом министр подчеркнул, что обсуждение «не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, к каким последствиям опубликованная в России запись разговора немецких военных может привести в самой Германии и как она скажется на отношениях Берлина со странами НАТО.

    Коментарии (5)
    6 марта 2024, 10:28 • Новости дня
    В Германии ответили на призыв Макрона «не трусить»

    Глава Минобороны Германии Писториус назвал призыв Макрона не трусить в ситуации с помощью Украине бесполезным

    В Германии ответили на призыв Макрона «не трусить»
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона «перестать быть трусами» в ситуации с помощью Украине, пишет Tagesschau.

    По информации издания, в Германии не ждут дискуссий об использовании сухопутных войск или «о большей или меньшей храбрости», так как важно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах, а именно – эффективном и быстром увеличении производственных мощностей военной промышленности, передает РИА «Новости».

    Писториус также добавил, что риторика Макрона не помогает решить проблемы, с которыми Запад сталкивается при поддержке Украины.

    Напомним, Макрон не исключил, что западные военные могут быть направлены на Украину. Позднее он заявил, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, напротив, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено.

    Коментарии (23)
    4 марта 2024, 15:28 • Новости дня
    Украина выразила готовность продолжать транзит российского газа

    Шмыгаль: Украина готова продолжать транзит российского газа по запросу ЕС

    Украина выразила готовность продолжать транзит российского газа
    @ Виталий Грабар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции заявил, что Украина готова продолжать транзит газа из России по своей территории.

    По словам Шмыгаля, транзит газа через украинскую территорию может продолжиться после 2024 года, если от стран Евросоюза поступит соответствующий запрос, передает ТАСС.

    При этом Киев не намерен вести переговоры с Москвой на эту тему, но готов к диалогу с европейскими странами, добавил он.

    Ранее украинский «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России, истекающий в конце 2024 года. Эксперт объяснил риски Европы при прекращении транзита газа через Украину.

    Коментарии (27)
    4 марта 2024, 23:59 • Новости дня
    Бербок высказалась о поставках ракет Taurus Украине

    Бербок в ответ на вопрос о поставках ракет Taurus Украине заявила о необходимости «изучить все доступные средства»

    Бербок высказалась о поставках ракет Taurus Украине
    @ Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя возможность поставок Киеву ракет Taurus, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлину следует тщательно изучить все доступные средства.

    Отвечая на вопрос о Taurus, Бербок заявила, что изучить имеющиеся у Германии средства «в контексте самообороны Украины» нужно «на основе международного права», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bayerischer Rundfunk.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено. Западные СМИ заявили, что «слив» беседы офицеров ВВС ФРГ о возможных атаках на Крымский мост ракетами Taurus еще сильнее снижает вероятность поставок такого вооружения Киеву.

    Коментарии (7)
    4 марта 2024, 10:03 • Новости дня
    Посол Германии вызван в российский МИД

    Посол Германии Ламбсдорфф вызван в МИД России

    Посол Германии вызван в российский МИД
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф вызван в российский МИД в связи с публикацией содержания разговора офицеров немецкого бундесвера об уничтожении Крымского моста.

    Об этом сообщил источник ТАСС.

    Как отмечал ранее сенатор Алексей Пушков, в реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера показательно то, что возмущение вызывает не само обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, а тот факт, что это стало достоянием гласности.

    Коментарии (16)
    4 марта 2024, 14:17 • Новости дня
    Захарова: Денацификация Германии еще не завершена

    В МИД России заявили, что денацификация Германии пока не завершена

    Захарова: Денацификация Германии еще не завершена
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что разговор немецких офицеров, перехваченный ранее, показывает, что денацификация Германии пока не завершена.

    Если ничего не будет сделано самим немецким народом, то такая ситуация опасна для самой страны в первую очередь, передает РИА «Новости» слова Захаровой.

    Напомним, ранее была опубликована расшифровка разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста.

    Коментарии (8)
    4 марта 2024, 09:07 • Новости дня
    Пушков сделал два вывода из реакции на утечку переговоров офицеров бундесвера

    Пушков сделал два вывода из реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера

    Tекст: Ольга Никитина

    В реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера показательно то, что возмущение вызывает не само обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, а тот факт, что это стало достоянием гласности, заявил сенатор Алексей Пушков.

    Пушков написал в своем Telegram-канале отметил, что возмущенных не волнует втягивание Германии в прямой конфликт с Россией, а заботит то, каким образом России удалось получить запись разговора. Сам факт обсуждения, по словам сенатора, означает две важные вещи.

