Политолог: Россия обеспечила продовольственный суверенитет

Политолог Кислицына: Достижения АПК стали поводом для гордости миллионов россиян

Tекст: Олег Исайченко

«Встречу Владимира Путина с представителями агропромышленного комплекса (АПК) можно назвать еще одним подтверждением человекоцентричной модели управления президента. Глава государства выстраивает диалог с бизнесом, и основным приоритетом этого является благополучие каждого россиянина», – сказала Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ.

«Фактически президент в режиме реального времени выстраивает коммуникацию между федеральными, региональными структурами и предпринимателями, что способствует ускорению принятия решений по тем или иным вопросам. Это отличная практика, которая способствует развитию всей сферы АПК», – подчеркивает она.

«Данный метод уже приносит свои плоды. Мы обеспечиваем продовольственный суверенитет государства и активно наращиваем экономический потенциал. Россия не перестает быть одним из ведущих экспортеров сельскохозяйственной продукции. Напомню, что по итогам прошлого года именно наша страна стала лидером по объему поставок пшеницы», – заметила собеседница.

«Понятно, что многое еще предстоит сделать. Однако уже сформированный фундамент позволяет России сохранять высокие темпы развития отрасли. Не преувеличу, если скажу, что достижения отечественного АПК стали предметом гордости миллионов россиян», – указывает эксперт.

«Кроме того, развитие агропромышленного комплекса тесно связано с улучшением жизни в сельской местности. Усилия по укреплению сельского хозяйства идут рука об руку с реализацией таких программ как «Земский учитель» и «Земский доктор». В совокупности все эти инициативы дают ощутимый результат», – акцентирует она.

«Президент понимает, что сегодня важна не столько модернизация АПК, сколько рост благосостояния людей, занятых в этом секторе. Глава государства четко обозначил свою позицию в послании Федеральному собранию: важно сделать так, чтобы высокий уровень жизни был не только в крупных городах, но и в самых отдаленных селах», – резюмирует Кислицына.

Ранее Владимир Путин провел встречу с представителями агропромышленного комплекса России. Об этом сообщается на официальном сайте президента. В рамках беседы глава государства заявил, что у РФ практически полностью отсутствует зависимость от импорта продуктов. По его словам, еще в 2000 году ситуация обстояла совершенно иначе.

Он подчеркнул: правительство страны понимало, что контрсанкции, последовавшие после воссоединения с Крымом, вызовут рост цен. Однако поддержка сельскохозяйственной сферы со стороны государства дала положительный эффект.

«У России с самого начала был ряд преимуществ. Это люди, кадры, это талантливое предпринимательское сообщество, это земля, водные ресурсы, это растущие возможности новейших технологий, их использование», – отметил Путин.

При этом доходы от экспорта продукции АПК в 2023 году составили 43,5 млрд долларов, тем самым увеличившись в 30 раз. По мнению президента, такие результаты «еще совсем недавно казались абсолютно нереалистичными». В настоящий же момент Россия находится на четвертом месте в мире по поставкам в данной отрасли.

Кроме того, Владимир Путин поручил проработать вопрос о госгарантиях по кредитам для агропредприятий в Донбассе и Новороссии. Напомним, глава государства ранее прибыл в Ставропольский край для обсуждения проблем и перспектив отечественного сельского хозяйства. Также он провел встречу с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар».