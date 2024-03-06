Песков рассказал о любви россиян к Германии и ее гражданам

Tекст: Валерия Городецкая

«И у нас очень любят немцев, и у нас тоже очень любят Германию. Да, к сожалению, прошло время мудрых политиков. Прошло время мудрых политиков во многих европейских странах. Скажу прямо, и в Германии тоже. Там делают много ошибок», – сказал представитель Кремля, отвечая на слова одного из участников лекции о теплом отношении к русским в Германии, передает ТАСС.

В ФРГ сложилась запредельная ситуация, о чем свидетельствует телефонный разговор офицеров Бундесвера об атаке на Крымский мост, заявил Песков. Подобные действия могут иметь очень тяжелые последствия для всех немцев, подчеркнул он.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что утечка разговора офицеров Бундесвера является очередным свидетельством плотной вовлеченности Берлина в украинский конфликт.