    Во-первых, это убежденность немецких военнослужащих, что решение о поставках дальнобойных ракет для нужд ВСУ в конечном итоге будет принято, они исходят именно из этого сценария, несмотря на позицию, на которой сейчас стоит канцлер Германии Олаф Шольц, отметил член Совета Федерации.

    Во-вторых, военные круги в Германии полагают, что Германия фактически находится в состоянии войны с Россией, считает Пушков.

    «Уроки второй мировой забыты. Германские военные чины вновь рвутся в бой», – подчеркнул Пушков.

    Напомним, в России опубликовали расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва в этой связи потребовала объяснений от ФРГ.

    В Германии выразили серьезную обеспокоенность публикацией разговора, не исключив прослушку.

    Коментарии (8)
    4 марта 2024, 17:50 • Новости дня
    МИД потребовал от Германии объяснить обсуждение офицерами бундесвера атаки на Крым
    МИД потребовал от Германии объяснить обсуждение офицерами бундесвера атаки на Крым
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России потребовало объяснений от вызванного посла ФРГ в Москве Александра Ламбсдорффа из-за разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост.

    Как говорится в сообщении на сайте МИД, в ходе демарша от посла потребовали объяснений в связи с обсуждением офицерами бундесвера возможных поставок дальнобойных ракет Taurus на Украину и оказания ВСУ помощи в вопросе использования снарядов, передает ТАСС.

    Этот разговор свидетельствует о вовлеченности «коллективного Запада», включая Берлин, в конфликт вокруг Украины, подчеркивает МИД.

    Кроме того, послу было указано на недопустимость попыток немецких властей ограничить деятельность журналистов из России в Германии. В МИД пообещали, что подобные действия не останутся без «жесткого ответа».

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора германских офицеров об уничтожении Крымского моста. Москва потребовала объяснений от Берлина.

    Коментарии (10)
    4 марта 2024, 14:48 • Новости дня
    Лавров счел говорящей реакцию политиков ФРГ на разговор офицеров бундесвера

    Лавров: Реакция немецких политиков на разговор офицеров бундесвера о многом говорит

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Реакция политиков в Германии на перехват разговоров немецких офицеров по поводу Крымского моста о многом говорит, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, некоторые из немецких политиков озабочены тем, что произошла утечка в сетях, обеспечивающих безопасность переговоров, передает ТАСС.

    Сам факт подготовки немецких вооружений и специалистов нападения на Россию, в частности на Крымский мост, не вызывает удивления. «И это о многом говорит», – сказал Лавров на марафоне «Знание.Первые» на Всемирном фестивале молодежи.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опубликованный разговор офицеров ФРГ о планах по уничтожению Крымского моста свидетельствует о том, что в недрах Минобороны Германии предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории России.

    Коментарии (2)
    5 марта 2024, 09:42 • Новости дня
    Британия призвала Германию передать Украине ракеты Taurus

    Guardian: Британия призывает Германию передать Киеву Taurus, несмотря на утечку

    Tекст: Ольга Никитина

    Утечка разговора офицеров бундесвера об уничтожении Крымского моста является «досадной, но не серьезной», считают в министерстве обороны Великобритании и призывают Германию передать дальнобойные ракеты Taurus Украине.

    Британия первой передала дальнобойные высокоточные ракеты Украине, говорится в заявлении британского правительства. В сообщении говорится, что Лондон призывает Берлин сделать то же самое, передает Ura.ru со ссылкой на газету Guardian.

    Ранее западные СМИ писали, что «слив» беседы офицеров ВВС ФРГ о возможных атаках на Крымский мост ракетами Taurus еще сильнее снижает вероятность поставок такого вооружения Киеву.

    Коментарии (15)
    5 марта 2024, 05:58 • Новости дня
    В Германии назвали катастрофой утечку планов бундесвера атаковать Крым

    Frankfurter Allgemeine Zeitung назвала «настоящей катастрофой» утечку планов бундесвера атаковать Крымский мост

    Tекст: Антон Антонов

    Для бундесвера, властей Германии и ее репутации как надежного союзника обнародование разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста стало «настоящей катастрофой», заявил обозреватель Бертольд Колер.

    Колер сравнил «подобный провал» со «сброшенной бомбой». По его словам, разговор немецких офицеров оказался серьезным свидетельством активного участия Запада в конфликте на Украине. Это может вызвать гнев США и Великобритании, которые не хотят афишировать присутствие своих специалистов на Украине, считает Колер. Также он выразил обеспокоенность тем, что Россия сможет с легкостью перехватить и опубликовать любые другие политически острые заявления немецких военных и политиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Напомним, главред RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Официальный Берлин не отрицает подлинность утечки, однако настаивает на том, что офицеры говорили о сценариях, а не о планах вести войну с Россией.

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